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«Дикое наслаждение»: владелец сети «Ярче!» начал торговать презервативами под своим брендом

Это первый пример собственной торговой марки российской сети для такого типа товаров

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Новые товары личной гигиены от владельца «Ярче!»

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В новосибирских магазинах сети «Ярче!» появились в продаже презервативы собственной торговой марки компании KDV. Это первый пример использования СТМ для такого типа товаров. Но сами по себе собственные бренды ритейлеров можно сейчас встретить в самых разных товарных группах.

Презервативы Wild Pleasure (дикое наслаждение. Прим. ред.) изготовлены в Малайзии компанией Richer Rubber Technology по заказу группы KDV. Информация об этом бренде есть на сайте группы, где говорится о трех видах изделий. Для каждого выбрано изображение своего животного — крокодила, кролика или кота.

В магазине сообщили, что новая марка появилась где-то «в начале месяца». На сайте KDV никаких сообщений о запуске нового бренда нет.

Выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ) на сторонних производствах давно и активно практикуется как торговыми сетями, так и крупными дистрибьюторами. Так, у лидера одной только сети «Пятерочка» сейчас насчитывается уже больше 40 СТМ в 12 товарных группах, включая товары для детей и алкоголь. Собственные марки напитков, изготовленных на не принадлежащих компании предприятиях, активно начали продвигать алкогольные дистрибьюторы. Они пытаются таким образом заместить ушедшие из России бренды и повышение цен на импортируемую продукцию из-за падения курса рубля.

Однако в категории контрацептивов ритейлерам до сих пор хватало уже существующих иностранных и отечественных брендов (в том числе созданных иностранными компаниями для российского рынка).

KDV — один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов кондитерских изделий и снеков. Группе принадлежит сеть магазинов у дома «Ярче!», значительная часть ассортимента которой формируется за счет товаров под собственными брендами KDV. В группе товаров личной гигиены есть также зубные пасты, зубные щетки и нити под маркой LabORI.

Дистрибьюторская компания ООО «КДВ Групп» в прошлом году смогла продать товаров на 213 млрд рублей, получив 4,6 млрд рублей чистой прибыли (данные «Контур.Фокус»). Магазинами «Ярче!» управляет ООО «Камелот-А» (входит в КДВ) с выручкой 81 млрд рублей и чистой прибылью 361 млн рублей. Основным владельцем группы является Денис Штенгелов.

Собственные торговые марки занимают всё большую долю в продажах торговых сетей. Особенно сильно их влияние в формате дискаунтера, где при помощи СТМ ритейлерам удается добиваться минимальной цены. О том, что сами владельцы и топ-менеджеры торговых сетей думают о перспективах этого формата, можно узнать из материала Стаса Соколова о круглом столе, посвященном трендам розничной торговли.

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