«Готовимся рожать в очередях»: злая колонка беременной о решении отдать роддом № 2 под лечение ковида

Роддом № 2 в Новосибирске отдают под лечение коронавирусных больных
Коронавирус ворвался в нашу жизнь так же неожиданно, как в судьбу некоторых — две полоски на тесте. Знали ли будущие мамы, что их беременность будет в такое непростое время? Жительница Новосибирска рассказала НГС историю своей борьбы с коронавирусными ограничениями и объяснила, почему её добило перепрофилирование роддома № 2 под ковидный госпиталь. Публикуем колонку-мнение. Далее от первого лица.
На учет в женскую консультацию (ЖК) я встала в начале пандемии, когда всем казалось, что этот «китайский вирус» скоро пройдет, улетучится из нашей жизни и забудется, как страшный сон. Но уже тогда пришлось повозиться — мне не разрешили встать на учет в консультацию около работы (хотя по закону можно прикрепиться к любой ЖК), «потому что коронавирус». В тот период нас перевели на удаленную работу, поэтому я всё-таки стала пациентом ЖК своего жилмассива. Из нюансов: женская консультация находится прямо в здании обычной поликлиники, куда приходят больные, кашляющие и чихающие. Даже к врачам не запишешься, потому что очереди к ним огромные — все в панике проверяются на коронавирус.
Вообще ходить всю беременность на консультации в место, где собираются и ОРВИшники, и коронавирусники, — сомнительное удовольствие. Из ярких воспоминаний: жду свою очередь перед кабинетом врача, а тут ковидная бригада забирает пациента прямо из больницы, потому что у него подтвердился коронавирус. Как думаете, хорошо ли всё это влияет на организм будущей мамы? А постоянные стрессы: заразилась ты где-нибудь или нет? Этот насморк — из-за ОРВИ или коронавируса?
Нас же таким количеством информации пичкают — конец, все умирают, куча зараженных! Прямо как на войне. Нагнетают и нагнетают. Ладно у меня нервы крепкие, а что делать с роженицами-невротиками, которые боятся каждого чиха, дезинфицируют все поверхности, не могут спокойно пройтись по магазинам, чтобы выбрать одежду для малыша?
Другая прелесть в том, что везде заставляют носить маски — в больнице, транспорте, магазине. Ну-ка, сограждане, попробуйте на восьмом месяце беременности походить в маске, когда ребенок и так сдавливает вам все органы, особенно легкие! Не говорим уже о токсикозах, душном транспорте и о том, что место уступать у нас не принято. Предлагаете пользоваться такси? Отлично! У нас же как раз снизили зарплаты из-за коронакризиса, поэтому на семейном бюджете это отразится примерно никак! А то, что многие роженицы не могут себе позволить уйти в декрет, потому что семейный бюджет сократился из-за коронакризиса, — да ладно! У нас же русские женщины сильные, стойкие. И отчет сдадут, и ребенка родят, и денег заработают.
Ну и главный момент — роды. Бог с ним, что ни родных, ни близких не пустят к тебе в палату. Бог с ним, что мужа не допустят к тебе на партнерские роды. Но вот ты уже настроилась рожать в той самой больнице, куда берут только рожениц без патологий, отзывы о которой ты изучила вдоль и поперек, где ты уже приготовилась подписать обменку (обменную карту роженицы. — Прим. ред.). И что делают наши власти? Правильно — отдают этот маленький роддом под нужды заболевших коронавирусом людей. У нас же нет ни свежепостроенных госпиталей, ни больниц, где можно этих людей разместить! А лечить от коронавируса их кто будет? Акушер-гинеколог?
В нашем городе и так мало действительно хороших роддомов, к тому же некоторые из них сейчас закрывают «на помывку». То есть количество мест для рожениц уменьшается ещё и по этой причине. Что ж, готовимся лежать в коридорах и рожать в огромных очередях, ведь повышение демографии и женское здоровье для России не так важно, как коронаистерика.
Отдать роддом № 2 под нужды коронавирусных пациентов?
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