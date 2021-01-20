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Власти всё-таки закрывают роддом № 2 в Новосибирске

Врачи несколько дней назад направили открытое письмо в Минздрав

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Осенью родильный дом экстренно переоборудовали в ковидный госпиталь

Осенью родильный дом экстренно переоборудовали в ковидный госпиталь

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Роддом № 2 в Новосибирске присоединят к перинатальному центру

В среду, 20 января, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков и главврач областной больницы Анатолий Юданов провели встречу с персоналом роддома № 2.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в связи с открытием нового областного перинатального центра произойдет реорганизация: роддом № 2 присоединят к перинатальному центру облбольницы. Всему коллективу сотрудников предложено перейти туда на работу. Центр начнет работу уже 1 февраля.

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— Мы внимательно проанализировали количество родов в родильных домах Новосибирска за несколько последних лет. Никакого дефицита коек нет. Даже с учетом того, что три роддома у нас в той или иной степени были задействованы под ковид, мы видим, что оставшиеся родильные дома в конце 2020 года были загружены менее чем на 90%. С 1 февраля открывается перинатальный центр, рассчитанный на 6 тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи, — подчеркнул Константин Хальзов.

Здание родильного дома № 2 было построено в 1938 году и не соответствует стандартам, по которым можно оказывать акушерскую помощь пациенткам.

— Здание роддома № 2 остается в структуре государственной системы здравоохранения региона. Здесь будет размещено поликлиническое отделение, — объяснил глава Минздрава.

Этой осенью из-за второй волны пандемии коронавируса родильным дом № 2 экстренно переоборудовали в ковидный госпиталь. Беременные сибирячки устроили настоящий бунт в социальных сетях, поскольку у роддома очень хорошая репутация. В конце года пациентов с COVID-19 стало гораздо меньше, и госпиталь практически свернули. Однако принимать рожениц он так и не начал. В Минздраве объяснили, что роддом всё еще находится в резерве. На прошлой неделе сотрудники роддома отправили письмо губернатору, а также создали петицию с требованием сохранить роддом. Одна из сотрудниц честно рассказала о сложившейся ситуации.

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