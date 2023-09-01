На Красном проспекте заработал первый магазин-кафе необычной сети из Екатеринбурга — что там продают

Значительная часть товаров продается под брендом сети (они сделаны сторонними организациями под заказ). Многое из того, что лежит на полках, пришлось везти издалека. Так, кефир под собственной маркой сделан в республике Марий Эл, мясные деликатесы — в Подмосковье, гранола — в Екатеринбурге. Из родного города пришлось привезти даже нарезанные фрукты в пластиковой герметичной упаковке. Местные продукты, впрочем, тоже уже имеются. Например, яйца изготовлены в Мошковском районе Новосибирской области.

