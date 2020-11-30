Онколикбез. Как обнаружить у себя «самый скрытый рак» (обратите внимание на боль в пояснице)

У 456 жителей Новосибирской области нашли рак почки
В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с онкологом Марией Тургановой о скрытом раке, который протекает бессимптомно в 90% случаев. Как лечить рак почки, если на него не действует лучевая терапия и химиотерапия, кому и когда стоит начинать делать УЗИ органов брюшной полости? Подробнее — в интервью.
Мария Турганова — заведующая диспансерным отделением
— Насколько распространен рак почки?
— В мире рак почки занимает
— Какие симптомы бывают при этом заболевании?
— В 90% случаев рак почки протекает бессимптомно. Это самый скрытый рак, которой течет длительно, неагрессивно. Выявление рака почки — это, как правило, случайная находка при обследовании по поводу другой патологии. Самый распространенный метод диагностики — это УЗИ органов брюшной полости: во время него обычно находят рак почки. Из-за того что пациенты проходят скрининги, диспансеризацию, запущенность не очень большая: выявляется на ранних стадиях.
Уточняющим методом диагностики в данном случае является МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием, которое более информативно. В отдельных случаях проводится МРТ. Общий анализ мочи также может показать наличие злокачественного процесса в почке — наличие эритроцитов в моче (что в принципе — отклонение от нормы).
По мере роста первичной опухоли симптоматика проявляется, как правило, в более запущенных вариантах и проявляет себя классической триадой — это боль в поясничной области, наличие крови в моче (макрогематурия) или ситуация, когда пациент сам пальпирует у себя опухоль пораженной почки.
— С какого возраста пациентам нужно делать УЗИ органов брюшной полости?
— По моему мнению, людям старше 18 лет независимо от пола и расовой принадлежности нужно следить за своим здоровьем и хотя бы раз в год проходить УЗИ органов брюшной полости, а также минимальный клинико-лабораторный мониторинг — общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Особенно это касается лиц, в семье которых есть генетическая предрасположенность к злокачественным заболеваниям. Средний возраст пациентов с диагнозом рак почки — 60 лет. Но встречаются и молодые пациенты с диагнозом рак почки в возрасте 40 лет. Как и другие виды рака, рак почки молодеет.
— Есть ли мифы, связанные с раком почки?
— С одной стороны, это миф, а с другой — нет. Полностью исключить травму в качестве причины появления злокачественной опухоли невозможно. Но если всё же рассматривать такой вариант, то обычно всё происходит локально — онкопатология появляется в том же месте, где был, к примеру, сильный ушиб.
Несколько лет назад в моей практике были случаи, когда пациенты поскользнулись, ударились об ванну либо получили удар в драке в область почки, в последующем, спустя несколько лет, при дообследовании по заключению УЗИ почек, а далее КТ находили злокачественную опухоль в том месте, где у них была травма. Поэтому можно предположить, что травмы тоже являются фактором риска образования рака почки.
— Как он поддается лечению?
— Основным методом лечения при локализованном и местнораспространенном раке почки является хирургический: стандартный подход — органосохраняющая операция — резекция почки. Основным условием выполнения этой операции является наличие опухоли, не превышающей
Рак почки имеет тенденцию к вовлечению почечной и нижней полой вен. Хирургическое лечение подобного варианта рака почки — нефрэктомия с тромбэктомией.
Химиотерапия и лучевая терапия при раке почки не применяются ввиду нетолерантности к данному виду лечения. Системная лекарственная терапия — таргетная или иммунная — применяется для лечения неоперабельного местнораспространенного и диссеминированного рака почки, доказанная по данным заключения патолого-анатомического исследования биопсийного и/или операционного материала опухоли. Таких препаратов для этого вида рака достаточно.
Если говорить о метастазах рака почки, то это изменения секундарного характера (вторичные) преимущественно в легкие, головной мозг, которые могут быть радикально удалены одномоментно или последовательно с первичной опухолью. При технической возможности и по показаниям метастатические очаги в легких удаляют торакоскопически. Одним из наиболее совершенных методов лечения метастазов в головном мозге является дистанционная стереотаксическая радиохирургия.
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