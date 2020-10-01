1 октября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 78.78
eur 92.43
Тема дняВ Новосибирск зашел новый ритейлер (больше АШАНа)

Все новости

Все новости

Новосибирские врачи спасли пациента с опухолью мозга и редкой болезнью — с таким случаем раньше не сталкивались

У жителя Горного Алтая есть проблема со свёртываемостью крови — ему противопоказаны операции

2 250
2Обсудить

Поделиться

Операция шла около трёх часов

Операция шла около трёх часов

Новосибирские врачи спасли пациента с глиомой и редкой болезнью

Новосибирские врачи Федерального центра нейрохирургии прооперировали пациента из Горного Алтая Алексея Машлакова, у которого сочетались два диагноза — один из видов гемофилии, из-за которой не сворачивается кровь, и опухоль головного мозга. Подобный случай не был описан в нейрохирургии ранее ни в России, ни в других странах.

У пациента развилась опухоль головного мозга больших размеров — глиома, которая проявлялась судорожными приступами в течение нескольких лет. И к тому же она сочеталась с очень редкой врождённой генетической патологией — отсутствием седьмого фактора свёртываемости крови — гипопроконвертинемией.

— Содержание фактора VII, одного из ключевых в системе гемостаза, было около 5 процентов. Поэтому любые, даже маленькие кровотечения представляли у этого молодого человека серьёзную угрозу жизни. Обычно таким пациентам отказывают в проведении плановых операций, — рассказал журналисту НГС нейрохирург, заведующий отделением онкологии Федерального центра нейрохирургии Антон Калиновский.

Антон Калиновский — к.м.н., врач-нейрохиург, заведующий нейрохирургическим отделением № 4 (онкологическое) Федерального центра нейрохирургии.

Антон Калиновский говорит, что у пациентов с гемофилией очень долго останавливается кровь и даже небольшое кровотечение может закончиться летальным исходом

Антон Калиновский говорит, что у пациентов с гемофилией очень долго останавливается кровь и даже небольшое кровотечение может закончиться летальным исходом

Чтобы провести эту операцию, специалистам было необходимо нормализовать свёртывание крови. Для этого вводился препарат фактора VII, который производится в России и может заместить на время недостаток своего белка. Это делали до операции, во время и в течение двух дней после неё.

— Сама операция технически не отличалась от привычного удаления опухоли, но то, что сделали анестезиологи, чтобы она состоялась, произошло впервые. В базе данных медицинских статей Pubmed.gov не удалось найти описания аналогичного случая, — пояснил Антон Калиновский.

Всеволод Лучанский сказал, что если бы был риск, то они не взялись бы за эту операцию

Всеволод Лучанский сказал, что если бы был риск, то они не взялись бы за эту операцию

Глиома была переходной из доброкачественной в злокачественную, поэтому теперь у пациента есть риск рецидива. Он поедет на облучение в онкодиспансер по месту жительства и будет наблюдаться у врачей.

Анестезиолог Всеволод Лучанский сказал, что они бы не взялись за такую операцию, если бы не были уверены, что решить проблему со свёртываемостью крови удалось.

— Мы должны были быть твёрдо уверены в том, что в процессе операции и в ближайшие несколько дней свёртываемость будет нормальной. Для оценки эффективности работы системы гемостаза мы использовали тромбоэластограф — прибор, позволяющий оценить процесс тромбообразования в условиях, максимально приближенных к естественным.

Всеволод Лучанский — заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

На приборе показания хорошей свёртываемости крови по форме напоминают коньячную рюмку...

На приборе показания хорошей свёртываемости крови по форме напоминают коньячную рюмку...

... а плохие — бокал для шампанского

... а плохие — бокал для шампанского

Алексей Мышлаков знал о своём основном диагнозе с детства: как и другие пациенты с гемофилией, состоял в специальном реестре и получал бесплатные препараты, которые нужно применять в случае кровотечения.

Алексею 33 года, у него есть жена и две дочки

Алексею 33 года, у него есть жена и две дочки

Алексей вспоминает, что его давно беспокоили головные боли, а потом добавились судороги — эпилепсия:

— Я с детства болел: готова, головокружения, проблемы со свёртываемостью крови. С каждым годом по нарастающей было. Потом в Барнауле у меня обнаружили опухоль головного мозга. Сейчас я рад, что её удалили и всё хорошо.

Теперь пациент будет наблюдаться в онкодиспансере по месту жительства.

Ранее НГС писал о том, что новосибирские кардиохирурги тоже спасли пациента с гемофилией, у которого ещё был порок сердца.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Федеральный центр нейрохирургиианестезиологгемофилиянейрохирургиоперацияопухольглиома
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!