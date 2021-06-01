«Идем рожать!»: экскурсия по роддому № 6 — как выглядят палаты за 30 тысяч и почему тут редко делают кесарево

После кесарева женщины быстро восстанавливаются: примерно через шесть часов после рождения малыша они уже активно ходят. Сразу после операции мамочки лежат в палате отделения реанимации и анестезиологии для контроля за состоянием, а после их переводят в послеродовое отделение.



Малыши свои первые часы проводят в отдельной палате, чтобы у мамы была возможность отдохнуть, поспать. А когда мама готова, то ей отдают ребенка.

В целом женщины могут рожать в любом удобном для себя положении, в том числе вертикально, если есть такое желание. Во время схваток мамы тоже свободно могут перемещаться по палате. Кроме того, тут практикуют партнерские роды. Как правило, их выбирают суррогатные матери с биологическими родителями, женщины с сестрой, мамой, мужем. Но это, признаются в роддоме, единичные случаи.

