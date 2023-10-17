«Монетка» бережет: владелец «Ленты» объяснил, зачем купил сеть конкурентов — что эта сделка изменит в Новосибирске

Бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― работать под существующим брендом, сообщили в компании. Таким образом для покупателей на первых порах не изменится ничего вообще. Да и в среднесрочной перспективе перемены могут касаться только каких-то позиций в ассортименте, поскольку теперь «Лента» сможет закупать товары для обоих брендов. В компании говорят, что «ожидают существенную синергию прежде всего в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок».