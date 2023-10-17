«Монетка» бережет: владелец «Ленты» объяснил, зачем купил сеть конкурентов — что эта сделка изменит в Новосибирске

Компания «Лента», четвёртый по размеру ритейлер России, завершила сделку по приобретению сети «Монетка» — крупного регионального игрока из Урала. «Ленте» это позволит укрепить позиции в сегменте магазинов у дома, где она пока сильно уступает конкурентам. А для Новосибирска это означает ужесточение конкуренции: благодаря покупке, «Лента» сможет выйти на лидирующие позиции в городе. Подробности передела рынка ритейла рассказывает обозреватель НГС Стас Соколов.
Компания «Лента» была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Первый гипермаркет в Новосибирске заработал в 2009 году на Гусинобродском шоссе. В 2019 году контроль над компанией получила «Севергрупп», основным владельцем которой является Алексей Мордашев — состояние его семьи Forbes оценивает в $20,9 млрд.
По итогам 2022 года «Лента» стала четвертой в стране торговой сетью продуктов питания и товаров повседневного спроса с выручкой около 537 миллиардов рублей. На 30 июня 2023 года под управлением «Ленты» было 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента».
Информация о покупке «Монетки» появилась сегодня на сайте «Ленты». В официальном сообщении говорится, что купленная «Лентой» материнская компания сети «РМ Групп» управляет сейчас 2 120 магазинами у дома под брендом «Монетка» с выручкой 177,8 миллиарда рублей за 2022 год (рост 29%). Общая торговая площадь приобретенных магазинов составляет 606 тысяч кв. м, вся она находится в аренде. Большинство магазинов «Монетка» расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 кв. м. Помимо этого, в периметр сделки входят 5 распределительных центров общей площадью 116 тысяч кв. м (67% площадей находится в собственности) и более 560 грузовых автомобилей.
Бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― работать под существующим брендом, сообщили в компании. Таким образом для покупателей на первых порах не изменится ничего вообще. Да и в среднесрочной перспективе перемены могут касаться только каких-то позиций в ассортименте, поскольку теперь «Лента» сможет закупать товары для обоих брендов. В компании говорят, что «ожидают существенную синергию прежде всего в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок».
— Эта сделка даёт нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы. Совет директоров уверен в том, что сделка пойдёт на пользу покупателям магазинов и повысит акционер, — объяснил председатель совета директоров и основной владелец «Ленты» Алексей Мордашев.
Что в Новосибирске
В Новосибирске у «Ленты» работает 9 гипермаркетов, 24 супермаркетов и 4 магазина формата «мини». «Монетка» располагает 98 супермаркетами, что делает её пятым по количеству магазинов продуктовым ритейлером в городе. Сделка позволит объединенной компании не просто обогнать конкурентов, но и уйти в отрыв.
В Новосибирске торговая площадь гипермаркетов «Ленты» составляет не менее 10 тысяч кв. м. Размеры супермаркетов могут варьироваться, но даже если предположить, что средний показатель для сети 800 кв. метров, то вместе с магазинами формата «мини» (250–400 кв. м) «Лента» располагает как минимум 110 тысячами кв. м торговых площадей. «Монетка», если допустить, что размеры новосибирских магазинов соответствуют среднему показателю по сети, имеет в своём распоряжении 28 тысяч кв. м. Для сравнения, лидеры новосибирского рынка, сети «Пятерочка» и «Мария Ра» (по 289 магазинов), располагают в городе чуть больше 100 тысяч кв. м каждая.
Сравнение средней выручки на квадратный метр площади, впрочем, показывает, что «Пятерочка» и «Мария Ра» всё ещё могут опережать «Ленту»: они зарабатывают примерно по 3 миллиарда рублей в месяц против 2,6 миллиарда у «Ленты». Покупка «Монетки», получающей порядка 900 миллионов рублей в месяц, позволит «Ленте» вырваться вперёд и по объему продаж.
Зачем «Ленте» эта покупка
Основным форматом «Ленты» изначально был гипермаркет, он и сейчас обеспечивает компании львиную долю выручки. По данным отчета самой «Ленты», во втором квартале этого года именно гипермаркеты обеспечили 107,5 миллиарда рублей из 129,5 миллиарда всей розничной выручки в принципе. Но крупноформатные магазины сегодня испытывают проблемы из-за непрекращающегося развития сетей формата «у дома» и роста продаж через службы доставки. Покупатели выбирают гипермаркет в основном по причине более широкого ассортимента, а базовый набор продуктов предпочитают приобретать в магазинах типа «Пятерочки», «Магнита» или той же «Монетки».
Общая выручка «Ленты» в первом полугодии 2023 года просела на 2%, в то время, как, например, выручка X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекрёсток» и «Чижик») выросла на 17%. Растут показатели и у «Магнита»: 6,1% — увеличение выручки и почти 16% — рост чистой прибыли.
Чтобы решить эту проблему, «Лента» и начала открывать магазины меньших форматов, но пока не особенно преуспела в их развитии. «Монетка» позволит сразу сократить отрыв от конкурентов на уровне всей страны, а где-то, возможно, и обогнать их.
Покупка «Монетки» — ещё один шаг по консолидации российского ритейла. Этот процесс оставляет все меньше шансов для выживания для маленьких региональных статей и отдельных магазинов. На этом фоне совершенно логичным выглядит решение владельца некогда самого популярного «Универсама» на Ленина кардинально изменить концепцию этого объекта. К концу года здесь должен заработать фуд-корт на 1000 кв. м, а супермаркет сожмется до размеров крупной «Пятерочки».