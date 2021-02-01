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Онколикбез: как облучают раковые опухоли и сколько времени занимает лечение — 5 вопросов о лучевой терапии

Какие побочные эффекты бывают и как усиливают лечение

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Елена Горшенина занимается лечением раковых заболеваний с помощью лучевой терапии

Елена Горшенина занимается лечением раковых заболеваний с помощью лучевой терапии

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Новосибирский радиолог рассказала о том, как проходят сеансы лучевой терапии

В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с радиологом Еленой Горшениной о том, как проходят сеансы лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями, чем они могут усиливаться, в чем разница аппаратов, какие бывают последствия и правда ли, что физики могут составлять несколько планов лечения часами. Подробнее — в интервью.

Елена Горшенина — заведующая радиологическим отделением новосибирского областного онкологического диспансера. Стаж работы радиологом — 20 лет.

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— Что собой представляет современная лучевая терапия?

— Современная лучевая терапия представляет собой совокупность высоких технологий. Она может проводиться пациентам в самостоятельном режиме, а может сочетаться с химиотерапией (до лучевой или одновременно с ней) или с хирургическим методом.

Сеанс лучевой терапии длится недолго — от двух-трех минут и до пяти

Сеанс лучевой терапии длится недолго — от двух-трех минут и до пяти

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Мы занимаемся лечением рака головы, шеи, кожи, легкого, прямой кишки, гинекологических и гематологических опухолей — по сути, охватываем все локализации онкологического процесса. Бывают опухоли, которые не чувствительны к лучевой терапии, например рак желудка или толстого кишечника.

Лучевая терапия возможна в дистанционном варианте (то есть аппарат и пациент находятся на расстоянии друг от друга. — Прим. ред.) с помощью разных аппаратов — генерируется ионизирующее облучение, после которого погибают опухолевые клетки, то есть опухолевая ткань замещается соединительной.

На лицо пациента надевается такая маска

На лицо пациента надевается такая маска

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— Чем отличаются друг от друга аппараты для лучевой терапии?

— Есть, как я уже сказала, аппараты дистанционной лучевой терапии, которые излучают рентгеновское облучение. Пациент находится в каньоне, где расположен аппарат, на терапевтическом столе.

Существуют аппараты РТА-150 и «Вульф». Облучение от них проникает неглубоко в ткани человека, поэтому используется для лечения базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. После лечения на коже остается едва заметный рубчик. Эффективность этого лечения хорошая, особенно на лице, потому что хирургическое удаление базалиом в области лица ведет к косметическим дефектам, на которые люди не согласны.

Для одного пациента в одном варианте плана лечения можно только час заниматься разметкой (оконтуриванием) того, что нужно удалить, и того, что нужно сохранить

Для одного пациента в одном варианте плана лечения можно только час заниматься разметкой (оконтуриванием) того, что нужно удалить, и того, что нужно сохранить

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Аппарат «Терабалт» с гамма-излучением давно известен на практике. Глубина проникновения излучения на этом аппарате выше, чем на предыдущих. На нем хорошо поддаются лечению гематологические опухоли, опухоли головы и шеи, лимфомы, плоскоклеточный рак кожи.

У нас есть еще более современные аппараты — линейные ускорители SL 75 и Philips Artist, на которых можно проводить терапию глубоколежащих опухолей, например гинекологических, опухолей колоректальной зоны, а также рака легкого и молочной железы. Возможно облучение глубоколежащих опухолей, при этом поверхностные ткани организма не испытывают радиационной нагрузки.

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На аппарате Artist возможно проведение комфортной лучевой терапии, более точной: мы можем подвести более радикальную дозу на опухоль, при этом избежав переоблучения рядом расположенных тканей организма или критических органов, которые находятся в зоне облучения. Пациент во время лечения лежит на столе, аппарат движется вокруг него.

Пациентка с раком груди на сеансе лучевой терапии

Пациентка с раком груди на сеансе лучевой терапии

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Еще у нас в арсенале есть аппарат контактной внутриполосной лучевой терапии в комбинации с дистанционной для лечения рака шейки матки, тела матки. Женщине в полость матки вводится аппликатор, и происходит облучение очага опухоли.

— Какие существуют рекомендации на время лечения и какие побочные эффекты возникают после него?

— Перед началом лечения пациенты сдают необходимые анализы, например общие анализы мочи и крови, биохимию. Потом эти показатели контролируются раз в неделю. Пациенты лечатся в круглосуточном стационаре и в дневном.

На первых сеансах лучевой терапии, пока пациент адаптируется к дозе, возможно ухудшение самочувствия — слабость, тошнота. Всё это купируется: мы назначаем специальные препараты, а потом происходит адаптация к лучевой нагрузке, и эти симптомы проходят.

Из-за высокой радиоактивной мощности толщина бетонных стен, за которыми стоят аппараты, о<nobr class="_">т 1 до 2 метров</nobr>&nbsp;

Из-за высокой радиоактивной мощности толщина бетонных стен, за которыми стоят аппараты, от 1 до 2 метров 

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Во время проведения лучевой терапии пациенты питаются в обычном режиме, упор делается на белковую диету. У нас есть специальные смеси — нутритивная поддержка (флакончики, в которых содержится напиток, равный по количеству калорий полноценному обеду. — Прим. ред.), которая особенно важна для пациентов с раком пищевода или гортани. Специальную диету мы рекомендуем только при лечении органов малого таза, чтобы пощадить кишечник: делаем ограничения по овощам и фруктам, чтобы не было метеоризма.

На фоне терапии возможно возникновение лучевых реакций на коже, поэтому пациентам назначают мази. Это называется лучевой эпидермит — покраснение, зуд, шелушение. При облучении малого таза, поскольку рядом находится мочевой пузырь, прямой кишки, возможно развитие лучевых реакций со стороны этих органов — лучевые цистит и ректит (поражение слизистых оболочек прямой кишки), но мы занимаемся профилактированием: назначаем свечи и так далее. Потом мы расписываем пациентам, как продолжать лечение на дому, если возникают лучевые реакции.

В штате отделения лучевой терапии работают <nobr class="_">10 врачей</nobr>, инженеры, лаборанты, физики

В штате отделения лучевой терапии работают 10 врачей, инженеры, лаборанты, физики

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— Как происходит планирование лечения?

— Сначала пациенту делают КТ: эти данные передаются по сети на планирующий компьютер, за которым доктор проводит разметку полей облучения: он оконтуривает опухоль, лимфоузлы (чтобы они тоже попали в зону облучения, потому что через лимфоузлы опухоли могут метастазировать) и критические органы, нагрузку на которые следует избежать. Планированием лучевой терапии занимается физик, он выстраивает режим — статическое или подвижное облучение. При последнем аппарат движется вокруг пациента, и происходит облучение по разным полям.

Доктора приглашают, когда у физика готов план. Мы коллегиально обсуждаем его. Иногда физик делает несколько планов для разных аппаратов, чтобы мы поняли, на каком из них лечение будет лучше — доза на опухоль выше, а на критические органы ниже. Утвержденный план уже передается в компьютерную систему самого аппарата.

Физики могут четыре часа заниматься одним планом или доделывать его на следующий день

Физики могут четыре часа заниматься одним планом или доделывать его на следующий день

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Первая укладка пациента в аппарат всегда проводится с врачом-радиотерапевтом и физиком: совмещаются метки, если есть какие-то ошибки, то план корректируется. Например, на аппарате Artist можно сразу же проверить, правильно ли проведена укладка. Специально для пациента создаются иммобилизирующие устройства (фиксирующие — создающие неподвижность), потому что лучевая терапия целенаправленна.

Получается, что специальность радиотерапевта очень обширна: врач должен обладать знаниями анатомии, уметь читать компьютерные снимки, быть онкологом, чтобы понимать, что включать в зону облучения, подбирать режимы облучения, и быть химиотерапевтом.

Опухоль при лечении уменьшается и замещается, выглядит как нормальная ткань

Опухоль при лечении уменьшается и замещается, выглядит как нормальная ткань

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— Если одной лучевой терапии недостаточно, то ее усиливают? Сколько времени это занимает?

— Да, есть два способа усиления лучевой терапии — совмещение с химиотерапией и проведение сеансов гипотермии. Гипотермический аппарат позволяет разогревать опухоль внутри тела пациента до 42–43 градусов, разрушать ее и в определенный временной промежуток проводить еще и сеанс лучевой терапии. Мы используем гипертермию для пациентов с раком прямой кишки и шейки матки.

Обычно проводят десять сеансов гипотермии два раза в неделю, а в целом лучевая терапия занимает шесть-семь недель. Например, для лечения базалиом проводится двенадцать сеансов лучевой терапии пять раз в неделю. При раке прямой кишки, матки, легкого проводится 30–35 самостоятельных сеансов лучевой терапии за пять-шесть недель — пять раз в неделю.

На таком аппарате происходит облучение рака шейки матки

На таком аппарате происходит облучение рака шейки матки

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Как правило, пациенты, которые приезжают издалека или имеют сопутствующие патологии, проходят лечение в стационаре, а остальные после лечения сразу уезжают домой.

В лучевой терапии возможны радикальные курсы, когда мы ведем пациента и стремимся подвести радикальную дозу, которой будет достаточно для стабилизации опухолевого процесса. Ослабленным пациентам возможно проведение паллиативной лучевой терапии, которая приостанавливает опухолевый процесс. Еще лучевая терапия может проводиться с симптоматической целью, например, на костные метастазы мы проводим 5–8 сеансов для обезболивания.

Особенно сложно делать план облучения при раке легкого, молочной железы, расположенном слева, потому что важно обойти сердце

Особенно сложно делать план облучения при раке легкого, молочной железы, расположенном слева, потому что важно обойти сердце

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Если вы готовы рассказать о своей истории борьбы с раком или о сложностях, с которыми сталкиваются онкобольные в Новосибирской области, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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