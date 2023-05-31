Пиво из Эстонии и пельмени за 199 рублей: изучаем полки и цены нового дискаунтера «Чижик» — когда магазины откроют в Сибири

В Новосибирске уже этой осенью должны открыться первые дискаунтеры «Чижик» компании X5 Retail Group (владелец «Пятерочки»). Обозреватель НГС решил познакомиться с новым форматом в местах его появления на свет — в Москве и Подмосковье. Общий вывод: от сети можно ждать более низких цен, но к новичку придется приспособиться.
Что такое «Чижик»
Это проект магазинов низких цен группы X5, которой принадлежат сети «Пятерочка» и «Перекресток». Первый магазин открыт осенью 2020 года. Сейчас, по данным 2ГИС, в Москве и Подмосковье работает 256 торговых точек. Для сравнения: «Пятерочек» на той же карте 2ГИС 2676, а «Перекрестков» — 453. Но первая «Пятерочка» открылась в столице в 2001 году, а «Перекресток» там работает и вовсе с середины 90-х.
«Чижик» активно развивается и за пределами столицы. В прошлом году сеть вышла на рынок Урала. В августе 2022 года X5 открыла сразу восемь магазинов на Урале — в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Сейчас у сети в этих трех городах уже 97 торговых точек. В пресс-службе X5 подтвердили намерение группы открыть в Новосибирске дискаунтеры «Чижик», сообщив, что первые магазины должны заработать осенью, а до конца года намечается открытие не менее 10 «жестких» дискаунтеров.
Как это выглядит снаружи
В столице «Чижики» работают больше на окраинах. В пределах Садового кольца, например, нет вообще ни одного магазина, да внутрь Третьего транспортного кольца смогла пробраться только одна точка. Оно и понятно, если человек может себе позволить жить недалеко от центра (по московским меркам), то вряд ли экономия 20 рублей на покупке кетчупа или макарон будет для него приоритетом при выборе магазина.
Первое, что отличает дискаунтеры от той же «Пятерочки», — это более скромная вывеска. На окраинах, в новостройках, конечно, сеть может себе позволить привлечь внимание, вписав вход в яркую желтую букву П, но даже на ней название не будет огромным. Нередко же вывеску и вовсе не видно издалека, она рассчитана на пешехода, который уже узнал о магазине от знакомых или был привлечен рекламой в почтовом ящике, а не на автомобилиста, которому нужно попасться на глаза, пока он едет мимо.
В базе 2ГИС «Чижик» назван просто «супермаркетом», то есть магазином самообслуживания, где можно купить довольно широкий круг товаров. И сегодня, когда количество «Чижиков» исчисляется сотнями, выделить какие-то единые правила выбора помещений довольно сложно. Там, где они соседствуют с «Пятерочками», — это помещения, которые «Пятерочкам» просто не подошли бы. Это первый этаж жилого дома с высоким крыльцом, подвал торгового центра или просто площадка более маленького размера в ряду каких-то специализированных торговых точек. Однако при удалении от центра можно найти точки, которые стоят примерно на таких же местах, как и «Пятерочка», но здесь у «Чижика» больше шансов найти своего покупателя. Где-нибудь в Подмосковье «Чижик» можно встретить уже в самом центре.
Что внутри
Магазины хорошо освещены, в них довольно чисто. В этом смысле «Чижик», конечно, выгодно отличается от «Светофоров» (которые, впрочем, в последнее время тоже стараются выглядеть более презентабельно). Именно эта сеть и дала широкое хождение обидному названию «нищемаркеты», поскольку предлагала в комплекте с низкими ценами довольно отталкивающий внешний вид своих торговых точек.
«Чижик» в этом смысле пытается пройти по тонкому краю, чтобы одновременно продемонстрировать простоту интерьера и не отпугнуть покупателей излишней брутальностью. Часть этих усилий связана с реальной экономией, но местами речь идет о вполне осознанных решениях, которые должны произвести соответствующее впечатление.
Главная примета дискаунтера — выкладка в коробках, что просто сокращает трудозатраты. При внимательном взгляде обращает на себя внимание более выносливое оборудование — часть товаров выложена на стальные стеллажи-сетки. При этом в одном из магазинов, например, надписи, обозначающие отделы, были сделаны на прибитых к стене палетах, что уже не имеет особенного практического смысла, зато помогает создавать нужную атмосферу места с низкими ценами.
Чем торгуют
«Чижики» часто называют «жесткими» дискаунтерами, что не вполне верно. В мире это определение предполагает практически полное отсутствие товаров, которые могут испортиться. В «жестком» дискаунтере покупателя ждут коробки, банки, бутылки — всё то, что можно привезти со склада, выставить в зал и не вспоминать о нем, пока покупатель не разберет содержимое палеты. «Чижик» же встречает покупателей отделом со свежими фруктами и овощами, здесь есть какое-то количество скоропортящихся молочных продуктов. В целом, если не обращать внимания на выкладку, перед нами всё тот же супермаркет, единственное принципиальное отличие которого — существенно более узкий выбор. В «Чижике» порядка 800 наименований товаров против примерно 3–3,5 тысячи в «Пятерочке».
Привыкший обращать внимание на бренды покупатель заметит, что в «Чижике» на полках совершенно новые для широкого круга потребителей названия: «Светаево» (молочные продукты), «Дикое море» (рыба и консервы из рыбы), «Гранд Меню» (замороженные полуфабрикаты), Greenola (овощи) и
В «Чижике» можно найти не только продукты, здесь целый раздел непродовольственных товаров, среди которых — домашняя утварь, посуда, игрушки и даже учебники. Визуально они занимают даже большую часть магазина, чем это бывает в привычных массовых супермаркетах. Видно, что сеть стремится стать магазином первой необходимости, куда покупатель мог бы прийти с набором практически всех базовых потребностей.
Что с ценами
Цены в «Чижике» указаны без копеек, то есть сеть отказалась от обычного для ритейла приема, когда визуально цена сокращается хотя бы на рубль за счет того, что ней добавляются еще 99 копеек в конце. Но куда более значимое отличие — отсутствие здесь скидок и распродаж. Покупателю таким образом дают понять: не нужно ждать акции, чтобы что-то купить.
Цены действительно выглядят более низкими на большинство продуктов. Где-то эта разница в 5%, где-то в 15%, но корректное сравнение провести бывает сложно, поскольку в дискаунтерах сделан упор на товары под собственными брендами. Например, в разделе соусов вы видите название «Миоре», которого нет нигде больше (в том числе и в «Пятерочке»). Кетчуп «Миоре» стоит 49 рублей (против 110 за «Хайнс» в «Пятерочке»).
Замороженные пельмени под маркой «Гранд Меню» в Чижике стоят 199 рублей, а этот же продукт под маркой «Рестория» (это тоже СТМ, но уже для «Пятерочки») будет стоить в районе 250 рублей.
Там, где речь идет о сравнимых товарах, тоже есть нюансы. В «Чижиках», например, продаются макаронные изделия итальянского бренда Barilla (давно делаются в России). Но здесь они упакованы в килограммовые большие коробки и стоят 149 рублей. В «Пятерочке» цена ниже, но и упаковка существенно меньше — 450 граммов. То есть килограмм тут обойдется в 200 рублей. Правда, отличается ли содержание коробок — непонятно.
При этом «Чижики» стараются привлечь публику если не с деньгами, то хотя бы с желанием потреблять что-то большее, чем базовые продукты. Здесь можно встретить пиво из Эстонии под названием Santanos, которое явно подражает мексиканской Corona. Качеством она оригиналу, конечно, немного уступает, но и стоит 69 рублей за бутылку. В разделе алкоголя есть недорогое сухое вино из Каталонии за 249 рублей. В общем, при известной изобретательности из здешнего ассортимента можно собрать стол, который при беглом взгляде не будет выдавать своего низкоценового происхождения.
Кто еще идет
«Чижик» вряд ли будет единственным новым названием для Новосибирска. Основной конкурент X5, «Магнит», в прошлом году запустил собственный проект в этом формате — «В1» — «Первый выбор». Пока открыто всего три магазина в Москве, но они также выглядят перспективно. «В1» больше, и он более дискаунтерный. Здесь, например, все продукты, требующие хранения в прохладе, собраны в специальную комнату (это дешевле). Еще больше, чем в «Чижике», стальных стеллажей. Часть продукции выставлена без упаковки. Взвешивать ее нужно самостоятельно. «В1» ближе к «Светофору», просто выглядит поприличнее. В каком виде эти магазины доберутся до Сибири, сказать пока сложно.
Еще одним потенциальным игроком в этой нише может стать сеть «Да!», принадлежащая той же компании, что и «О`Кей». В Москве и Подмосковье уже 142 магазина, и расположены они могут быть в самых разных местах. «Да!» — это не совсем дискаунтер, от «Пятерочки» или «Магнита» он отличается разве что более дешевой выкладкой. Перспективы появления его в Сибири, впрочем, пока выглядят туманными — у сети и основной-то формат не развивается вот уже много лет.
Несмотря на внешнюю простоту, сети магазинов низких цен — это большой и серьезный бизнес. О том, сколько они зарабатывают и кому принадлежат, читайте в материале Аллы Скриповой.