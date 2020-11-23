«Забывают о себе и проблемах»: трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией

— Почему мы проводим проект именно сейчас? Потому что не можем сказать онкологии: «Подожди-ка ты окончания пандемии!» Дети болеют, и наша помощь им нужна здесь и сейчас. Родители, которые приняли участие в съемках, осознанно пошли на риск, потому что знают цену времени и хотят собрать средства для помощи не только своим детям, но и другим как можно скорее. Ведь шансы на выздоровление при детской онкологии очень высоки, — говорит исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.