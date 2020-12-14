«Думала, что голова болит из-за недосыпов». История храброй Маши — в 21 год у неё обнаружили рак

Маша решила отследить свое состояние и поняла, что не ударяется, а синяки появляются — на животе, груди, шее. Она попыталась погуглить диагноз и пошла к врачу, но ее медицинская страховка в другой стране закончилась за три дня до приема:



— Я сдала кровь, по идее, врач должна была увидеть, что у меня нет тромбоцитов, но ничего не сказала. Она взяла кучу денег за прием и не предложила лечь в больницу. Я вспомнила, что у меня взят билет в Россию через месяц, и решила, что продержусь. На тот момент я не понимала ничего, а сейчас знаю, что уже тогда всё было видно.



Маша продолжала жить активной жизнью — занималась спортом, ходила в походы. У нее начала болеть голова — подумала, что из-за недосыпов. А когда появились синяки на губах, девушка поняла, что это совсем ненормально.