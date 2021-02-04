Передается ли рак по наследству и можно ли его вылечить? 10 наивных и важных вопросов онкологу

По данным современной статистики, до 10% рака молочной железы имеет наследственный характер, у рака яичников еще больше — порядка 20%. Но, если кто-то из близких родственников болел раком, это вовсе не означает, что и молодое поколение заболеет, и, к сожалению, наоборот: если никто не болел, это не означает, что человек тоже не заболеет.



— Можно ли выделить общие симптомы для всех онкологических заболеваний?



— В этом и проблема: наша задача, онкологов, — выявить заболевание на ранней стадии, тогда вероятность излечения очень высокая. Но как раз на ранних стадиях онкологические заболевания часто не дают о себе знать. Часто это случайные находки. Например, если при раке молочной железы у женщины опухоль 1–2 сантиметра, а грудь — третьего-четвертого размера, то ее практически нереально самой обнаружить, если нет каких-то особых признаков.



Также и при раке желудка: дискомфортные ощущения воспринимаются как гастрит. Люди очень долго его лечат, лечат, пока уже не возникает стеноз и пища не эвакуируется из желудка. При раке легкого на поздней стадии появляется кровохарканье, но пока опухоль небольшая, тоже не беспокоит пациента.

