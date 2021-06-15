«Идем рожать!»: гуляем по роддому, где детская реанимация как в Европе (сюда даже приезжал профессор из Парижа)

Одна медсестра на посту назвала цифру, сколько лет работает в перинатальном центре, и заулыбалась так, что по ней было видно, как она рада этому факту и даже гордится им.



— Еще девчонкой ко мне пришла, — замечает Иван Поздняков и говорит, что на формирование коллектива у него как у руководителя ушло 15 лет (сам главврач возглавляет роддом и центр уже 33 года). — У нас очень хороший костяк специалистов, которыми я горжусь. 60% врачей имеют высшую квалификационную категорию, практически все заведующие отделениями являются кандидатами медицинских наук — 12 человек. Это не считая кафедральных работников. Вообще про нас пишут разное: иногда читаю, иногда нет. В основном пишут хорошо...