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«Идем рожать!»: экскурсия по роддому № 6 — как выглядят палаты за 30 тысяч и почему тут редко делают кесарево

Премьера новой рубрики на НГС: показываем родильный дом, куда многие мамы возвращаются за вторым и третьим ребенком

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Пациентка роддома <nobr class="_">№ 6</nobr> Ирина и ее первенец Максим

Пациентка роддома № 6 Ирина и ее первенец Максим

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Каждый год в Новосибирской области рождается почти 30 тысяч детей. Это 2500 малышей каждый месяц или 80–100 новых людей каждый день! Для будущих родителей (и не только) мы запускаем новую рубрику на НГС — «Идем рожать!». Дважды в месяц, в 08:30 по вторникам, мы будем рассказывать о роддомах Новосибирска: как они устроены, чем отличаются от других, какие услуги у них платные, а какие бесплатные, как выглядят палаты и какие врачи там работают. Сегодня вас ждет экскурсия по роддому № 6. Здесь нечасто делают кесарево сечение, а медики помнят практически каждого новорожденного. Что интересного есть в платных палатах за 30 тысяч рублей (стоимость за весь период наблюдения и роды), зачем новорожденным малышам делают фототерапию и для чего к мамам после родов приходит психолог?

Редкое кесарево, анестезия и психолог дважды в неделю

Клинический родильный дом № 6 — это межрайонный перинатальный центр, который в основном обслуживает Кировский и Ленинский районы. В его структуре есть роддом на 140 коек и три женские консультации. В роддоме восемь отделений: отделение патологии беременности, послеродовое, детское (100 коек), реанимации и анестезиологии, операционно-родовый блок, отделение ультразвуковой диагностики, отделение детской реанимации (9 коек). Есть своя клинико-диагностическая лаборатория для проведения различных анализов, прачечная и свой пищеблок. В роддоме у мам пятиразовое питание.

Во время экскурсии по роддому мы встретили Ирину. Сибирячка впервые стала мамой и рассказала нам, как выбирала роддом, где появился на свет ее первенец

Во время экскурсии по роддому мы встретили Ирину. Сибирячка впервые стала мамой и рассказала нам, как выбирала роддом, где появился на свет ее первенец

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— У меня знакомая рожала здесь 18 лет назад девочку, а потом мальчика: что тогда она была довольна, что три года назад, — рассказывает Ирина. Несколько дней назад она сама стала мамой, а сейчас готовится к выписке. Женщина бережно покачивает на руках плачущего кроху — малыш стал первенцем в их семье.

Свою историю Ирина рассказывает кратко, объясняя, что отзывы знакомых и советы родных не подвели, всё действительно прошло хорошо — быстро и четко: поступила в 5 утра, воды уже отходили, врачи наблюдали ее в течение дня, стимулировали организм — дали таблетку, поставили эпидуральную анестезию, но всё же пришлось сделать кесарево сечение...

Кесарево сечение — не самая частая операция в этом роддоме. И число женщин, которые проходят через это, понемногу снижается каждый год.

— Мы придерживаемся направления выжидательной тактики подготовки и ведения родов, — рассказывает главный врач роддома № 6 Ирина Геворкян. — В результате такого подхода процент кесаревых сечений у нас очень низкий из года в год: в предыдущие годы он колебался в пределах от 22% до 21%, в 2020 году — 19%. Как правило, операцией кесарева сечения родоразрешаются женщины, у которых есть противопоказания к самопроизвольным родам в процессе подготовки, или категория пациенток, у которых что-то случается во время родов. В отделении патологии мы проводим осмотр пациенток и принимаем решение о способе родоразрешения.

Главный врач роддома <nobr class="_">№ 6</nobr> Ирина Геворкян говорит, что когда женщины приходят в роддом для консультации, то им объясняют, что ничего страшного нет, если они не родили в час икс, который был когда-то определен. После этих слов будущие мамы уже более спокойно всё воспринимают, без нервозности и паники, что что-то идет не так

Главный врач роддома № 6 Ирина Геворкян говорит, что когда женщины приходят в роддом для консультации, то им объясняют, что ничего страшного нет, если они не родили в час икс, который был когда-то определен. После этих слов будущие мамы уже более спокойно всё воспринимают, без нервозности и паники, что что-то идет не так

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Пациенток здесь оперируют под регионарной анестезией, как и в других роддомах. Крайне редко бывает общий наркоз. Обезболивание в родах проводится как по показаниям, так и по желанию.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Сумароков рассказывает, что самый распространенный миф про эпидуральную анестезию — это то, что болит спина, но она болит, по его словам, после беременности и родов, потому что беременность — это большая нагрузка:

— У многих практически со школьного возраста начинается хондроз. У беременной женщины анатомия такова, что центр тяжести изменяется, и, соответственно, меняется нагрузка на позвоночник тоже. Поэтому никакого отношения к спине эпидуральная анестезия не имеет. Еще женщины спрашивают, правда ли, что ноги отнимаются навсегда. Я здесь 30 лет работаю: все ушли на своих ногах. Как только заканчивается действие анестезии, возвращается и двигательная, и чувствительная активность. Я не знаю ни одного случая такого осложнения в городе, чтобы действительно была такая грубая неврология.

Владимир Сумароков говорит, что регионарная анестезия в акушерстве наиболее распространена во всем мире: никакие препараты не проникают в кровь ребенка. Ее можно охарактеризовать как среднее между местной анестезией и общим наркозом

Владимир Сумароков говорит, что регионарная анестезия в акушерстве наиболее распространена во всем мире: никакие препараты не проникают в кровь ребенка. Ее можно охарактеризовать как среднее между местной анестезией и общим наркозом

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Впрочем, у каждой мамы — своя ситуация. Акушер-гинеколог Татьяна Ливицкая рассказывает об одном из случаев:

— У моей пациентки были сервисные (платные. — Прим. ред.) роды и свой алгоритм: как она первый раз рожала, так и должно быть. Она всё ждала, когда же будет нестерпимо больно, чтобы поставить эпидуральную анестезию. После первого раза она сказала: «Никогда больше рожать не буду», а после второго — «Я еще приду».

Роды — стресс не только для мамы, но и для малыша

Роды — стресс не только для мамы, но и для малыша

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После кесарева женщины быстро восстанавливаются: примерно через шесть часов после рождения малыша они уже активно ходят. Сразу после операции мамочки лежат в палате отделения реанимации и анестезиологии для контроля за состоянием, а после их переводят в послеродовое отделение.

Малыши свои первые часы проводят в отдельной палате, чтобы у мамы была возможность отдохнуть, поспать. А когда мама готова, то ей отдают ребенка.

В целом женщины могут рожать в любом удобном для себя положении, в том числе вертикально, если есть такое желание. Во время схваток мамы тоже свободно могут перемещаться по палате. Кроме того, тут практикуют партнерские роды. Как правило, их выбирают суррогатные матери с биологическими родителями, женщины с сестрой, мамой, мужем. Но это, признаются в роддоме, единичные случаи.

В среднем за год в роддоме № 6 принимают около 4 тысяч родов, самыми продуктивными были 2017 и 2018 годы — по 4,5 тысячи малышей. Обычно это от 15 до 20 родов в сутки. В среднем роды длятся до 12–14 часов.

Часто пациентки приходят в роддом <nobr class="_">снова —</nobr> за вторым, третьим ребенком. Приводят малышей, часто присылают фотографии

Часто пациентки приходят в роддом снова — за вторым, третьим ребенком. Приводят малышей, часто присылают фотографии

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Два раза в неделю к мамам приходит психолог.

— Кто-то не готов к материнству, кто-то не так его себе представляет — думает, что всё так весело и прекрасно: шарики, бантики, один позитив и улыбки. А этот малыш плачет, чего-то хочет, поэтому возникают определенные сложности. Тем не менее все проблемы решаются, — объясняет Ирина Геворкян.

Если есть необходимость, то психолог может прийти еще. Хотя, как признаются сотрудники роддома, они уже сами в какой-то степени являются психологами: знают, какой женщине в какой ситуации что сказать.

Так выглядят палаты в реанимации

Так выглядят палаты в реанимации

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Заведующая послеродовым отделением Лариса Фатеева пришла с дежурства, на котором у нее было 11 родов. Говорит, что всё хорошо прошло: ребятишки родились здоровыми, все роды доношенные, было два кесаревых сечения. И перечисляет, какие вопросы чаще всего им задают мамы:

— Поначалу, особенно при первых родах, когда нет опыта по уходу за детьми, часто задают вопрос про гигиену, питание, что делать дома. Мы должны максимально подготовить мам к комфортному нахождению дома, всему научить. Если что-то по ребятишкам непонятно, мы отвечаем, обо всём рассказываем, несмотря на то, что мы не неонатологи.

По словам Ларисы Фатеевой, запоминаются почти все случаи в практике:

— Когда у тебя рожают, ты практически каждую женщину помнишь. У меня очень большое впечатление оставляют мамочки, которые лежат с двумя детьми. Таких родов проходит у нас до 30 в год. Такие случаи запоминаются, потому что маме вдвойне тяжелее находиться с двумя малышами сразу: и кормить, и пеленать, к тому же у них разный режим. Несмотря на то что они вместе родились, они всегда разные. Мамы, которые двойню вырастили, героические.

В реанимации в этот день было сразу две двойни

В реанимации в этот день было сразу две двойни

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Лариса Фатеева объясняет, что часто встречаются в работе с мифами, связанными с народными советами, но они стараются быстро развеивать их. Например, многие считают, что не нужно прививать детей, но сотрудники роддома уверены, что дети нуждаются в защите от инфекций, чтобы не было других эпидемий. Но сейчас всё равно женщины приходят более или менее подготовленные, со своим взглядом на весь процесс.

Детям сразу делается две прививки: в первые <nobr class="_">сутки —</nobr> от гепатита, на третьи <nobr class="_">сутки —</nobr> БЦЖ (против туберкулеза)

Детям сразу делается две прививки: в первые сутки — от гепатита, на третьи сутки — БЦЖ (против туберкулеза)

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Дальше мы заглянули к заведующему детской реанимацией Виктору Касымову. В реанимации один ребенок с желтухой был на фототерапии — подсвечивался синим цветом.

Так проходит <nobr class="_">фототерапия —</nobr> лечение желтухи

Так проходит фототерапия — лечение желтухи

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— В основном в реанимации находятся недоношенные дети. Когда мы работаем согласно приказу, то по маршрутизации принимаем пациенток в сроке от 34 недель беременности, а при закрытии перинатальных центров на, например, плановую дезинфекцию, принимаем всех недоношенных детей — с 22 недель беременности. Мы занимаемся восстановлением жизненно важных функций — стабилизируем дыхание, кровообращение, восстанавливаем сознание, учим заново есть. После стабилизации мы переводим их в другое учреждение для следующего этапа выхаживания, — рассказывает Виктор Касымов.

Виктор Касымов объясняет, что в реанимации детям восстанавливают жизненно важные функции

Виктор Касымов объясняет, что в реанимации детям восстанавливают жизненно важные функции

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В каких условиях живут мамы

Помимо бесплатных, в рамках ОМС, в роддоме есть платные услуги — сервисные палаты, в которых женщины находятся в «условиях повышенного комфорта». В основном это одноместные палаты, но есть и двухместная. Родзал тоже оборудован как отдельная палата.

В роддоме № 6 есть как бесплатные, так и платные услуги с отдельными палатами

В роддоме № 6 есть как бесплатные, так и платные услуги с отдельными палатами

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Так выглядит палата реанимации в роддоме <nobr class="_">№ 6</nobr>

Так выглядит палата реанимации в роддоме № 6

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Это общий санузел на каждом этаже

Это общий санузел на каждом этаже

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В платных палатах есть всё необходимое, пациенткам можно ничего с собой не брать

В платных палатах есть всё необходимое, пациенткам можно ничего с собой не брать

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Пример сервисной палаты: в основном они отличаются количеством человек и наличием санузла, душа

Пример сервисной палаты: в основном они отличаются количеством человек и наличием санузла, душа

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— В эту услугу включено всё: индивидуальный родовый зал, три дня в палате — если двухместная палата, то всё стоит 25 тысяч рублей, если одноместная, то 30 тысяч рублей. Там женщины обеспечены всем необходимым. Обычно женщины как идут в роддом? Полквартиры с собой несут. Мы говорим, что не нужно этого делать. С собой нужны только гигиенические средства, а в сервисных родах и этого не нужно, — описывает услугу Ирина Геворкян.

Размещение в одноместной палате в течение трех дней и индивидуальный родовый зал стоят <nobr class="_">30 тысяч</nobr> рублей

Размещение в одноместной палате в течение трех дней и индивидуальный родовый зал стоят 30 тысяч рублей

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В роддоме практикуется ранняя выписка — как правило, на третьи сутки. Всё организовано по времени, чтобы не было очередей и долгого ожидания.

Отец встречает своего первого ребенка

Отец встречает своего первого ребенка

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У роддома заключен договор с фотостудией, которая предоставляет свои услуги желающим, чтобы о выписке были хорошие воспоминания.

— Под окнами, как раньше, не кричат, не стоят, потому что сейчас по телефону общаются, пересылают фотографии. Максимум — помашут ручкой, — говорит главный врач Ирина Геворкян.

В зале, где происходит выписка и маму с ребенком ожидают родственники, есть <nobr class="_">видеотрансляция —</nobr> видно, как ребенка одевают

В зале, где происходит выписка и маму с ребенком ожидают родственники, есть видеотрансляция — видно, как ребенка одевают

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детироддомздоровьеакушерство
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