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11 отважных врачей — о самых трогательных событиях в своей жизни за последний год. Фотопроект НГС

Работа, семья, дом. Что еще дает силы этим храбрым мужчинам, которые каждый день борются за чужие жизни?

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Стаж работы <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/09/07/69442597/" target="_blank" class="_">Максима Рягузова</a> — <nobr class="_">18 лет</nobr>&nbsp;

Стаж работы Максима Рягузова18 лет 

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Врачи новосибирского онкодиспансера снялись в мужественной фотосессии

Можно по-разному относиться к гендерным праздникам, но для многих это еще одна возможность выразить любовь и благодарность кому-то. В этот день мы хотим показать вам сотрудников Новосибирского областного онкологического диспансера — эти мужественные герои ставят верные диагнозы, лечат людей и спасают им жизни. Посмотрите на них в нерабочей атмосфере в фотопроекте журналиста НГС Марии Тищенко. Мы попросили рассказать врачей, что трогательного произошло в их жизни за последний год.

Спасибо фотостудии Skyloft за предоставленную возможность проведения фотосессии.

Григорий Абдуллин, врач — онколог-маммолог, хирург

Григорий Абдуллин

Григорий Абдуллин

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— В 2020 году народ был сплоченным, пытался и сейчас пытается победить болезнь. Волонтерское движение набирает обороты: люди помогают медицинскому персоналу. Отношение к медицинским сестрам и врачам изменилось. Это вызывает большую бурю эмоций.

Вадим Захаров, заместитель главврача по лечебной части, главный онколог Новосибирской области

Вадим Захаров

Вадим Захаров

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— У меня было два трогательных события: в 2020 году — рождение сына, третьего ребенка в семье, а в 2021 году значимое для меня событие как для главного онколога Новосибирской области — это снижение смертности и одногодичной летальности от злокачественных образований.

Вираб Сисакян, заведующий гинекологическим отделением, онкогинеколог

Вираб Сисакян

Вираб Сисакян

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— Один их важных этапов жизни — это мой карьерный рост: мой учитель ушел вперед, а я возглавил гинекологическое отделение онкодиспансера. Я надеюсь, что это даст мне больше возможностей помогать женщинам, чтобы они радовались и улыбались. Потому что женщина является основоположником и краеугольным камнем в семье: она не только регулирует супружеские отношения, но и дает продолжение рода. Всё это очень значимо. Моя профессия посвящена женщинам, и моя задача — помогать им быть счастливыми и здоровыми.

Евгений Историн, заведующий отделением анестезиологии и реанимации

Евгений Историн

Евгений Историн

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— У меня старшая внучка окончила школу и поступила в институт, и мы записали диск — я еще и музыкант.

Вадим Козлов, заведующий торакальным отделением, хирург-онколог

Вадим Козлов

Вадим Козлов

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— В 2020 году мы перестали нормально общаться: из-за коронавируса не могли видеться с коллегами, друзьями, родственниками из других городов и стран — всё только в онлайн. Уже устали видеть всех через компьютер. Сейчас, к счастью, ситуация улучшается, мы можем встречаться в реальной жизни — это трогает. Живое общение нельзя заменить. И мы это поняли за пандемию.

Игорь Качесов, заведующий патолого-анатомическим отделением

Игорь Качесов

Игорь Качесов

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— В этой суете и гонке не успеваешь даже подумать, что было трогательного. А на природе есть время для этого — когда выезжаешь. Люблю сидеть на берегу океана и слушать, как шумит прилив. И здорово, что в этом году нам новый корпус построили.

Александр Пономаренко, врач УЗИ-диагностики

Александр Пономаренко

Александр Пономаренко

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— Трогательным было то, что мои коллеги, которым уже за 70 лет, работали в пандемию, несмотря на риск заражения. Я за них очень боялся, чтобы они не заболели. Особенно в начале пандемии, когда было меньше информации о коронавирусной инфекции.

Максим Рягузов, заведующий хирургическим отделением

Максим Рягузов

Максим Рягузов

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— Этот год меня многому научил: я тяжело болел, один из первых в онкодиспансере. Две недели с семьей сидели дома — переиграли с детьми во все игры настольные, которые только были. Мне кажется, это еще больше сплотило нашу семью. Мы что-то новое друг о друге узнали.

Антон Козяков, заведующий маммологическим отделением

Антон Козяков

Антон Козяков

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— Для меня самое трогательное на сегодняшний день — мои дети. Я в восторге от успехов в музыке своего старшего сына и от успехов младшей дочери.

Алексей Ломакин, хирург-онколог

Алексей Ломакин

Алексей Ломакин

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— В течение жизни у нас всегда есть два дома — тот, из которого мы выходим с утра, и тот, в который идем, работа. В связи с глобальными изменениями в мире на первое место вышла семья, где тебя ждут дети, жена. В пандемию некоторые семьи распадались, потому что не могли быть вместе, а у нас было единение: мы радовались возможности больше времени проводить вместе.

Данил Бредихин, специалист по фотодинамической терапии, онколог-маммолог, хирург

Данил Бредихин

Данил Бредихин

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— Нам в условиях пандемии удалось сохранить онкологическую помощь пациенткам с раком молочной железы. Это получилось благодаря кооперации между разными отделениями онкодиспансера. Удалось сохранить множество жизней — это самое главное, на мой взгляд.

Ранее мы публиковали фотопроект с 13 невероятно рыжими людьми из Новосибирска и с 12 красотками-врачами из областной больницы.

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