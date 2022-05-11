Закрыть дефицит: как в Новосибирске создают новые лекарства для всей страны — раньше их завозили

О компании

Renewal (ПФК «Обновление») существует с 1997 года и на данный момент, по информации компании, выпускает более 5% всех лекарственных препаратов в РФ в натуральном выражении. Объемы производства в среднем — 200 миллионов пачек в год. В линейку компании входят около 170 препаратов из основных терапевтических групп. Большую часть занимают препараты сердечно-сосудистой, респираторной, нервной, желудочно-кишечной, костно-мышечной системы.

