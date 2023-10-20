«Чижик» в клетке: как выглядит первый новосибирский дискаунтер новой сети от владельца «Пятерочки»

Выпускать «Чижиков» в X5 решили сразу целой стаей: 20 октября в 2ГИС открытыми значились сразу пять магазинов — на Первомайке и Родниках, а так же в Искитиме, Бердске и Колывани. Торгового центра «Федосеевский» в этом списке не было, но поскольку было точно известно, что магазин откроется и там, мы отправились именно в эту, ближайшую точку.

«Федосеевский» изначально строился как рынок. По замыслу создателей, он должен был не конкурировать с расположенным напротив «Сибирским моллом», а предложить нечто такие, чего в обычном торговом центре не найдёшь. Судя по нынешнему состоянию и названию объекта, затея с восточным базаром не задалась — сейчас это просто небольшой ТЦ, где, кстати, уже давно работает жесткий дискаунтер «Маяк». Так что «Чижик» стал здесь вторым продуктовым магазином.