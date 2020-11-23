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«Забывают о себе и проблемах»: трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией

В объектив фотографов попали 12 храбрых сибирячек вместе со своими отважными детьми

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В проекте также поучаствовал фотограф НГС Александр Ощепков

В проекте также поучаствовал фотограф НГС Александр Ощепков

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12 мам из Новосибирска снялись в трогательном фотопроекте

Новосибирские фотографы вместе с благотворительным фондом «ЖИВИ» и коммуникационным агентством Inmar+ запустили проект «Путь» для поддержки детей с онкологическими заболеваниями. Они сняли 12 мам, чьи дети борются с онкологией, чтобы напомнить обществу — непростой путь к выздоровлению вместе с ребенком проходит вся его семья и в первую очередь мама.

В этот понедельник, 23 ноября, фотографы выкладывают свои снимки в соцсетях, а с 27 ноября по 11 декабря пройдет выставка перед кинотеатром «Победа»

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С помощью этого проекта организаторы планируют собрать 1,5 миллиона рублей для оплаты лекарств и лабораторных исследований для детей, перелетов семей на лечение в федеральные клиники и приобретения медицинского оборудования для новосибирских больниц.

— Почему мы проводим проект именно сейчас? Потому что не можем сказать онкологии: «Подожди-ка ты окончания пандемии!» Дети болеют, и наша помощь им нужна здесь и сейчас. Родители, которые приняли участие в съемках, осознанно пошли на риск, потому что знают цену времени и хотят собрать средства для помощи не только своим детям, но и другим как можно скорее. Ведь шансы на выздоровление при детской онкологии очень высоки, — говорит исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.

На фото —&nbsp;Любовь и Тася

На фото — Любовь и Тася

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Управляющий партнер коммуникационного агентства Inmar+ Марина Харитонова говорит, что с помощью проекта они хотели напомнить, что у болезни есть другая сторона — наполненная любовью, поддержкой и верой в здоровое будущее:

— Наши героини — любящие, внимательные и нежные женщины, которые как локомотивы тянут своих детей — словно вагоны — к выздоровлению. Забывают о себе и своих проблемах, о своем здоровье и бросают все силы на то, чтобы их ребенок был жив.

Ранее мы делали интервью с онкологом о том, какие виды рака атакуют детей и почему. Симптомы некоторых — плохой аппетит и бледность.

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детимамыонкологияфотографы
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