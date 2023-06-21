«Не поешь толком — будешь волком»: в Новосибирске откроют 77 магазинов необычной сети с Урала — мы узнали первые адреса

В Новосибирск готовится выйти новая необычная торговая сеть из Екатеринбурга «Жизньмарт». Она уже нашла здесь партнёров, которые, в свою очередь, активно ищут площадки для магазинов. В Сибири у сети пока нет прямых конкурентов, но бороться за покупателей придётся сразу с несколькими проектами — как местными, так и федерального уровня. С тем, что могут предложить уральские ритейлеры, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга нашла в Новосибирске партнёров-франчайзи, которые активно ищут помещения в городе — об этом НГС сообщил источник на рынке. В центральном офисе сети это подтвердили, сообщив, что первые магазины в Новосибирске должны начать работать до середины сентября по адресам Некрасова, 39, Богдана Хмельницкого, 2 и Красный проспект, 17. Еще раньше, в августе планируется запустить точки мини-формата на Вокзальной магистрали, 4а и Лескова, 17/1.
У «Жизньмарта» сейчас два формата магазинов: большой и мини. Первый представляет собой некрупные, площадью 100–200 кв. м магазины с зоной кафе, большим выбором готовых блюд и сервисом доставки. Мини-формат (до 20 кв. м) — это своего рода небольшие кофейни с несколькими посадочными местами, выпечкой и готовой упакованной едой. Интересная особенность — в магазинах нет кассиров. Товар покупатели оплачивают сами на кассах самообслуживания.
Всего в Новосибирске сеть планирует открыть 77 точек: 37 магазинов большого формата и 40 — формата «мини».
«Жизньмарт» — довольно молодой проект, первый магазин открылся в 2019 году. Создателем стал уральский ресторатор Иван Зайченко, у которого к тому времени работали два сетевых проекта: кафе японской кухни «Сушкоф» и пиццерия «Дель Песто». Сейчас, по данным 2ГИС, в Екатеринбурге работает 26 точек «Сушкоф и пицца», названные «ресторанами японской и неамериканской кухни». В интервью Retail.ru Зайченко рассказывал, что идея нового магазина родилась у него из личной потребительской неудовлетворённости:
— Я выбирал из десятков наименований сметаны, творожков и других продуктов, и я не получал от этого времени в магазине никакого удовольствия. В какой-то момент я подсчитал, что трачу 4 часа в неделю на этот «квест». Тогда я понял, что это ад для покупателя, это не та модель потребления, которая сейчас должна быть у людей. И поэтому решил: чтобы человеку было комфортно ходить в магазин, последний должен быть маленьким, чистым, с качественными продуктами. И, самое главное, с одним продуктом в каждой категории. Чтобы можно было зайти, быстро взять те продукты, которые тебе нужны, и выйти. Ты должен тратить на покупки пять минут.
Управление двумя форматами разведено по разным компаниям с необычно длинными для юридических лиц названиями: ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах» (крупный формат) и ООО «Не поешь толком — будешь волком» (мини-формат). По данным «Контур Фокус», в обеих компаниях у Зайченко чуть больше 70% долей. Выручка ООО «Кушать надо вкусно» в 2022 году составила 129 миллионов рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиона рублей, у ООО «Не поешь толком» выручка — 66 миллионов рублей, чистый убыток — 5 миллионов рублей.
У Зайченко есть ещё несколько компаний в разных сферах (общепит, управление недвижимостью, реклама и т.д.), часть из которых также имеет креативные названия. Например, ООО «Победим офисные шоколадки и печеньки вместе!» занимается оказанием услуг бухгалтерских и аудиторских услуг.
Формат уральской сети очень напоминает столичную сеть «ВкусВилл». В обоих случаях речь идёт о небольших (площадью до 200 кв. м) магазинах с упором на свежие продукты, готовые блюда и полуфабрикаты, а самое главное — собственные торговые марки (СТМ), на которые приходится до 85% ассортимента. То есть в магазинах сети покупатель может выбирать между разными видами сосисок (с сыром, из индейки, молочные и т.д.), а не разными торговыми марками, но одинаковым названием.
Директор по франчайзингу и HR «Жизньмарт» большого формата Ксения Лысенко в качестве отличий от столичной сети называет большее количество дополнительных опций для покупателя — и одновременно большее количество вещей, которые покупатели делают сами.
— У нас есть бесплатный туалет, бесплатная питьевая вода и лед, пледы, в которые можно укутаться и пообедать в зоне кафе. У нас есть интерактивная зона, где гости могут сами приготовить пиццу, сделать свежевыжатый сок, налить горячий шоколад. Рядом с магазинами мы ставим скамейки, где можно отдохнуть и перекусить. В магазине есть бесплатные зарядки, чтобы поработать, и детская зона, — объяснила Лысенко.
Сейчас у сети работает 132 магазина в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Уфе, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Санкт- Петербурге. Львиная доля их пока расположена в родном Екатеринбурге: 46 магазинов и 65 точек формата «мини». Следом по количеству торговых точек идет Челябинск, где открыто восемь магазинов. Туда сеть вышла в августе прошлого года.
В Новосибирске пока нет прямых конкурентов «Жизньмарта». Ближайшим аналогом можно считать сеть «Фермер-Центр.РФ» (33 магазина). «Фермер-Центр» так же развивается по франчайзингу и делает ставку на собственную торговую марку. При этом товары под СТМ стоят там не дешевле, чем бренды среднего ценового уровня в крупных сетях. Идея владельца бренда Ильи Сухарева в том, что покупателей должна привлекать не низкая цена, а доверие к качеству.
Оценить перспективы «Жизньмарт» в Новосибирске Сухарев затруднился, сославшись на то, что сам пока не видел работающих магазинов. Да и от партнеров-франчайзи ни о какой активности сети в Сибири не слышал.
С точки зрения размеров торговых точек самый крупный игрок в этом сегменте в Новосибирске — сеть «Ярче!» KDV Group. В «Ярче!» так же значительная часть ассортимента приходится на собственные бренды KDV Group, но они продаются и в других магазинах.
Что касается дополнительной опции в виде встроенного кафе, то с таким форматом, совмещающим магазин и точку общепита со столиками, сейчас экспериментируют многие торговые сети. Кафе работают в составе ряда магазинов «Мария Ра» (даже с отдельным названием — «Кофе Рама»), кофе-зоны есть в некоторых «Пятерочках», а «Магнит» в феврале этого года открыл в Южно-Чемском жилмассиве супермаркет нового формата с кафе, в котором больше десятка посадочных мест.
Важным каналом продаж для сети является доставка — автомобильная и пешеходная. В этом плане «Жизньмарт» может конкурировать не только с собственными службами экспресс-доставки других сетей (такая есть, например, у «Пятерочки»), но и с сервисом «Самокат» (входит в экосистему Сбер), а так же экспресс-доставкой «Яндекс.Маркета».
Торговые сети формата «Жизньмарт» ориентируется на горожан со средними доходами. Тем же, кто вынужден экономить, больше подойдут дискаунтеры. Наиболее активно развивающаяся сеть этого типа «Чижик» в этом году так же должна выйти на новосибирский рынок. Обозреватель НГС съездил в Москву, чтобы познакомиться с этой и другими сетями дискаунтеров поближе.