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В новом перинатальном центре родился первый ребенок. 12 кадров из больницы (осторожно, вас может шокировать)

Матери сделали кесарево сечение — корреспонденты НГС наблюдали за первой операцией в медцентре

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Первой здесь родилась девочка

Первой здесь родилась девочка

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Первый ребенок родился в новом перинатальном центре Новосибирска

В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр — сегодня, 1 февраля, здесь сделали первое кесарево сечение.

Строительство этого центра велось с 2013 года: оно то останавливалось, то возобновлялось. Мы уже показывали, как проходила стройка и как выглядел этот объект при сдаче в эксплуатацию. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сфотографировал перинатальный центр в его первый рабочий день.

Перинатальный центр — это семиэтажное здание

Перинатальный центр — это семиэтажное здание

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Центр принимает пациенток из области и города — пока по определенным показаниям с патологиями, но, возможно, скоро этот список будет расширен.

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Центр соединен переходом с главным корпусом областной больницы

Центр соединен переходом с главным корпусом областной больницы

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— С 08:00 роддом работает в полную силу, уже скорую помощь оказываем. Пациентки из области уже планово госпитализируются через приемный покой — пациенты уже поступили в родовое отделение и отделение патологии беременных, — рассказал заведующий роддомом областной больницы врач — акушер-гинеколог Саргис Хачатрян.

Центр начал работать с <nobr class="_">8 утра</nobr>

Центр начал работать с 8 утра

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Заместитель главного врача по медицинской части врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Стрельцова говорит, что открытие перинатального центра — долгожданное событие для Новосибирской области и для Новосибирской областной клинической больницы (центр является ее структурным подразделением).

Подготовка к анестезии

Подготовка к анестезии

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— В прошлом году в областном перинатальном центре областной больницы родилось 1902 ребенка. Те объемы, которые сегодня планируются в областном перинатальном центре, — это 4 тысячи и больше. На 11:00 сегодня к нам уже поступило 12 женщин: 3 — в родовое отделение, 7 — в отделение патологии беременных и 2 женщины — в отделение гинекологии, — уточнила Елена Стрельцова.

В прошлом году в областном перинатальном центре областной больницы родилось 1902 ребенка

В прошлом году в областном перинатальном центре областной больницы родилось 1902 ребенка

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Роды длились недолго

Роды длились недолго

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Первым ребенком, родившимся в новом центре, стала девочка

Первым ребенком, родившимся в новом центре, стала девочка

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Врачи в процессе сказали, что видят черную и кудрявую девочку

Врачи в процессе сказали, что видят черную и кудрявую девочку

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Ее назвали Викторией

Ее назвали Викторией

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Вес девочки — <nobr class="_">4,2 кг</nobr>, рост — <nobr class="_">54 см</nobr>

Вес девочки — 4,2 кг, рост — 54 см

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С утра в перинатальном центре было <nobr class="_">12 рожениц</nobr>

С утра в перинатальном центре было 12 рожениц

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Ранее мы писали, что в Новосибирске решили закрыть роддом № 2 и присоединить его к перинатальному центру.

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кесарево сечениеобластная больницаоткрытиеперинатальный центрроды
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