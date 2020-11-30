Онколикбез. Как обнаружить у себя «самый скрытый рак» (обратите внимание на боль в пояснице)

В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с онкологом Марией Тургановой о скрытом раке, который протекает бессимптомно в 90% случаев. Как лечить рак почки, если на него не действует лучевая терапия и химиотерапия, кому и когда стоит начинать делать УЗИ органов брюшной полости? Подробнее — в интервью.



Мария Турганова — заведующая диспансерным отделением № 1 новосибирского областного онкологического диспансера. Стаж работы — с 2007 года. Ординатура по урологии, интернатура — по онкологии, специализация по ультразвуковой диагностике.

