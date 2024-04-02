Два бюджета Кольцово: крупнейшая новосибирская фармкомпания снизила прибыль на 40%. Показатели всё равно впечатляют

Чистая прибыль «Катрена» вдвое больше всего бюджета поселка Кольцово, где зарегистрирована компания Источник: Стас Соколов











Крупнейшая компания Новосибирской области АО «НПК Катрен» получила в прошлом году 291 млрд выручки и 3,2 млрд чистой прибыли. «Катрен» занимает третье место в российском национальном рейтинге дистрибьюторов медикаментов.

Данные о финансовых результатах компании появились в базе «Контур.Фокус». Выручка предприятия достигла 281,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. А вот чистая прибыль снизилась почти более чем на 40% — с 5,3 млрд рублей в 2022 году до 3,2 млрд рублей в прошлом. Это меньше аналогичного показателя в 2020 году и больше результата 2021 года.

«Катрен» также принадлежат собственные сети аптек «Мелодия здоровья» и «Аптека Эконом». Кроме того, в 2021 году новосибирская компания, сообщали «Ведомости», поглотила столичную компанию «Эркафарм» (сети «Озерки» и «Доктор Столетов»). По оценке столичного агентства DSM Group, в прошлом году «Катрен» занимал четвертое место на российском розничном рынке лекарств, имея в общей сложности больше 2,2 тысячи торговых точек.

Что касается рынка фармдистрибуции, то маркетинговое агентство DSM Group ставит «Катрен» на третье место в России, совсем немного пропуская вперед компании «Протек» и «Пульс». При этом у DSM указаны даже более высокие показатели выручки новосибирской компании — почти 315 млрд рублей. Разница в цифрах объясняется, скорее всего, тем, что DSM учитывает результаты компаний, которые контролируются «Катреном», но формально не входят в состав АО «НПК Катрен».

«Катрен» зарегистрирован в рабочем поселке Кольцово, где у компании расположен головной офис. Для сравнения, все доходы бюджета Кольцово за 2023 год не превышали 1,5 млрд рублей (то есть это вдвое меньше одной только чистой прибыли, полученной «Катреном»).

В Новосибирске «Катрен» является самым крупным игроком на розничном рынке лекарств. Контролируемые компанией сети вместе имеют в городе больше 160 аптек.