Онколикбез: как облучают раковые опухоли и сколько времени занимает лечение — 5 вопросов о лучевой терапии

Еще у нас в арсенале есть аппарат контактной внутриполосной лучевой терапии в комбинации с дистанционной для лечения рака шейки матки, тела матки. Женщине в полость матки вводится аппликатор, и происходит облучение очага опухоли.



— Какие существуют рекомендации на время лечения и какие побочные эффекты возникают после него?



— Перед началом лечения пациенты сдают необходимые анализы, например общие анализы мочи и крови, биохимию. Потом эти показатели контролируются раз в неделю. Пациенты лечатся в круглосуточном стационаре и в дневном.



На первых сеансах лучевой терапии, пока пациент адаптируется к дозе, возможно ухудшение самочувствия — слабость, тошнота. Всё это купируется: мы назначаем специальные препараты, а потом происходит адаптация к лучевой нагрузке, и эти симптомы проходят.