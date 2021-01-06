В новосибирском роддоме свернули ковидный госпиталь, но рожениц не принимают — Минздрав объяснил, что не так

В октябре роддом № 2 на улице Чехова передали под ковидный госпиталь. Он проработал полтора месяца, и в начале декабря персоналу объявили о возвращении к профильной деятельности. Сотрудники подготовили учреждение к приему рожениц, но приказ о возобновлении работы так до сих пор и не подписан. Сейчас врачи переживают, что роддом могут совсем закрыть. В Минздраве НСО рассказали, как обстоят дела на самом деле.



Одной из тех, кто начал бить тревогу, стала акушер-гинеколог Анастасия Епифанова: