«Идем рожать!»: экскурсия по роддому № 6 — как выглядят палаты за 30 тысяч и почему тут редко делают кесарево

Каждый год в Новосибирской области рождается почти
Редкое кесарево, анестезия и психолог дважды в неделю
Клинический родильный
— У меня знакомая рожала здесь
Свою историю Ирина рассказывает кратко, объясняя, что отзывы знакомых и советы родных не подвели, всё действительно прошло хорошо — быстро и четко: поступила
Кесарево сечение — не самая частая операция в этом роддоме. И число женщин, которые проходят через это, понемногу снижается каждый год.
— Мы придерживаемся направления выжидательной тактики подготовки и ведения родов, — рассказывает главный врач
Пациенток здесь оперируют под регионарной анестезией, как и в других роддомах. Крайне редко бывает общий наркоз. Обезболивание в родах проводится как по показаниям, так и по желанию.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Сумароков рассказывает, что самый распространенный миф про эпидуральную анестезию — это то, что болит спина, но она болит, по его словам, после беременности и родов, потому что беременность — это большая нагрузка:
— У многих практически со школьного возраста начинается хондроз. У беременной женщины анатомия такова, что центр тяжести изменяется, и, соответственно, меняется нагрузка на позвоночник тоже. Поэтому никакого отношения к спине эпидуральная анестезия не имеет. Еще женщины спрашивают, правда ли, что ноги отнимаются навсегда. Я здесь
Впрочем, у каждой мамы — своя ситуация. Акушер-гинеколог Татьяна Ливицкая рассказывает об одном из случаев:
— У моей пациентки были сервисные (платные. — Прим. ред.) роды и свой алгоритм: как она первый раз рожала, так и должно быть. Она всё ждала, когда же будет нестерпимо больно, чтобы поставить эпидуральную анестезию. После первого раза она сказала: «Никогда больше рожать не буду», а после второго — «Я еще приду».
После кесарева женщины быстро восстанавливаются: примерно через шесть часов после рождения малыша они уже активно ходят. Сразу после операции мамочки лежат в палате отделения реанимации и анестезиологии для контроля за состоянием, а после их переводят в послеродовое отделение.
Малыши свои первые часы проводят в отдельной палате, чтобы у мамы была возможность отдохнуть, поспать. А когда мама готова, то ей отдают ребенка.
В целом женщины могут рожать в любом удобном для себя положении, в том числе вертикально, если есть такое желание. Во время схваток мамы тоже свободно могут перемещаться по палате. Кроме того, тут практикуют партнерские роды. Как правило, их выбирают суррогатные матери с биологическими родителями, женщины с сестрой, мамой, мужем. Но это, признаются в роддоме, единичные случаи.
В среднем за год в роддоме № 6 принимают около
Два раза в неделю к мамам приходит психолог.
— Кто-то не готов к материнству, кто-то не так его себе представляет — думает, что всё так весело и прекрасно: шарики, бантики, один позитив и улыбки. А этот малыш плачет, чего-то хочет, поэтому возникают определенные сложности. Тем не менее все проблемы решаются, — объясняет Ирина Геворкян.
Если есть необходимость, то психолог может прийти еще. Хотя, как признаются сотрудники роддома, они уже сами в какой-то степени являются психологами: знают, какой женщине в какой ситуации что сказать.
Заведующая послеродовым отделением Лариса Фатеева пришла с дежурства, на котором у нее было
— Поначалу, особенно при первых родах, когда нет опыта по уходу за детьми, часто задают вопрос про гигиену, питание, что делать дома. Мы должны максимально подготовить мам к комфортному нахождению дома, всему научить. Если что-то по ребятишкам непонятно, мы отвечаем, обо всём рассказываем, несмотря на то, что мы не неонатологи.
По словам Ларисы Фатеевой, запоминаются почти все случаи в практике:
— Когда у тебя рожают, ты практически каждую женщину помнишь. У меня очень большое впечатление оставляют мамочки, которые лежат с двумя детьми. Таких родов проходит у нас
Лариса Фатеева объясняет, что часто встречаются в работе с мифами, связанными с народными советами, но они стараются быстро развеивать их. Например, многие считают, что не нужно прививать детей, но сотрудники роддома уверены, что дети нуждаются в защите от инфекций, чтобы не было других эпидемий. Но сейчас всё равно женщины приходят более или менее подготовленные, со своим взглядом на весь процесс.
Дальше мы заглянули к заведующему детской реанимацией Виктору Касымову. В реанимации один ребенок с желтухой был на фототерапии — подсвечивался синим цветом.
— В основном в реанимации находятся недоношенные дети. Когда мы работаем согласно приказу, то по маршрутизации принимаем пациенток в сроке
В каких условиях живут мамы
Помимо бесплатных, в рамках ОМС, в роддоме есть платные услуги — сервисные палаты, в которых женщины находятся в «условиях повышенного комфорта». В основном это одноместные палаты, но есть и двухместная. Родзал тоже оборудован как отдельная палата.
— В эту услугу включено всё: индивидуальный родовый зал, три дня в палате — если двухместная палата, то всё стоит
В роддоме практикуется ранняя выписка — как правило, на третьи сутки. Всё организовано по времени, чтобы не было очередей и долгого ожидания.
У роддома заключен договор с фотостудией, которая предоставляет свои услуги желающим, чтобы о выписке были хорошие воспоминания.
— Под окнами, как раньше, не кричат, не стоят, потому что сейчас по телефону общаются, пересылают фотографии. Максимум — помашут ручкой, — говорит главный врач Ирина Геворкян.
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