«Чижик» прискакал: Новосибирск ждет битва нищемаркетов — кто в ней примет участие

Что происходит

Как рассказали НГС сразу несколько источников на рынке, представители X5 уже нашли какое-то количество помещений для магазинов своей сети «Чижик» и собираются к осени открыть сразу больше десятка торговых точек. Названные сроки и масштабы экспансии выглядят вполне правдоподобно. В прошлом году в августе X5 открыла сразу восемь магазинов на Урале — в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Сейчас у сети в этих трех городах уже 90 торговых точек.

В пресс-службе X5 подтвердили намерение группы открыть в Новосибирске дискаунтеры «Чижик», сообщив, что первые магазины должны заработать осенью, а до конца года их планируется открыть планирует выход в Новосибирск осенью, до конца года намечается открытие не менее 10 жёстких дискаунтеров.