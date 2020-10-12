Новосибирский роддом №2 отдают под ковид-госпиталь — роженицы устроили бунт в соцсетях

Новосибирский роддом отдают под ковидный госпиталь
Родильный дом №2 на улице Чехова d Октябрьском районе Новосибирска отдают под ковидный госпиталь. Сейчас учреждение закрыто, будущим мамам отказывают в записи на роды, а сами женщины развернули кампанию в социальных сетях — они требуют, чтобы Минздрав и власти города отменили это решение.
— Я сегодня почувствовала первые признаки родов, так как роды первые, то решила позвонить и уточнить для начала. Позвонила в роддом №2 и сказала, что хочу лечь на госпитализацию, но мне ответили, что он закрыт и меня не смогут принять. Параллельно в трубке я слышала голоса других сотрудников в регистратуре, которые также отказывали в госпитализации. Они, конечно, пациентам ничего не говорят, пытаются охранять спокойствие, но волнение всё равно слышно. Жаль, что так получилось, потому что роддом очень хороший. Сама не знаю, куда поеду рожать, возможно, в седьмой роддом, но он, говорят, переполнен, — рассказывает сибирячка Мария, планировавшая рожать в этом роддоме. Впрочем, главный врач седьмого роддома Виктор Греф информацию о переполненности учреждения опроверг.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области информацию о перепрофилировании родильного дома №2 в ковидный госпиталь не подтвердили и не опровергли, расплывчато пояснив, что «решение пока не принято».
Тем не менее главврач роддома №2 Ирена Дремова говорит, что информация о том, что роддом будет перепрофилирован, поступила им ещё в пятницу, 9 октября.
— Нам дали пять дней на всё про всё, чтобы выписать пациентов и подготовиться под приём больных с ковидом. У нас нет вариантов. Нас никто не спрашивает, — коротко пояснила она.
В начале октября в Новосибирске вновь открыли инфекционные госпитали — они появились на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2.
Под приём больных с коронавирусом и подозрением на него отдали также и ГКБ №25.
Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области продолжает ухудшаться. На этих выходных количество заболевших за сутки превысило сотню человек — в последний раз такие показатели были в июне. А в понедельник стало известно о смерти 25-летней сибирячки от коронавирусной инфекции — девушка стала самой молодой жертвой пандемии в Новосибирской области.