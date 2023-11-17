30% людей живут в формате «Светофора»: ритейлеры поспорили на дорогой коньяк из-за магазинов «для бедных» — в чем их феномен

Круглый стол под максимально расплывчатым названием «Обновление бизнес-процессов в новой потребительской реальности» проходил в рамках выставки «Сибирская продовольственная неделя». Для него отвели зал в павильоне, где компании из разных регионов представляли свои продукты, упаковку и прочие вещи для торговцев. Но собравшихся спикеров вряд ли могла заинтересовать вся эта продукция малого бизнеса — разговор вели в основном представители крупных сетей.

Первым слово взял генеральный директор управляющей компании «Х5 Group Восточная Сибирь» Ярослав Шиллер. Несмотря на нынешнее место работы, в Сибири он уже не меньше двадцати лет и за это время успел позанимать ключевые должности в нескольких местных проектах: от кузбасского «РегионМарта» (разорился в середине 2010-х) до иркутской «Слаты» (куплена в прошлом году владельцем «Пятерочки» X5 Retail Group).