«Были слезы и страх». Многодетная сибирячка во время четвертой беременности узнала о раке — как врачи её спасли

Когда сибирячка забеременела, то узнала, что у неё злокачественное образование шейки матки, но решила сохранить ребёнка, которому уже было примерно 14 недель:



— Сначала были слёзы и страх. Меня поддерживал муж, близкие... А вчера я даже голос ребёнка услышала — врач к нему подошла, чтобы покормить.

Ирина должна была родить примерно 7 мая, поэтому она надеется, что ближе к этой дате сына выпишут, и она его наконец увидит. Женщина не видела ребёнка, потому что операция проходила под общим наркозом.

Захар родился с весом полтора килограмма, а сейчас он уже 1 килограмм 864 граммов.

Заведующий гинекологическим отделением Новосибирского областного клинического онкодиспансера Вираб Сисакян говорит, что медицина шагнула вперед, поэтому сейчас можно оказать помощь пациенткам с онкологическим заболеванием во время беременности и после нее, давая возможность сохранить ребёнка.