Онколикбез: как облучают раковые опухоли и сколько времени занимает лечение — 5 вопросов о лучевой терапии

Новосибирский радиолог рассказала о том, как проходят сеансы лучевой терапии
В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с радиологом Еленой Горшениной о том, как проходят сеансы лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями, чем они могут усиливаться, в чем разница аппаратов, какие бывают последствия и правда ли, что физики могут составлять несколько планов лечения часами. Подробнее — в интервью.
Елена Горшенина — заведующая радиологическим отделением новосибирского областного онкологического диспансера. Стаж работы радиологом —
— Что собой представляет современная лучевая терапия?
— Современная лучевая терапия представляет собой совокупность высоких технологий. Она может проводиться пациентам в самостоятельном режиме, а может сочетаться с химиотерапией (до лучевой или одновременно с ней) или с хирургическим методом.
Мы занимаемся лечением рака головы, шеи, кожи, легкого, прямой кишки, гинекологических и гематологических опухолей — по сути, охватываем все локализации онкологического процесса. Бывают опухоли, которые не чувствительны к лучевой терапии, например рак желудка или толстого кишечника.
Лучевая терапия возможна в дистанционном варианте (то есть аппарат и пациент находятся на расстоянии друг от друга. — Прим. ред.) с помощью разных аппаратов — генерируется ионизирующее облучение, после которого погибают опухолевые клетки, то есть опухолевая ткань замещается соединительной.
— Чем отличаются друг от друга аппараты для лучевой терапии?
— Есть, как я уже сказала, аппараты дистанционной лучевой терапии, которые излучают рентгеновское облучение. Пациент находится в каньоне, где расположен аппарат, на терапевтическом столе.
Существуют аппараты
Аппарат «Терабалт» с гамма-излучением давно известен на практике. Глубина проникновения излучения на этом аппарате выше, чем на предыдущих. На нем хорошо поддаются лечению гематологические опухоли, опухоли головы и шеи, лимфомы, плоскоклеточный рак кожи.
У нас есть еще более современные аппараты — линейные ускорители
На аппарате Artist возможно проведение комфортной лучевой терапии, более точной: мы можем подвести более радикальную дозу на опухоль, при этом избежав переоблучения рядом расположенных тканей организма или критических органов, которые находятся в зоне облучения. Пациент во время лечения лежит на столе, аппарат движется вокруг него.
Еще у нас в арсенале есть аппарат контактной внутриполосной лучевой терапии в комбинации с дистанционной для лечения рака шейки матки, тела матки. Женщине в полость матки вводится аппликатор, и происходит облучение очага опухоли.
— Какие существуют рекомендации на время лечения и какие побочные эффекты возникают после него?
— Перед началом лечения пациенты сдают необходимые анализы, например общие анализы мочи и крови, биохимию. Потом эти показатели контролируются раз в неделю. Пациенты лечатся в круглосуточном стационаре и в дневном.
На первых сеансах лучевой терапии, пока пациент адаптируется к дозе, возможно ухудшение самочувствия — слабость, тошнота. Всё это купируется: мы назначаем специальные препараты, а потом происходит адаптация к лучевой нагрузке, и эти симптомы проходят.
Во время проведения лучевой терапии пациенты питаются в обычном режиме, упор делается на белковую диету. У нас есть специальные смеси — нутритивная поддержка (флакончики, в которых содержится напиток, равный по количеству калорий полноценному обеду. — Прим. ред.), которая особенно важна для пациентов с раком пищевода или гортани. Специальную диету мы рекомендуем только при лечении органов малого таза, чтобы пощадить кишечник: делаем ограничения по овощам и фруктам, чтобы не было метеоризма.
На фоне терапии возможно возникновение лучевых реакций на коже, поэтому пациентам назначают мази. Это называется лучевой эпидермит — покраснение, зуд, шелушение. При облучении малого таза, поскольку рядом находится мочевой пузырь, прямой кишки, возможно развитие лучевых реакций со стороны этих органов — лучевые цистит и ректит (поражение слизистых оболочек прямой кишки), но мы занимаемся профилактированием: назначаем свечи и так далее. Потом мы расписываем пациентам, как продолжать лечение на дому, если возникают лучевые реакции.
— Как происходит планирование лечения?
— Сначала пациенту делают КТ: эти данные передаются по сети на планирующий компьютер, за которым доктор проводит разметку полей облучения: он оконтуривает опухоль, лимфоузлы (чтобы они тоже попали в зону облучения, потому что через лимфоузлы опухоли могут метастазировать) и критические органы, нагрузку на которые следует избежать. Планированием лучевой терапии занимается физик, он выстраивает режим — статическое или подвижное облучение. При последнем аппарат движется вокруг пациента, и происходит облучение по разным полям.
Доктора приглашают, когда у физика готов план. Мы коллегиально обсуждаем его. Иногда физик делает несколько планов для разных аппаратов, чтобы мы поняли, на каком из них лечение будет лучше — доза на опухоль выше, а на критические органы ниже. Утвержденный план уже передается в компьютерную систему самого аппарата.
Первая укладка пациента в аппарат всегда проводится с врачом-радиотерапевтом и физиком: совмещаются метки, если есть какие-то ошибки, то план корректируется. Например, на аппарате Artist можно сразу же проверить, правильно ли проведена укладка. Специально для пациента создаются иммобилизирующие устройства (фиксирующие — создающие неподвижность), потому что лучевая терапия целенаправленна.
Получается, что специальность радиотерапевта очень обширна: врач должен обладать знаниями анатомии, уметь читать компьютерные снимки, быть онкологом, чтобы понимать, что включать в зону облучения, подбирать режимы облучения, и быть химиотерапевтом.
— Если одной лучевой терапии недостаточно, то ее усиливают? Сколько времени это занимает?
— Да, есть два способа усиления лучевой терапии — совмещение с химиотерапией и проведение сеансов гипотермии. Гипотермический аппарат позволяет разогревать опухоль внутри тела пациента до
Обычно проводят десять сеансов гипотермии два раза в неделю, а в целом лучевая терапия занимает шесть-семь недель. Например, для лечения базалиом проводится двенадцать сеансов лучевой терапии пять раз в неделю. При раке прямой кишки, матки, легкого проводится
Как правило, пациенты, которые приезжают издалека или имеют сопутствующие патологии, проходят лечение в стационаре, а остальные после лечения сразу уезжают домой.
В лучевой терапии возможны радикальные курсы, когда мы ведем пациента и стремимся подвести радикальную дозу, которой будет достаточно для стабилизации опухолевого процесса. Ослабленным пациентам возможно проведение паллиативной лучевой терапии, которая приостанавливает опухолевый процесс. Еще лучевая терапия может проводиться с симптоматической целью, например, на костные метастазы мы проводим
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