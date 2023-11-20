«Дикое наслаждение»: владелец сети «Ярче!» начал торговать презервативами под своим брендом

В новосибирских магазинах сети «Ярче!» появились в продаже презервативы собственной торговой марки компании KDV. Это первый пример использования СТМ для такого типа товаров. Но сами по себе собственные бренды ритейлеров можно сейчас встретить в самых разных товарных группах.
Презервативы Wild Pleasure (дикое наслаждение. —
В магазине сообщили, что новая марка появилась где-то «в начале месяца». На сайте KDV никаких сообщений о запуске нового бренда нет.
Выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ) на сторонних производствах давно и активно практикуется как торговыми сетями, так и крупными дистрибьюторами. Так, у лидера одной только сети «Пятерочка» сейчас насчитывается уже больше 40 СТМ в 12 товарных группах, включая товары для детей и алкоголь. Собственные марки напитков, изготовленных на не принадлежащих компании предприятиях, активно начали продвигать алкогольные дистрибьюторы. Они пытаются таким образом заместить ушедшие из России бренды и повышение цен на импортируемую продукцию из-за падения курса рубля.
Однако в категории контрацептивов ритейлерам до сих пор хватало уже существующих иностранных и отечественных брендов (в том числе созданных иностранными компаниями для российского рынка).
KDV — один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов кондитерских изделий и снеков. Группе принадлежит сеть магазинов у дома «Ярче!», значительная часть ассортимента которой формируется за счет товаров под собственными брендами KDV. В группе товаров личной гигиены есть также зубные пасты, зубные щетки и нити под маркой LabORI.
Дистрибьюторская компания ООО «КДВ Групп» в прошлом году смогла продать товаров на
Собственные торговые марки занимают всё большую долю в продажах торговых сетей. Особенно сильно их влияние в формате дискаунтера, где при помощи СТМ ритейлерам удается добиваться минимальной цены. О том, что сами владельцы и топ-менеджеры торговых сетей думают о перспективах этого формата, можно узнать из материала Стаса Соколова о круглом столе, посвященном трендам розничной торговли.