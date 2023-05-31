Пиво из Эстонии и пельмени за 199 рублей: изучаем полки и цены нового дискаунтера «Чижик» — когда магазины откроют в Сибири

«Чижик» активно развивается и за пределами столицы. В прошлом году сеть вышла на рынок Урала. В августе 2022 года X5 открыла сразу восемь магазинов на Урале — в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Сейчас у сети в этих трех городах уже 97 торговых точек. В пресс-службе X5 подтвердили намерение группы открыть в Новосибирске дискаунтеры «Чижик», сообщив, что первые магазины должны заработать осенью, а до конца года намечается открытие не менее 10 «жестких» дискаунтеров.

Как это выглядит снаружи

В столице «Чижики» работают больше на окраинах. В пределах Садового кольца, например, нет вообще ни одного магазина, да внутрь Третьего транспортного кольца смогла пробраться только одна точка. Оно и понятно, если человек может себе позволить жить недалеко от центра (по московским меркам), то вряд ли экономия 20 рублей на покупке кетчупа или макарон будет для него приоритетом при выборе магазина.