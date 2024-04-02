Владелец авиакомпании S7 получил рекордную чистую прибыль

S7 смогла в прошлом году неплохо заработать Источник: Стас Соколов











Владелец авиакомпании S7 Airlines ЗАО «Группа компаний С7» получил в 2023 году 37 миллиардов рублей чистой прибыли.

Данные о финансовых результатах ЗАО появились в базе «Контур.Фокус». Информации за прошлый год по основному операционному предприятию группы S7 — АО «Авиакомпания Сибирь» — пока нет. В 2022 году это предприятие получило 34,2 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 151,5 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ЗАО «Группа компаний С7» резко выросла в 2022 году. Так, если 2020 год компания закончила с небольшими убытками, а в 2021 году чистая прибыль составила 3,5 миллиарда рублей, то уже на следующий год она взлетела до 16,7 миллиарда рублей, а в 2023-м и вовсе составила почти 37 миллиардов рублей. Для сравнения: доходы новосибирского бюджета в этом году запланированы на уровне 83,2 миллиарда рублей.

Львиная доля этой чистой прибыли получена за счёт доходов от «участия в других организациях». В базе «Контур.Фокус» нет текущего состава акционеров АО «Авиакомпания Сибирь», но в 2018 году (последние доступные данные) владельцем 100% акций АО было именно ЗАО «Группа компаний С7».

В апреле прошлого года гендиректор холдинга S7 Дмитрий Куделькин говорил о том, что компания просто «верит в положительный финансовый результат»». А за восемь месяцев 2023 года компания перевезла на 4,9% больше, чем годом ранее.

Причина столь резкого роста прибыли в последние два года может быть технической. После введения санкций в 2022 году российские авиакомпании приостановили лизинговые платежи за поставленные им самолеты. Всего у S7 сейчас более 80 самолетов производства компаний Boing и Airbus разного возраста. Стоимость их может отличаться, но в среднем машины такого уровня стоят 250 миллионов долларов каждая (около 22,5 миллиарда рублей). Даже если просто разбить эту сумму (без учета процентов и страховки) на 20 лет, то всё равно получается, что авиакомпания должна перечислять за одну машину по 12,5 миллиона долларов (свыше 1,1 миллиарда рублей) ежегодно.

НГС отправил запрос S7. Если авиакомпания сочтет нужным прокомментировать свои финансовые результаты, редакция предоставит ей такую возможность.

Ранее стало известно о рекордной чистой прибыли, полученной томской группой компаний KDV. Производитель снеков и владелец торговой сети «Ярче!» получил чистую прибыль почти 20 миллиардов рублей.

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