Прокашляли микстуры: как муниципальные аптеки стали убыточными и кто может заменить целую сеть

Одна из аптек НАС работает в помещении, где лекарствами торгуют уже больше 100 лет Источник: Стас Соколов











Новосибирские власти решили продать сеть муниципальных аптек. Предприятие испытывает сложности не первый год, ему всё труднее бороться с более крупными конкурентами. В каком состоянии Муниципальная аптечная сеть встретила свой, возможно, последний год жизни и кто будет продавать новосибирцам лекарства без неё, разбирался обозреватель НГС.



Что случилось

Информация о том, что новосибирские власти рассматривают возможность приватизации муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» (НАС), появилась ещё в начале марта. 27 марта на сессии депутаты горсовета Новосибирска исключили НАС из плана по акционированию, мотивируя это тем, что предприятие в таком случае просто прекратит своё существование.

— Новосибирская аптечная сеть имеет 500 сотрудников, товарных запасов на 200 миллионов. Если его ликвидировать — все затраты лягут на бюджет Новосибирска или будут возмещены из стоимости активов предприятия. Только на выплату заработной платы сотрудникам понадобится 168 миллионов рублей, — заявила тогда глава департамента соцполитики Ольга Незамаева.



С муниципальными аптеками, однако, всё равно придётся что-то делать. По данным «Контур.Фокус», выручка этого МУПа сократилась в прошлом году на 26%, а чистый убыток составил около 33 миллионов рублей. В 2022 году ситуация была ещё хуже (чистый убыток — 81,4 миллиона рублей), в последний раз это предприятие работало с прибылью в ковидном 2020 году.

Что происходит на рынке

Ситуация с состоянием самой сети выглядит противоречиво. В базе 2ГИС до сих пор имеется 71 адрес аптек и аптечных пунктов НАС, но 18 точек отмечены как «временно не работающие». На сайте самой НАС есть информация о 101 аптеке. Руководитель НАС Дмитрий Гришунин говорит о «почти 90» работающих аптеках.

Столь существенное несоответствие с данными 2ГИС Гришунин объясняет тем, что сервис считает торговые точки «не всегда корректно». Если попытаться сравнить карту 2ГИС с картой на сайте НАС, то действительно можно обнаружить некоторые несоответствия. Например, по адресу Красный проспект, 31/Трудовая, 7 в 2ГИС значится одна аптека, а на сайте сети она отображается как две точки: вторая — это отдел оптики. Аптека на Дзержинского, 75 в 2ГИС отмечена как неработающая, но она есть в списке аптек на сайте НАС.

В любом случае НАС остаётся крупным игроком, хотя назвать её лидером рынка уже нельзя. Первую тройку по количеству торговых точек сегодня формируют федеральные сети: «Фармокопейка» (109 аптек), «АптекаПлюс» (106) и «Озерки» (90). Еще 10 лет назад НАС лидировала с большим отрывом.

В одной из муниципальных аптек Источник: Александр Ощепков











Аптечный рынок Новосибирска (и России в целом) пока не столь консолидирован, как, например продовольственный ритейл. Тем не менее из 1500 с лишним имеющихся в городе аптек более 1000 уже входят в ту или иную сеть, большинство из которых уже имеют национальный масштаб. Среди местных игроков можно выделить только «Ноль Боль» (50 аптек) и сеть «Бердская» (35 аптек, 23 из которых расположены в самом Бердске).



Довольно крупным местным игроком розничного рынка предсказуемо является и группа «Катрен», основной бизнес которой связан с фармдистрибуцией. Её аптеки сейчас работают под двумя брендами: «Мелодия здоровья» (12 точек) и «Аптека Эконом» (58 точек), при этом сайт для поиска и заказа лекарств у обеих один и тот же.

Последовательно наращивает свою аптечную сеть и группа «Магнит», которая известна прежде всего своими супермаркетами и магазинами косметики: сейчас у неё 35 торговых точек. Совсем немного пока точек у проекта Сбера «ЕАПТЕКА» (7), но возможности крупнейшей финансовой структуры страны позволяют увеличить их количество в любой момент. Работающие точки открыты в отделениях Сбера, а отделений этих в Новосибирске сегодня больше 140. С учетом всё большего перехода всех финансовых операций в онлайн, такое расширение деятельности выглядит вполне логичным.

Судя по финансовым отчётам, торговцы лекарствами работают буквально в ущерб себе. Например, все четыре компании, которые, по данным «Контур.Фокус», имеют право работать под брендом «Ноль Боль», закончили 2022 год с убытками от 19 тысяч до 3,3 миллиона рублей. Убыточно, впрочем, и АО «Мелодия здоровья», управляющее сетями «Катрена». Да и у лидера новосибирского рынка ООО «Медэкспорт-Северная звезда» («Фармакопейка») при общей выручке 14,4 миллиарда рублей чистая прибыль в 2022 году составила 87 миллионов рублей.

Что говорят в НАС

Дмитрий Гришунин признаёт, что часть аптек НАС расположена в помещениях, принадлежащих муниципалитету — как правило, это аптеки, оставшиеся ещё с советских времён. Мэрия может устанавливать для своего МУПа льготные арендные ставки — это позволяет ему занимать изначально более выигрышное положение по сравнению с частными аптеками, арендующими помещения по коммерческим ставкам (такие, впрочем, есть и у НАС).

Однако, по словам Дмитрия Гришунина, НАС несёт целый набор «социальных нагрузок». Это и скидки широкому кругу льготников, и работа с сильнодействующими препаратами — это приносит мало прибыли, поскольку цены ограничены административно, а их транспортировка и хранение требуют дополнительных издержек. Увеличивают расходы и обязательства по выполнению мобилизационного задания (хранение набора медикаментов на случай чрезвычайной ситуации).

Важной функцией НАС её руководитель считает сохранение производства части медикаментов. Исторически этой функцией обладали многие аптеки, но сегодня таких точек в разных частях города только четыре. По словам Дмитрия Гришунина, это направление за последние два года показало рост более 60%, всего же выпускается порядка 480 наименований. На сайте НАС есть раздел «Изготовлено аптекой», но при попытке кликнуть по нему сайт выдаёт ошибку.

Традиционно в аптеках выпускались дешевые дезинфицирующие растворы (например, формалина или фурацилина), которые действительно проще смешать на месте, чем везти в готовом виде. При этом больницы такие материалы потребляют в большом количестве. Какие-то препараты могут требовать индивидуальной дозировки. В любом случае, собственное аптечное производство, как правило, ориентировано на выпуск недорогих медикаментов под конкретный, уже сформировавшийся спрос. Они не имеют яркой упаковки, аптекам не нужно такой товар продвигать и рекламировать. Да и сама такая деятельность воспринимается фармацевтами больше как часть той самой социальной нагрузки, чем зарабатывание денег.

Посмотреть и прочитать, как в одной из аптек НАС делаются лекарства, можно в материале НГС прошлого года. Тогда, кстати, производственных аптек у «Новосибирской аптечной сети» было пять, а не четыре, как сейчас.