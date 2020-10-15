«Почти военное положение». Как маленький роддом готовится к работе с ковидом — честный рассказ медика

Роддому №2 дали пять дней на перепрофилирование под ковид-госпиталь
Вторая волна коронавируса в Новосибирской области вынудила властей перепрофилировать некоторые городские медучреждения под инфекционные госпиталя. Такая судьба ждет и родильный дом №2 в Октябрьском районе. Новость об этом застала врасплох как сотрудников роддома, так и пациенток, которые тут же развернули протестную кампанию в соцсетях. Однако в правительстве региона подтвердили: ковид-госпиталю в стенах роддома всё же быть. И уже с конца этой недели учреждение, ещё недавно принимавшее рожениц, начнёт лечить людей с коронавирусом лёгкой и средней степени тяжести. Сотрудница роддома рассказала НГС, что сейчас происходит в небольшом медучреждении, брошенном на борьбу с инфекцией, и как изменения переживают сами медики, оказавшиеся в состоянии растерянности. Несмотря на сложные условия, в которых ей теперь придётся работать, медик не планирует увольняться, а потому поговорила с корреспондентом НГС на условиях анонимности. Далее — от первого лица.
Несколько дней назад в роддом пришло распоряжение о перепрофилировании. Нас обязали в течение трёх дней подать заявку на обучение по ковиду. Курс длится 36 часов. За это время мы из акушеров, гинекологов и других узких специалистов должны стать врачами-инфекционистами.
А ещё накануне приезжала представитель Минздрава и сказала: «Это почти военное положение, и вы как врачи должны ими оставаться при любых обстоятельствах». На наше непонимание того, как врач акушер-гинеколог может лечить больных с коронавирусом, сотрудница министерства объяснила, что даже если мы уволимся и перейдём в другой роддом, то он тоже может стать ковидным. И добавила: «Если вы не врачи, то, конечно, убегайте». В итоге, мы остаёмся, даже понимая, насколько это трудно. Остаётся весь медперсонал — средний, младший, будем работать сутками. Темп работы — крайне напряжённый, но больше, наверное, испытываешь страх, поможешь ты больному или нет.
При этом государство нас не обеспечивает питанием, а СИЗы, которые якобы должны быть, поступят, но в маленьком количестве и быстро закончатся. Даже на планёрке руководство сказало, что надежда на благотворительные фонды, которые могут нам помочь с организацией питания и доставкой СИЗов. Мы надеемся, что такие всё-таки найдутся.
Сложно представить, как у нас сделают красную зону — тут всего 2 этажа, 120 коек. Людей особо размещать некуда. Мы думаем, что наш госпиталь заполнится за один день. Отсюда вопрос: а даст ли это выход из ситуации? Будет ли кому-то легче, если наш роддом станет госпиталем?
Опасения также связаны и с тем, что нас ждёт дальше. Сможем ли мы обратно стать роддомом? Или нам скажут: «Ну всё, будете инфекционистами теперь, трудитесь дальше»?
Да, наше учреждение маленькое, но мы выполняем план в 3000 родов в год. Моя подруга работает в перинатальном центре, она рассказала, что на этой неделе они столкнулись с кошмаром — только за день приняли 30 родов. Всё переполнено, так как многие женщины, которые планировали рожать у нас, пошли к ним. Вот и ответ, к чему привело решение властей. Страдают женщины.
Я понимаю, что ковид-больных нужно лечить, нужно их спасать, но не с помощью таких вот учреждений, как наше. Наверное, терапию можно переделать в пульмонологию — процесс пройдёт менее болезненно, чем в нашем случае. Но лишить беременных выбора роддома, выбора врача особенно в такой сложный период, как подготовка родов — это не поддаётся моему пониманию. После того, как наш роддом объявили ковидным госпиталем, многие пациентки, которые рассчитывали рожать у нас, звонили и плакали. Моё сердце просто разрывалось.
В нашем учреждении уже выписали последних ребятишек и мам, мы сделали масштабную перестановку. Своим родным я уже сказала, что буду изолироваться — принять это им, конечно, невероятно сложно. Родные категорически против, всего боятся. Пока сложно всё это логически понять, но мы уже приняли решение. И я, и мои коллеги остаёмся работать, потому что… Ну, наверное, потому что мы врачи. Раз так, значит так. Надо помогать.
Считаете ли вы, что роддома должны перепрофилироваться в инфекционные госпитали?
На этой неделе мы публиковали колонку жительницы Новосибирска, в которой она рассказала НГС историю своей борьбы с коронавирусными ограничениями и объяснила, почему её добило перепрофилирование роддома № 2 под ковидный госпиталь.
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