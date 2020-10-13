«Готовимся рожать в очередях»: злая колонка беременной о решении отдать роддом № 2 под лечение ковида

Коронавирус ворвался в нашу жизнь так же неожиданно, как в судьбу некоторых — две полоски на тесте. Знали ли будущие мамы, что их беременность будет в такое непростое время? Жительница Новосибирска рассказала НГС историю своей борьбы с коронавирусными ограничениями и объяснила, почему её добило перепрофилирование роддома № 2 под ковидный госпиталь. Публикуем колонку-мнение. Далее от первого лица.



На учет в женскую консультацию (ЖК) я встала в начале пандемии, когда всем казалось, что этот «китайский вирус» скоро пройдет, улетучится из нашей жизни и забудется, как страшный сон. Но уже тогда пришлось повозиться — мне не разрешили встать на учет в консультацию около работы (хотя по закону можно прикрепиться к любой ЖК), «потому что коронавирус». В тот период нас перевели на удаленную работу, поэтому я всё-таки стала пациентом ЖК своего жилмассива. Из нюансов: женская консультация находится прямо в здании обычной поликлиники, куда приходят больные, кашляющие и чихающие. Даже к врачам не запишешься, потому что очереди к ним огромные — все в панике проверяются на коронавирус.