Мир микстур: как работает аптека, которая делает лекарства со времен СССР, — таких всего 5 в Новосибирске

Что бывает в производственной аптеке

Одна из таких аптек находится на улице Рассветной и представляет собой двухэтажное здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь посетители могут купить готовые препараты, как и в любой другой аптеке, а могут выбрать лекарство, изготовленное в этом же здании.



Тамара Снопкова в числе других четырех человек работает в этой аптеке с момента открытия в конце 1989 года уже 34-й год. Тогда сотрудники даже сами красили стены в этом помещении. Поэтому именно она начала экскурсию по зданию.

