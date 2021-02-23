11 отважных врачей — о самых трогательных событиях в своей жизни за последний год. Фотопроект НГС

— Один их важных этапов жизни — это мой карьерный рост: мой учитель ушел вперед, а я возглавил гинекологическое отделение онкодиспансера. Я надеюсь, что это даст мне больше возможностей помогать женщинам, чтобы они радовались и улыбались. Потому что женщина является основоположником и краеугольным камнем в семье: она не только регулирует супружеские отношения, но и дает продолжение рода. Всё это очень значимо. Моя профессия посвящена женщинам, и моя задача — помогать им быть счастливыми и здоровыми.

