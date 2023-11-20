«Дикое наслаждение»: владелец сети «Ярче!» начал торговать презервативами под своим брендом

В магазине сообщили, что новая марка появилась где-то «в начале месяца». На сайте KDV никаких сообщений о запуске нового бренда нет.

Выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ) на сторонних производствах давно и активно практикуется как торговыми сетями, так и крупными дистрибьюторами. Так, у лидера одной только сети «Пятерочка» сейчас насчитывается уже больше 40 СТМ в 12 товарных группах, включая товары для детей и алкоголь. Собственные марки напитков, изготовленных на не принадлежащих компании предприятиях, активно начали продвигать алкогольные дистрибьюторы. Они пытаются таким образом заместить ушедшие из России бренды и повышение цен на импортируемую продукцию из-за падения курса рубля.