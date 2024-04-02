НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-з.

 752мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,53
EUR 99,41
Реклама

СРОЧНО

Новосибирца оштрафовали за дрифт в Анапе

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Статья за мусорный подряд
Как найти работу в ИТ-компании
Убыточные аптеки
Кандидаты в шорт-лист премии
Ночуют возле школы
Афиша на апрель
Антирейтинг автобусов
НГС в Telegram
Бизнес Два бюджета Кольцово: крупнейшая новосибирская фармкомпания снизила прибыль на 40%. Показатели всё равно впечатляют

Два бюджета Кольцово: крупнейшая новосибирская фармкомпания снизила прибыль на 40%. Показатели всё равно впечатляют

Дистрибьютер «Катрен» отчитался об итогах 2023 года

1 185
2 комментария
Чистая прибыль «Катрена» вдвое больше всего бюджета поселка Кольцово, где зарегистрирована компания

Крупнейшая компания Новосибирской области АО «НПК Катрен» получила в прошлом году 291 млрд выручки и 3,2 млрд чистой прибыли. «Катрен» занимает третье место в российском национальном рейтинге дистрибьюторов медикаментов.

Данные о финансовых результатах компании появились в базе «Контур.Фокус». Выручка предприятия достигла 281,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. А вот чистая прибыль снизилась почти более чем на 40% — с 5,3 млрд рублей в 2022 году до 3,2 млрд рублей в прошлом. Это меньше аналогичного показателя в 2020 году и больше результата 2021 года.

«Катрен» также принадлежат собственные сети аптек «Мелодия здоровья» и «Аптека Эконом». Кроме того, в 2021 году новосибирская компания, сообщали «Ведомости», поглотила столичную компанию «Эркафарм» (сети «Озерки» и «Доктор Столетов»). По оценке столичного агентства DSM Group, в прошлом году «Катрен» занимал четвертое место на российском розничном рынке лекарств, имея в общей сложности больше 2,2 тысячи торговых точек.

Что касается рынка фармдистрибуции, то маркетинговое агентство DSM Group ставит «Катрен» на третье место в России, совсем немного пропуская вперед компании «Протек» и «Пульс». При этом у DSM указаны даже более высокие показатели выручки новосибирской компании — почти 315 млрд рублей. Разница в цифрах объясняется, скорее всего, тем, что DSM учитывает результаты компаний, которые контролируются «Катреном», но формально не входят в состав АО «НПК Катрен».

«Катрен» зарегистрирован в рабочем поселке Кольцово, где у компании расположен головной офис. Для сравнения, все доходы бюджета Кольцово за 2023 год не превышали 1,5 млрд рублей (то есть это вдвое меньше одной только чистой прибыли, полученной «Катреном»).

В Новосибирске «Катрен» является самым крупным игроком на розничном рынке лекарств. Контролируемые компанией сети вместе имеют в городе больше 160 аптек.

О том, кто еще торгует лекарствами в Новосибирске и почему местной сети муниципальных аптек всё труднее удерживать на нем свои позиции, читайте в материале розничного обозревателя НГС.

ПО ТЕМЕ
Катрен Финансовые итоги Бюджет
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Анастасия,  36

Кирилл,  42

Виталий,  42

fireresqueservice,  35

Танюшка,  35

Юлия,  57

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Органайзер сумка в багажник. Подвесной.

1 000 ₽

Добавить объявление