Новосибирский роддом №2 отдают под ковид-госпиталь — роженицы устроили бунт в соцсетях

— Я сегодня почувствовала первые признаки родов, так как роды первые, то решила позвонить и уточнить для начала. Позвонила в роддом №2 и сказала, что хочу лечь на госпитализацию, но мне ответили, что он закрыт и меня не смогут принять. Параллельно в трубке я слышала голоса других сотрудников в регистратуре, которые также отказывали в госпитализации. Они, конечно, пациентам ничего не говорят, пытаются охранять спокойствие, но волнение всё равно слышно. Жаль, что так получилось, потому что роддом очень хороший. Сама не знаю, куда поеду рожать, возможно, в седьмой роддом, но он, говорят, переполнен, — рассказывает сибирячка Мария, планировавшая рожать в этом роддоме. Впрочем, главный врач седьмого роддома Виктор Греф информацию о переполненности учреждения опроверг.