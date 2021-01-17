«Мы приходим и сидим»: как роддом №2 вдруг оказался не нужен минздраву — монолог акушера-гинеколога

Уже второй месяц сотрудники «Родильного дома №2» находятся в состоянии неопределённости, а в профессиональной среде говорят о закрытии и сносе учреждения как о давно решённом и очевидном факте. Мы ведь не в изоляции находимся, все являемся частью медицинского сообщества, общаемся с сотрудниками других учреждений. Нам буквально цитатами передают, что высшие акушерские руководители говорят о нас: «Родильный дом №2 существовать больше не будет». Говорят это всем, кроме нас!



На все наши вопросы Министерство здравоохранения отвечает: на следующей неделе оценим эпидемиологическую обстановку, решим, нужны ли вы как ковидный госпиталь. На главный вопрос, вернётся ли когда-либо к работе родильный дом, — полная тишина.



Хорошо, допустим, мы в резерве. Закономерный вопрос: зачем было нужно перепрофилировать учреждение обратно? Это ведь не кровати переставить! Чтобы из роддома сделать инфекционный стационар, потребовались немалые усилия: внесение изменений во внутреннюю планировку здания, решение экономических вопросов, поиск совместителей, консультантов-инфекционистов.



Обратный процесс был не проще, когда вышел приказ о возвращении к профильной деятельности, но мы всё выполнили. Все остальные бывшие госпитали, которые перечислены вместе с нами в том же приказе, уже давно вернулись к своей работе. Мы остались в тишине. Стали задавать вопросы в СМИ — выяснилось, что мы вдруг резерв. Вы можете проследить логику и последовательность? Мы — нет.

