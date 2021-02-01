В новом перинатальном центре родился первый ребенок. 12 кадров из больницы (осторожно, вас может шокировать)

Первый ребенок родился в новом перинатальном центре Новосибирска
В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр — сегодня,
Строительство этого центра велось с 2013 года: оно то останавливалось, то возобновлялось. Мы уже показывали, как проходила стройка и как выглядел этот объект при сдаче в эксплуатацию. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сфотографировал перинатальный центр в его первый рабочий день.
Центр принимает пациенток из области и города — пока по определенным показаниям с патологиями, но, возможно, скоро этот список будет расширен.
— С 08:00 роддом работает в полную силу, уже скорую помощь оказываем. Пациентки из области уже планово госпитализируются через приемный покой — пациенты уже поступили в родовое отделение и отделение патологии беременных, — рассказал заведующий роддомом областной больницы врач — акушер-гинеколог Саргис Хачатрян.
Заместитель главного врача по медицинской части врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Стрельцова говорит, что открытие перинатального центра — долгожданное событие для Новосибирской области и для Новосибирской областной клинической больницы (центр является ее структурным подразделением).
— В прошлом году в областном перинатальном центре областной больницы родилось 1902 ребенка. Те объемы, которые сегодня планируются в областном перинатальном центре, — это
Ранее мы писали, что в Новосибирске решили закрыть роддом