«Забывают о себе и проблемах»: трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией

12 мам из Новосибирска снялись в трогательном фотопроекте
Новосибирские фотографы вместе с благотворительным фондом «ЖИВИ» и коммуникационным агентством Inmar+ запустили проект «Путь» для поддержки детей с онкологическими заболеваниями. Они сняли 12 мам, чьи дети борются с онкологией, чтобы напомнить обществу — непростой путь к выздоровлению вместе с ребенком проходит вся его семья и в первую очередь мама.
В этот понедельник,
С помощью этого проекта организаторы планируют собрать
— Почему мы проводим проект именно сейчас? Потому что не можем сказать онкологии: «Подожди-ка ты окончания пандемии!» Дети болеют, и наша помощь им нужна здесь и сейчас. Родители, которые приняли участие в съемках, осознанно пошли на риск, потому что знают цену времени и хотят собрать средства для помощи не только своим детям, но и другим как можно скорее. Ведь шансы на выздоровление при детской онкологии очень высоки, — говорит исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.
Управляющий партнер коммуникационного агентства Inmar+ Марина Харитонова говорит, что с помощью проекта они хотели напомнить, что у болезни есть другая сторона — наполненная любовью, поддержкой и верой в здоровое будущее:
— Наши героини — любящие, внимательные и нежные женщины, которые как локомотивы тянут своих детей — словно вагоны — к выздоровлению. Забывают о себе и своих проблемах, о своем здоровье и бросают все силы на то, чтобы их ребенок был жив.
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