11 отважных врачей — о самых трогательных событиях в своей жизни за последний год. Фотопроект НГС

Врачи новосибирского онкодиспансера снялись в мужественной фотосессии
Можно по-разному относиться к гендерным праздникам, но для многих это еще одна возможность выразить любовь и благодарность кому-то. В этот день мы хотим показать вам сотрудников Новосибирского областного онкологического диспансера — эти мужественные герои ставят верные диагнозы, лечат людей и спасают им жизни. Посмотрите на них в нерабочей атмосфере в фотопроекте журналиста НГС Марии Тищенко. Мы попросили рассказать врачей, что трогательного произошло в их жизни за последний год.
Спасибо фотостудии Skyloft за предоставленную возможность проведения фотосессии.
Григорий Абдуллин, врач — онколог-маммолог, хирург
— В 2020 году народ был сплоченным, пытался и сейчас пытается победить болезнь. Волонтерское движение набирает обороты: люди помогают медицинскому персоналу. Отношение к медицинским сестрам и врачам изменилось. Это вызывает большую бурю эмоций.
Вадим Захаров, заместитель главврача по лечебной части, главный онколог Новосибирской области
— У меня было два трогательных события: в 2020 году — рождение сына, третьего ребенка в семье, а в 2021 году значимое для меня событие как для главного онколога Новосибирской области — это снижение смертности и одногодичной летальности от злокачественных образований.
Вираб Сисакян, заведующий гинекологическим отделением, онкогинеколог
— Один их важных этапов жизни — это мой карьерный рост: мой учитель ушел вперед, а я возглавил гинекологическое отделение онкодиспансера. Я надеюсь, что это даст мне больше возможностей помогать женщинам, чтобы они радовались и улыбались. Потому что женщина является основоположником и краеугольным камнем в семье: она не только регулирует супружеские отношения, но и дает продолжение рода. Всё это очень значимо. Моя профессия посвящена женщинам, и моя задача — помогать им быть счастливыми и здоровыми.
Евгений Историн, заведующий отделением анестезиологии и реанимации
— У меня старшая внучка окончила школу и поступила в институт, и мы записали диск — я еще и музыкант.
Вадим Козлов, заведующий торакальным отделением, хирург-онколог
— В 2020 году мы перестали нормально общаться: из-за коронавируса не могли видеться с коллегами, друзьями, родственниками из других городов и стран — всё только в онлайн. Уже устали видеть всех через компьютер. Сейчас, к счастью, ситуация улучшается, мы можем встречаться в реальной жизни — это трогает. Живое общение нельзя заменить. И мы это поняли за пандемию.
Игорь Качесов, заведующий патолого-анатомическим отделением
— В этой суете и гонке не успеваешь даже подумать, что было трогательного. А на природе есть время для этого — когда выезжаешь. Люблю сидеть на берегу океана и слушать, как шумит прилив. И здорово, что в этом году нам новый корпус построили.
Александр Пономаренко, врач УЗИ-диагностики
— Трогательным было то, что мои коллеги, которым уже за
Максим Рягузов, заведующий хирургическим отделением
— Этот год меня многому научил: я тяжело болел, один из первых в онкодиспансере. Две недели с семьей сидели дома — переиграли с детьми во все игры настольные, которые только были. Мне кажется, это еще больше сплотило нашу семью. Мы что-то новое друг о друге узнали.
Антон Козяков, заведующий маммологическим отделением
— Для меня самое трогательное на сегодняшний день — мои дети. Я в восторге от успехов в музыке своего старшего сына и от успехов младшей дочери.
Алексей Ломакин, хирург-онколог
— В течение жизни у нас всегда есть два дома — тот, из которого мы выходим с утра, и тот, в который идем, работа. В связи с глобальными изменениями в мире на первое место вышла семья, где тебя ждут дети, жена. В пандемию некоторые семьи распадались, потому что не могли быть вместе, а у нас было единение: мы радовались возможности больше времени проводить вместе.
Данил Бредихин, специалист по фотодинамической терапии, онколог-маммолог, хирург
— Нам в условиях пандемии удалось сохранить онкологическую помощь пациенткам с раком молочной железы. Это получилось благодаря кооперации между разными отделениями онкодиспансера. Удалось сохранить множество жизней — это самое главное, на мой взгляд.
Ранее мы публиковали фотопроект с 13 невероятно рыжими людьми из Новосибирска и с 12 красотками-врачами из областной больницы.