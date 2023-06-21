«Не поешь толком — будешь волком»: в Новосибирске откроют 77 магазинов необычной сети с Урала — мы узнали первые адреса

Сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга нашла в Новосибирске партнёров-франчайзи, которые активно ищут помещения в городе — об этом НГС сообщил источник на рынке. В центральном офисе сети это подтвердили, сообщив, что первые магазины в Новосибирске должны начать работать до середины сентября по адресам Некрасова, 39, Богдана Хмельницкого, 2 и Красный проспект, 17. Еще раньше, в августе планируется запустить точки мини-формата на Вокзальной магистрали, 4а и Лескова, 17/1.

У «Жизньмарта» сейчас два формата магазинов: большой и мини. Первый представляет собой некрупные, площадью 100–200 кв. м магазины с зоной кафе, большим выбором готовых блюд и сервисом доставки. Мини-формат (до 20 кв. м) — это своего рода небольшие кофейни с несколькими посадочными местами, выпечкой и готовой упакованной едой. Интересная особенность — в магазинах нет кассиров. Товар покупатели оплачивают сами на кассах самообслуживания.