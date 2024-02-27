Владельцы сети «Ярче!» получили рекордную прибыль и дивиденды — сколько заработали сибирские бизнесмены

Владелец сети «Ярче!» и целой линейки продуктовых брендов АО «КДВ» отчиталась о результатах работы в прошлом году. Чистая прибыль акционерного общества приблизилась к 20 миллиардам рублей, а общий размер дивидентов акционеров составит 5 миллиардов рублей.
Результаты работы АО «КДВ» появились в базе данных «Контур.Фокус». Чистая прибыль предприятия за 2023 года составила 19,64 млрд рублей. Это самый высокий показатель за историю компании. Так в 2022 году чистая прибыль составила 5,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,2 миллиарда рублей.
При этом выручка составила всего 24,5 миллиона рублей, а вот балансовая стоимость активов превысила 28 миллиардов. В компании, по информации сервиса, работает два человека со средней зарплатой 195 тысяч рублей в месяц.
АО «КДВ» является материнской компанией холдинга «КДВ Групп», которому принадлежит 14 предприятий пищевой промышленности по всей России и свыше трех десятков брендов (преимущественно снеки, кондитерские изделия): «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve (майонез), «Кириешки», «О`Зера» и т.д. Ещё одним направлением работы холдинга является розничная торговля — это сеть магазинов «Ярче!». Торговой сетью управляет ООО «Камелот-А», а производственными активами и торговлей — преимущественно ООО «КДВ Групп». Данные по 2023 году пока не опубликованы, выручка «КДВ Групп» в 2022 году превысила 213 миллиардов рублей, «Камелот-А» — приблизилась к 82 миллиардам рублей. Для сравнения: доходы бюджета Новосибирска в 2023 году составили 83,5 миллиарда рублей.
Все эти компании зарегистрированы в Томске. В Новосибирске у «Ярче!» 221 магазин, а товары «КДВ» в том или ином объеме можно встретить в других продовольственных магазинах. В Новосибирском районе находится предприятие ООО «КДВ Новосибирск», которое выпускает снеки.
Состав акционеров «КДВ» сейчас скрыт, компании с формой организации АО не обязаны раскрывать список владельцев. В «Контур.Фокус» есть только информация, что 99% акций принадлежат другому АО «Кондитерус ком». До конца 2021 года владельцем 79,5% акций в нем был Денис Штенгелов. Именно он был основным создателем холдинга.
«Кондитерус ком» в свою очередь в 2023 году получила чистой прибыли в 13 миллиардов рублей, 7,1 миллиарда из которых было направлено на выплату дивидентов. То есть на долю Штенгелова (если пакет принадлежащих ему акций не изменился) могло прийтись порядка 5 миллиардов рублей.
Вряд ли это как-то связано, но именно в прошлом году «КДВ групп» добавила к своему портфелю брендов презервативы под названием «Дикое наслаждение», которые производятся для нее в Малайзии.