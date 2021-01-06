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В новосибирском роддоме свернули ковидный госпиталь, но рожениц не принимают — Минздрав объяснил, что не так

Врачи переживают, что учреждение могут вообще не открыть

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Роддом готов принять рожениц, но приказа всё еще нет

Роддом готов принять рожениц, но приказа всё еще нет

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Минздрав объяснил, почему в Новосибирске не открывается роддом № 2

В октябре роддом № 2 на улице Чехова передали под ковидный госпиталь. Он проработал полтора месяца, и в начале декабря персоналу объявили о возвращении к профильной деятельности. Сотрудники подготовили учреждение к приему рожениц, но приказ о возобновлении работы так до сих пор и не подписан. Сейчас врачи переживают, что роддом могут совсем закрыть. В Минздраве НСО рассказали, как обстоят дела на самом деле.

Одной из тех, кто начал бить тревогу, стала акушер-гинеколог Анастасия Епифанова:

— Конец ноября госпиталь стоял полупустой, новые пациенты не поступали, только выписывались. Последний ковидный пациент был переведен в другое учреждение 3 декабря. За это время некоторые врачи ушли. Но абсолютное большинство осталось. И из ушедших многие готовы вернуться, новые сотрудники также найдены. Все эти люди, как и мы, ждут определенности.

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Ее слова о неопределенности, в которой находится персонал учреждения, подтвердила коллега. Она попросила не указывать ее имя:

— Просто приказа нет, ни на закрытие, ни на открытие. А почему — нам информацию не дают. Я не сплю ночами. Мы все ждем, когда объявят решение.

В Минздраве Новосибирской области НГС ответили, что несмотря на отсутствие больных с COVID-19, роддом № 2 всё еще остается в резерве:

— В случае ухудшения эпидемической ситуации после новогодних праздников в учреждении вновь может быть развернут инфекционный госпиталь. Решение о дальнейшем режиме работы роддома № 2 будет принято не ранее чем через неделю после окончания выходных, с учетом динамики заболеваемости коронавирусом в регионе.

Персоналу родильного дома № 2 объявили о переходе на обслуживание ковидных пациентов в октябре. Сотрудники тогда назвали ситуацию «почти военным положением». После этой новости женщины устроили бунт в соцсетях. Почитайте также колонку будущей мамы о том, каково это — готовиться рожать в эпоху коронавируса.

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роддом № 2ковидный госпиталь
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