Владельцы сети «Ярче!» получили рекордную прибыль и дивиденды — сколько заработали сибирские бизнесмены

«Кондитерус ком» в свою очередь в 2023 году получила чистой прибыли в 13 миллиардов рублей, 7,1 миллиарда из которых было направлено на выплату дивидентов. То есть на долю Штенгелова (если пакет принадлежащих ему акций не изменился) могло прийтись порядка 5 миллиардов рублей.