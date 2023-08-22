«Лента» свернула часть своих магазинов в Новосибирске — с чем это связано

Компания «Лента» закрыла за последние неполных два месяца восемь магазинов в Новосибирске и пригороде. Сокращение коснулось прежде всего точек формата «Мини».
НГС обнаружил, что компания «Лента» начала закрывать магазины в Новосибирске и пригороде. В июне у нее было 12 торговых точек формата «Мини» и 25 супермаркетов. Сегодня работающими остаются только семь «Мини Лент», закрылся и один из супермаркетов.
Первая «Мини Лента» заработала в Новосибирске в ноябре 2021 года. На тот момент это было новый для сети формат, который по размеру магазина и выбору товаров должен был составить конкуренцию «Пятерочке» и «Магниту». Сеть достигла максимума своего развития (12 торговых точек) в городе в первой половине этого года.
Судя по последнему отчету компании, закрытия магазинов происходят не только в Новосибирске. Во втором квартале 2023 года «Лента» также закрыла по стране 62 точки малых форматов, «не соответствующих критериям эффективности». Это сокращение практически не сказалось на совокупной площади магазинов сети, которая сократилась лишь на 0,6%.
При этом «Пятерочка» в этом году открыла 28 новых магазинов, «Магнит» — более 22.
В пресс-службе «Ленты» на письменный запрос НГС на момент публикации не ответили.
Соотношение в сторону лидеров рынка может измениться к концу года еще сильнее. Как сообщили НГС в компании X5 Retail Group, первый дискаунтер «Чижик» в Новосибирске должен начать работать в октябре этого года. Всего же в этом году компания планировала открыть порядка десяти точек.