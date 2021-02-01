В новом перинатальном центре родился первый ребенок. 12 кадров из больницы (осторожно, вас может шокировать)

В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр — сегодня, 1 февраля , здесь сделали первое кесарево сечение.



Строительство этого центра велось с 2013 года: оно то останавливалось, то возобновлялось. Мы уже показывали, как проходила стройка и как выглядел этот объект при сдаче в эксплуатацию. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сфотографировал перинатальный центр в его первый рабочий день.