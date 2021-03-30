«Были слезы и страх». Многодетная сибирячка во время четвертой беременности узнала о раке — как врачи её спасли

В Новосибирске прооперировали беременную с раком шейки матки
Врачи спасли жительницу Новосибирской области, у которой на четвертом месяце беременности диагностировали рак шейки матки. Случай оказался редким: женщина решила сохранить ребенка, доверилась специалистам и спустя несколько месяцев одновременно с кесаревым сечением ей удалили опухоль. Медицинский журналист НГС Мария Тищенко узнала подробности этой истории.
Жительницу Тогучинского района Ирину Ридиль прооперировали в начале марта. У неё трое детей, теперь они всей семьёй ждут приезда домой четвёртого ребёнка — сына Захара.
— Я хотела малыша, хотя бы раз ещё испытать такое чувство, подержать на руках... Даже предлагала мужу из детского дома взять, но решили своего, — вспоминает Ирина Ридиль.
Когда сибирячка забеременела, то узнала, что у неё злокачественное образование шейки матки, но решила сохранить ребёнка, которому уже было примерно 14 недель:
— Сначала были слёзы и страх. Меня поддерживал муж, близкие... А вчера я даже голос ребёнка услышала — врач к нему подошла, чтобы покормить.
Ирина должна была родить примерно 7 мая, поэтому она надеется, что ближе к этой дате сына выпишут, и она его наконец увидит. Женщина не видела ребёнка, потому что операция проходила под общим наркозом.
Захар родился с весом полтора килограмма, а сейчас он уже 1 килограмм 864 граммов.
Заведующий гинекологическим отделением Новосибирского областного клинического онкодиспансера Вираб Сисакян говорит, что медицина шагнула вперед, поэтому сейчас можно оказать помощь пациенткам с онкологическим заболеванием во время беременности и после нее, давая возможность сохранить ребёнка.
— Пациентка решила сохранить ребёнка, поэтому после консилиума мы стали вести её мультидисциплинарной командой — акушеры-гинекологи, неонатологи, окнологи. Сейчас пациентка прошла реабилитационный период после операции. Далее планируется второй этап лечения — лучевая терапия.
Вираб Сисакян уверен, что женщины должны чаще ходить к врачам, следить за патологиями и лечить их своевременно.
Заведующая Областным перинатальным центром Людмила Пивень объясняет, что пациентке сделали кесарево раньше срока из-за акушерских показаний малыша — ухудшилось сердцебиение, но опухоль на это не влияла. Сейчас Захар чувствует себя хорошо, за ним наблюдают врачи. Он должен набрать определённый вес, чтобы его выписали.
— К сожалению, онкология встречается при наступлении беременности. Сначала обязательно проводится гистологическое исследование, верифицируется диагноз, чтобы определить, какая опухоль, к чему она может привести во время беременности и влияет ли на неё беременность, на рост и прогрессирование. После этого проводится консилиум с участием онкологов — пациентке рассказываются возможные последствия и определяется тактика, — говорит Людмила Пивень.
Тактика зависит от вида опухоли и срока беременности. Если беременность до 12 недель, а опухоль агрессивная, то женщине предлагают прервать беременность, но решение принимает она сама. Если пациентка принимает решение вынашивать ребенка, то она наблюдается как акушером-гинекологом, так и онкологом.
Если речь идёт об опухоли яичника, то пациентку могут прооперировать во время беременности эндоскопически или полосной операцией. Если опухоль доброкачественная, то пациентка спокойно донашивает ребенка.
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