На Красном проспекте заработал первый магазин-кафе необычной сети из Екатеринбурга — что там продают

Первый новосибирский магазин уральской сети «ЖизньМарт» заработал сегодня в бизнес-центре «Айсберг» (Красный проспект, 17). Торговую точку открыла по франчайзингу сибирский предприниматель.
«ЖизньМарт» занял помещение, которое не так давно освободил здесь магазин профессиональной косметики и средств ухода. Первое, что встречает посетителей на входе, это большая витрина с упакованными готовыми блюдами (салаты, горячее, супы) и небольшая зона кафе с несколькими столиками, стульями и диванами. Концепция «ЖизньМарт» предполагает, что любое блюдо, купленное в магазине, можно употребить здесь же.
Дальше идёт зона условной «кухни», где установлен набор кухонного оборудования, в котором часть блюд и напитков готовится (или просто ждёт покупателей в теплом виде). Здесь же распложена зона хлеба и выпечки. Цены на напитки начинаются с 31 рубля (чай), американо стоит 90 рублей, самая дорогая позиция (апельсиновый бамбл) — 195 рублей.
Мясопродукты имеются либо в нарезке, либо небольшими упаковками по несколько сосисок. Из требующих кулинарной обработки продуктов были замечены только несколько видов лапши и круп. Непродовольственных товаров в магазине практически нет. Алкоголя тоже — единственная бутылка с безалкогольным «игристым» за 1000 рублей. стоит в одном холодильники с прохладительными напитками.
Значительная часть товаров продается под брендом сети (они сделаны сторонними организациями под заказ). Многое из того, что лежит на полках, пришлось везти издалека. Так, кефир под собственной маркой сделан в республике Марий Эл, мясные деликатесы — в Подмосковье, гранола — в Екатеринбурге. Из родного города пришлось привезти даже нарезанные фрукты в пластиковой герметичной упаковке. Местные продукты, впрочем, тоже уже имеются. Например, яйца изготовлены в Мошковском районе Новосибирской области.
Из необычных для Новосибирска особенностей можно отметить туалет и кран с бесплатной питьевой водой.
Магазин на Красном проспекте открыт индивидуальным предпринимателем Алёной Дударенко. ИП зарегистрировано в Барнауле в этом году, больше никаких упоминаний о таком человеке в базе «Контур.Фокус» нет (то есть Алёна не была ни генеральным директором, ни совладельцем ни одного юридического лица).
Как ранее рассказала НГС директор по франчайзингу и HR «Жизньмарта» большого формата Ксения Лысенко, в Новосибирске на сеть планирует открыть всего 77 точек двух форматов — обычного и «мини» (фактически это мини-кафе самообслуживания).
Формат «ЖизньМарта» необычен, но не уникален. Во многом он напоминает столичную сеть «ВкусВилл», где так же сделана ставка на товары под собственной маркой, есть посадочные места, а для оплаты покупок установлены терминалы самообслуживания.
Похожего подхода придерживаются и в сети «Калина-Малина». Там, правда, делается упор на фермерское происхождение товаров, но продаются они тоже под маркой самой «Калины-Малины». Есть в торговых точках этой сети и посадочные места. А в одном из последних по счёту открытых магазинов (в жилмассиве «Европейский берег») имеются терминалы для самостоятельной оплаты и кран с бесплатной питьевой водой.
Наличие в торговых точках «ЖизньМарта» посадочных мест и широкого выбора готовых блюд делает эту сеть конкурентом не столько обычным универсамам, сколько демократичным кофейням, закусочным и точкам фаст-фуда. Порция горячего и стакан чая здесь обойдется в 200 рублей.
Пока одни сети выходят на новые рынки и расширяют на них своё присутствие, другие — напротив сворачивают деятельность на направлениях, где не удалось достичь больших успехов. Так компания «Лента» прошлым летом на 40% сократила в Новосибирске количество своих магазинов формата «Мини».