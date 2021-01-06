В новосибирском роддоме свернули ковидный госпиталь, но рожениц не принимают — Минздрав объяснил, что не так

Минздрав объяснил, почему в Новосибирске не открывается роддом № 2
В октябре роддом
Одной из тех, кто начал бить тревогу, стала акушер-гинеколог Анастасия Епифанова:
— Конец ноября госпиталь стоял полупустой, новые пациенты не поступали, только выписывались. Последний ковидный пациент был переведен в другое учреждение
Ее слова о неопределенности, в которой находится персонал учреждения, подтвердила коллега. Она попросила не указывать ее имя:
— Просто приказа нет, ни на закрытие, ни на открытие. А почему — нам информацию не дают. Я не сплю ночами. Мы все ждем, когда объявят решение.
В Минздраве Новосибирской области НГС ответили, что несмотря на отсутствие больных с COVID-19, роддом
— В случае ухудшения эпидемической ситуации после новогодних праздников в учреждении вновь может быть развернут инфекционный госпиталь. Решение о дальнейшем режиме работы роддома
Персоналу родильного дома