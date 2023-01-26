Мир микстур: как работает аптека, которая делает лекарства со времен СССР, — таких всего 5 в Новосибирске

В «Новосибирской аптечной сети» (НАС) со времен Советского Союза сохранены 5 производственных аптек, готовящих лекарства по индивидуальным дозировкам. Аптека
Что такое производственная аптека
На протяжении почти всей истории лекарственные препараты готовили вручную. Занимались этим монахи, шаманы, жрецы, алхимики — обычно в небольших количествах, для нужд конкретного больного, рассказывают сотрудники «Новосибирской аптечной сети».
Массовое промышленное производство лекарств в мире начали налаживать лишь в XIX веке. Но «точечное» изготовление препаратов не потеряло актуальности и сейчас. Специалисты называют этот процесс экстемпоральной рецептурой, от латинского ex tempore — «по мере надобности». Этим в Новосибирске сейчас занимаются производственные аптеки.
Работают в них уже не знахари и шаманы, а опытные, квалифицированные специалисты — фармацевты и провизоры. В советское время они работали повсеместно — даже в маленьких сельских аптеках. Но с появлением многочисленных коммерческих сетей изготовление лекарств по индивидуальным рецептам оказалось не самым распространенным явлением.
Что бывает в производственной аптеке
Одна из таких аптек находится на улице Рассветной и представляет собой двухэтажное здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь посетители могут купить готовые препараты, как и в любой другой аптеке, а могут выбрать лекарство, изготовленное в этом же здании.
Тамара Снопкова в числе других четырех человек работает в этой аптеке с момента открытия в конце 1989 года уже 34-й год. Тогда сотрудники даже сами красили стены в этом помещении. Поэтому именно она начала экскурсию по зданию.
Внутри есть бокс для изготовления стерильных препаратов, место фасовки изготовленных лекарств, хранения субстанций (сырья) и вспомогательных веществ, комната отдыха для сотрудников. Много места занимает специальная вентиляционная система. В аптеке даже есть свой музей, в котором хранится фотография первого посетителя.
По словам Тамары Снопковой, со временем производственные площади сокращались, но само производство удалось сохранить.
В одном из помещений сотрудники фасуют какой-то порошок желтого цвета — оказалось, «Антигриппин». На столах лежат ложка-дозатор и ручные весы, а также вощеные капсулы, в которые они заворачивают нужное количество порошка. Тамара Снопкова говорит, что такой «Антигриппин» не содержит дополнительных компонентов в виде консервантов и красителей — только действующие вещества.
В чем преимущества таких препаратов
Руководитель направления производства «Новосибирской аптечной сети» Галина Кирьянова отмечает, что если у человека есть непереносимость какого-либо компонента препарата, то его могут убрать из рецептуры или заменить действующее вещество на аналогичное:
— То есть маневров для создания лекарственной формы для врача и наших специалистов очень много. Мы не используем консерванты для увеличения сроков годности, но можем использовать стабилизаторы, поэтому срок хранения препаратов, как правило, не очень большой: может быть от 2 дней до 90 дней.
По ее словам, здесь могут изготовить более 150 часто встречающихся лекарственных препаратов в разных концентрациях и объемах, с разными компонентами и дозировкой.
Сырье берут в разных странах, но большая часть — российские производители, иностранных всего около 25%.
Персональные дозировки важны для новорожденных, людей с патологией почек и печени, детей первого года жизни, особенно после операции на сердце, говорит Галина Кирьянова. Подобные лекарства, доказавшие свою эффективность и в педиатрической практике, фармацевтическая промышленность в детских формах и дозировках не производит.
Если человек обращается с рецептом врача в ближайшую аптеку сети, то срок изготовления препарата составляет от двух дней. При обращении непосредственно в производственную аптеку — в течение рабочего дня.
Какие еще препараты выпускают
В помещении, где производятся лекарства, сейчас занимаются выпуском хлоргексидина, причем разного.
0,05-процентный раствор предназначен для обработки рук. 0,5-процентный — для обработки ожоговых участков кожи, перчаток, металлических предметов, которые нельзя простерилизовать кипячением или провести дезинфекцию иной агрессивной жидкостью. 0,2-процентный раствор — это спрей для обработки слизистой горла.
По словам Галины Куприяновой, особенным для аптеки препаратом собственного производства является «Средство для ухода за телом», которое по составу напоминает краску Кастеллани:
— Эта бесцветная жидкость со специфическим запахом применяется для профилактики грибковых заболеваний. Препарат не окрашивает поверхность кожи и ногти, что позволяет его использовать в летний период, когда люди носят открытую обувь.
Работа над новыми собственными лекарствами в аптеке не останавливается: Галина Кирьянова поясняет, что совместно с кафедрой новосибирского медуниверситета они работают над препаратом, который в виде спрея можно будет использовать в качестве антисептического и ранозаживляющего средства.
Производство во время санкций
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин поясняет, что увеличения производства пока не происходит: к сожалению, в соответствии с федеральным законом об обращении лекарственных средств производственные аптеки не имеют права выпускать лекарственные формы, которые официально внесены в реестр лекарственных средств, даже если они находятся в дефиците.
— Бывает такое, что производители дешевых жизненно необходимых препаратов не хотят их выпускать из-за низкой стоимости. А мы можем изготовить их в аптечных условиях для нужд стационаров, но по закону нельзя, — сказал Дмитрий Гришунин. — Есть надежда на законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России. Его внесли в Госдуму в 2019-м, сейчас он прошел Совет Федерации.
Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска (он курирует работу муниципальных аптек) Ольга Незамаева говорит, что в закон внесена норма, которая позволит производственным аптекам для изготовления медикаментов, помимо фармацевтических субстанций, использовать лекарственные препараты.
— Речь идет о препаратах, которые включены, соответственно, в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Это позволит при отсутствии зарегистрированных субстанций либо при наличии в прописи очень малых доз действующего вещества использовать эту возможность для приготовления детских лекарственных форм, — пояснила она.
Кроме того, заметила Ольга Незамаева, возможно, производители начнут выпускать субстанции в меньшем объеме: например, на год аптеке нужно 50 граммов субстанции, а ее выпускают по 50 килограммов. И конечно, у каждой субстанции есть свой срок хранения.
1 сентября 2023 года, резюмирует она, закон должен вступить в силу. Сотрудники аптеки верят, что их дело будет дальше развиваться.
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