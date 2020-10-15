«Почти военное положение». Как маленький роддом готовится к работе с ковидом — честный рассказ медика

Несколько дней назад в роддом пришло распоряжение о перепрофилировании. Нас обязали в течение трёх дней подать заявку на обучение по ковиду. Курс длится 36 часов. За это время мы из акушеров, гинекологов и других узких специалистов должны стать врачами-инфекционистами.



А ещё накануне приезжала представитель Минздрава и сказала: «Это почти военное положение, и вы как врачи должны ими оставаться при любых обстоятельствах». На наше непонимание того, как врач акушер-гинеколог может лечить больных с коронавирусом, сотрудница министерства объяснила, что даже если мы уволимся и перейдём в другой роддом, то он тоже может стать ковидным. И добавила: «Если вы не врачи, то, конечно, убегайте». В итоге, мы остаёмся, даже понимая, насколько это трудно. Остаётся весь медперсонал — средний, младший, будем работать сутками. Темп работы — крайне напряжённый, но больше, наверное, испытываешь страх, поможешь ты больному или нет.



При этом государство нас не обеспечивает питанием, а СИЗы, которые якобы должны быть, поступят, но в маленьком количестве и быстро закончатся. Даже на планёрке руководство сказало, что надежда на благотворительные фонды, которые могут нам помочь с организацией питания и доставкой СИЗов. Мы надеемся, что такие всё-таки найдутся.

