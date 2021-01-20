Власти всё-таки закрывают роддом № 2 в Новосибирске

Роддом
В среду,
Как сообщает пресс-служба правительства области, в связи с открытием нового областного перинатального центра произойдет реорганизация: роддом
— Мы внимательно проанализировали количество родов в родильных домах Новосибирска за несколько последних лет. Никакого дефицита коек нет. Даже с учетом того, что три роддома у нас в той или иной степени были задействованы под ковид, мы видим, что оставшиеся родильные дома в конце 2020 года были загружены менее чем на 90%. С 1 февраля открывается перинатальный центр, рассчитанный на 6 тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи, — подчеркнул Константин Хальзов.
Здание родильного дома
— Здание роддома
Этой осенью из-за второй волны пандемии коронавируса родильным дом