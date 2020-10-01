Новосибирские врачи спасли пациента с опухолью мозга и редкой болезнью — с таким случаем раньше не сталкивались

Новосибирские врачи Федерального центра нейрохирургии прооперировали пациента из Горного Алтая Алексея Машлакова, у которого сочетались два диагноза — один из видов гемофилии, из-за которой не сворачивается кровь, и опухоль головного мозга. Подобный случай не был описан в нейрохирургии ранее ни в России, ни в других странах.

У пациента развилась опухоль головного мозга больших размеров — глиома, которая проявлялась судорожными приступами в течение нескольких лет. И к тому же она сочеталась с очень редкой врождённой генетической патологией — отсутствием седьмого фактора свёртываемости крови — гипопроконвертинемией.