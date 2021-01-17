«Мы приходим и сидим»: как роддом №2 вдруг оказался не нужен минздраву — монолог акушера-гинеколога

В Новосибирске сотни врачей переживают за судьбу роддома №2
Осенью 2020 года небольшой роддом №2 на улице Чехова в Новосибирске за пару дней переоборудовали в ковидный госпиталь. Когда только приняли такое решение, беременные сибирячки устроили бунт в соцсетях: у роддома отличная репутация, и даже в сервисе 2GIS, где отзывы не щадят никого, у него рейтинг в невероятные 4,5 балла из 5. Одна из будущих мам даже написала тогда колонку для НГС. К концу года волна ковидных пациентов схлынула, в декабре ковидный госпиталь на базе роддома фактически свернули. Но как родильный дом медучреждение так и не заработало — в минздраве объяснили это тем, что роддом всё ещё находится в резерве, и обещали дать ответ через неделю после праздников. Но обеспокоенные сотрудники роддома 13 января отправили обращение к губернатору (собрав больше сотни подписей), а 15 января запустили петицию с требованием сохранить роддом. О ситуации рассказала акушер-гинеколог «Родильного дома №2» Анастасия Епифанова. Публикуем её авторскую колонку.
Уже второй месяц сотрудники «Родильного дома №2» находятся в состоянии неопределённости, а в профессиональной среде говорят о закрытии и сносе учреждения как о давно решённом и очевидном факте. Мы ведь не в изоляции находимся, все являемся частью медицинского сообщества, общаемся с сотрудниками других учреждений. Нам буквально цитатами передают, что высшие акушерские руководители говорят о нас: «Родильный дом №2 существовать больше не будет». Говорят это всем, кроме нас!
На все наши вопросы Министерство здравоохранения отвечает: на следующей неделе оценим эпидемиологическую обстановку, решим, нужны ли вы как ковидный госпиталь. На главный вопрос, вернётся ли когда-либо к работе родильный дом, — полная тишина.
Хорошо, допустим, мы в резерве. Закономерный вопрос: зачем было нужно перепрофилировать учреждение обратно? Это ведь не кровати переставить! Чтобы из роддома сделать инфекционный стационар, потребовались немалые усилия: внесение изменений во внутреннюю планировку здания, решение экономических вопросов, поиск совместителей, консультантов-инфекционистов.
Обратный процесс был не проще, когда вышел приказ о возвращении к профильной деятельности, но мы всё выполнили. Все остальные бывшие госпитали, которые перечислены вместе с нами в том же приказе, уже давно вернулись к своей работе. Мы остались в тишине. Стали задавать вопросы в СМИ — выяснилось, что мы вдруг резерв. Вы можете проследить логику и последовательность? Мы — нет.
Очевидно, что после простоя нам снова нужно провести определённые мероприятия. Решение отдать родильный дом под ковидный госпиталь лишило нас неонатологов. Закрыв госпиталь, мы решили этот вопрос, связались с ушедшими, нашли дополнительных новых сотрудников, но объявленный мифический «резерв» не дал им заключить трудовые договоры. Теперь нам нужно это сделать, а обстановка, в которой мы находимся сейчас, распространяемые слухи и неуверенность специалистов в нашем будущем не помогают нам в решении этого вопроса.
Хочется верить, что это действительно часть большого хорошего плана, в который мы не посвящены. Однако более вероятны два других варианта. Первый: родильный дом закрывают, очень грубо закрывают, пытаясь не допустить недовольства пациентов, сэкономить на сокращении сотрудников по закону и избежать необходимости трудоустраивать, ждут, когда уволимся сами. Второй: что в Минздраве вообще не способны проанализировать ситуацию ни по ковиду, ни по помощи роженицам, и сами ещё не придумали, что и как с нами сделать.
Родильный дом сейчас вообще никак не функционирует. Мы приходим и сидим. С нами никто не разговаривает, не даёт никаких комментариев, не объясняет дальнейшую судьбу учреждения и каждого сотрудника лично. Почти сотня человек находится в стрессе. Чем мы заслужили такое отношение? Добросовестной работой?
Мы обращались в Минздрав, к губернатору, в СМИ. Никакой реакции. Обратились к городу — получили колоссальную поддержку. Теперь пойдём дальше. Во-первых, нам элементарно нужны ответы. Во-вторых, городу нужен наш роддом.
Мы просим вернуть нас к работе и сделать это как положено, не для вида. Сообщить под общественным давлением «ну открывайтесь завтра» — это тоже будет способом закрыть учреждение под благовидным предлогом.
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