Передается ли рак по наследству и можно ли его вылечить? 10 наивных и важных вопросов онкологу

Новосибирский онколог ответил на
Свежий выпуск нашей еженедельной рубрики «Онколикбез» посвящен Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается
Григорий Абдуллин — врач — онколог-маммолог новосибирского областного онкологического диспансера.
— Почему люди заболевают раком, что его провоцирует?
— Условно факторы развития заболевания можно разделить на несколько видов — физиологические, химические, биологические, генетические.
Физиологические — это радиация, повышенная инсоляция (длительное пребывание на солнце может привести к раку кожи).
Химические — это всем известное курение, потребление различных химических средств при сгорании табака, алкоголь, некоторые лекарственные вещества и другие вещества, обладающие канцерогенным эффектом, которые люди употребляют, а также радиация.
Биологические — это, например, вирус папилломы человека, особенно онкогенные
— Какие виды рака передаются по наследству?
— На сегодня определены несколько нозологий, по которым можно сдать кровь на анализ и определить, есть ли генетическая предрасположенность. Например, так можно сделать, чтобы определить риск заболевания раком молочной железы, яичников, кишечника.
По данным современной статистики, до 10% рака молочной железы имеет наследственный характер, у рака яичников еще больше — порядка 20%. Но, если кто-то из близких родственников болел раком, это вовсе не означает, что и молодое поколение заболеет, и, к сожалению, наоборот: если никто не болел, это не означает, что человек тоже не заболеет.
— Можно ли выделить общие симптомы для всех онкологических заболеваний?
— В этом и проблема: наша задача, онкологов, — выявить заболевание на ранней стадии, тогда вероятность излечения очень высокая. Но как раз на ранних стадиях онкологические заболевания часто не дают о себе знать. Часто это случайные находки. Например, если при раке молочной железы у женщины опухоль
Также и при раке желудка: дискомфортные ощущения воспринимаются как гастрит. Люди очень долго его лечат, лечат, пока уже не возникает стеноз и пища не эвакуируется из желудка. При раке легкого на поздней стадии появляется кровохарканье, но пока опухоль небольшая, тоже не беспокоит пациента.
Поэтому и нужен скрининг для того, чтобы на ранних этапах выявлять злокачественные опухоли.
— Какие виды скрининговых исследований нужно проходить периодически, например начиная с
— Прохождение скрининга не зависит от возраста, важно, чтобы каждый человек был обследован и желательно ежегодно. Если мы говорим про
Когда человек взрослеет, то мужчинам нужно сдавать простатический специфический антиген (ПСА): чем старше мужчина, тем выше вероятность развития опухоли простаты. А после
Но не нужно исключать осмотр врача-онколога, потому что он дает нам то, что мы не увидим на снимках, например выделения из сосков, изменения кожных покровов. Недавно у меня была пациентка, у которой по УЗИ не определяется образование, трактуется просто как долька молочной железы, а клинический осмотр показал признаки злокачественной опухоли. Мы сделали биопсию и подтвердили это. Если бы пациентка не попала на прием, возможно бы, и дальше ходила и не знала о диагнозе, а заболевание прогрессировало.
— Как можно заподозрить рак по анализу крови, или здесь показательны только онкомаркеры?
— Классический анализ крови никак не реагирует специфически на опухоль, тем более на начальной стадии. Иммунная система не реагирует на злокачественную опухоль: клеткам удается ускользнуть. Некоторые препараты, которые сейчас используются в лечении онкологических заболеваний, исправляют этот дефект и заставляют иммунную систему реагировать на опухолевые клетки. В норме иммунная система без поломок должна видеть чужеродные клетки и убивать их самостоятельно.
Мы можем увидеть косвенные признаки — например, при заболевании правой половины кишечника восходящего отдела бывает анемия — уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в единице объема крови. Но есть множество других нозологий, при которых также отмечается анемия — железодефицитная и другие.
Если говорить про онкомаркеры, то мы уже отметили ПСА, по которому можно определить наличие опухоли простаты, сдав кровь из вены. Повышение онкомаркера
— Какие сейчас используются методы лечения злокачественных опухолей?
— Лечение опухолей можно разделить на три большие группы — лучевое, хирургическое и медикаментозное — химиотерапия, гормонотерапия, таргетная, иммунотерапия. Хирургическое лечение носит радикальный характер — удаление опухолей, регионарных узлов.
Таргетная терапия (от слова цель, мишень) — это воздействие препарата, моноклонального антитела, на рецепторы опухоли, чтобы подавить ее развитие. Задача иммунотерапии, которая активно вводится с 2013 года, — стимулировать собственный иммунитет, чтобы был гипериммунный ответ, который убивает опухоль. Но при иммунотерапии есть свои нюансы: она может вызвать аутоиммунные изменения — воздействие на здоровые ткани. Чтобы люди не думали, что ее для всего можно использовать, только для определенных клинических случаев. Всё нужно делать под наблюдением специалиста.
— Для чего еще, кроме опухолей головного мозга, применяется «Гамма-нож», который позволяет без хирургического вмешательства удалять опухоли?
— «Гамма-нож» — это установка для стереотаксической трепанбиопсии, которая становится популярной в последнее время (как происходит лечение без хирургического вмешательства, почитайте здесь). На данный момент она используется при заболеваниях головного мозга и органов зрения, например при ретинобластоме (опухоль сетчатки глаза). Сейчас, насколько я знаю, новые аппараты «Гамма-нож» научились работать на верхних отделах шеи, например в области гортани, корня языка.
— Правда ли, что люди с онкологией часто умирают не от самой злокачественной опухоли, а от осложнений или от химиотерапии?
— Сейчас у врачей-химиотерапевтов высокая квалификация: когда риск для пациента выше, чем целесообразность, никто не будет проводить химиотерапию. Но в целом лечение вышло на такой уровень, что мы имеем огромный объем сопроводительной терапии, которая позволяет удовлетворительно переносить даже самую сложную и токсичную химиотерапию. Только выпадение волос, которые потом восстанавливаются, пока не можем остановить, а тошноту, рвоту, токсический синдром лечим.
А с осложнениями действительно так: например, при раке легкого бывает метастатический плеврит — когда жидкость скапливается вокруг легкого и начинает давить. Человеку становится тяжело дышать, и он от этого умрет, от прогрессирования заболевания.
— Как подготовить к постановке такого диагноза пациента и его близких?
— Во-первых, по законам РФ на данный момент с точки зрении деонтологии — этической стороны общения врача и пациента — пациент должен знать всю информацию о своем заболевании. Врач не должен ничего скрывать, даже если выявлено какое-то очень серьезное заболевание, например рак на четвертой стадии. Нужно, чтобы пациент знал.
Онкологи — достаточно спокойные в этих вопросах, поэтому это спокойствие передается и пациентам. Если врач правильно подходит к пациенту, объясняет, что его будут лечить, и не делает акцент на том, что человек умирает, то человеку передается правильный настрой. Это уже определенная доля успеха.
Что касается родственников, с ними обязательно нужно говорить, но многие не идут на контакт. Я могу сказать, что даже половина не приходит к лечащему врачу. Я не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что мы даем достаточный объем информации пациенту и он сам ее передает близким.
Но всё равно есть те родственники, которые спрашивают, как себя вести. Главное — не давать пациенту почувствовать себя обузой. Родственники должны во всем помогать. Это же постоянная транспортировка, посещение специалистов. Но многие пациенты у нас самостоятельные. Правда, пациенты с большим прогрессированием заболевания требуют большего ухода. Родственники должны быть к этому готовы.
— Можно ли вылечить рак?
— Конечно, можно. Наша задача в этом и состоит. Но чем раньше выявили опухоль, тем выше шанс. Для вылеченных пациентов очень важно понятие пятилетней выживаемости. Для онкологов важно, чтобы пациент пережил этот временной рубеж без рецидивов. Для многих онкологических заболеваний это будет считаться излечением (почитайте историю храброй Маши, у которой рак обнаружили в
В первый год после комплексного лечения каждые три месяца проводятся обследования и осмотры, например, при раке молочных желез — УЗИ, рентген. Потом ежегодно. На первом плане при таком заболевании стоит излечение, а потом уже эстетическая сторона — либо сохранение молочной железы, либо ее реконструкция. Часто пациенты задают вопросы на эту тему.
Главное — не нужно бояться врача-онколога: он не виноват, что опухоль образовалась, но единственный, кто может помочь. У меня была молодая пациентка, которой в
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