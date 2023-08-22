«Лента» свернула часть своих магазинов в Новосибирске — с чем это связано

Соотношение в сторону лидеров рынка может измениться к концу года еще сильнее. Как сообщили НГС в компании X5 Retail Group, первый дискаунтер «Чижик» в Новосибирске должен начать работать в октябре этого года. Всего же в этом году компания планировала открыть порядка десяти точек.