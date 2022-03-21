«У дистрибьюторов и производителей "L-тироксин" есть»: Росздравнадзор — о ситуации с пропавшими лекарствами для щитовидки

Жизненно важные лекарства для пациентов с гипотиреозом есть в наличии у дистрибьюторов и производителей. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас в Новосибирске не купить препараты с левотироксином натрия, но на этой неделе его должны поставить в регион. Гормон жизненно важный, и многие должны принимать его пожизненно.
— Мы видим, что количество обращений по« L-тироксину» значительно увеличилось в последние дни. Мы провели мониторинг, и количество «L-тироксина», которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта, увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта — в 5 раз. То есть это говорит о некотором ажиотажном спросе, — отметила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на портале «Объясняем. РФ», который был запущен Правительством России. — То есть пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе его запасы. Но у дистрибьюторов и у производителей проблем с производством и запасами нет, более того, есть российский производитель «L-тироксина». И в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены.
Но новосибирским врачам придется подбирать новые дозы препаратов для пациентов с гипотиреозом из-за исчезновения важных гормонов и проводить дополнительные анализы, так как не все торговые марки взаимозаменяемы.
Гипотиреоз — синдром, вызванный гипофункцией щитовидной железы. Это значит, что у пациента снижено содержание важнейших гормонов — тиреоидных. Левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина. Если не лечить гипотиреоз, то болезнь может привести к сердечной или дыхательной недостаточности, что смертельно опасно.
Большая часть препаратов «L-Тироксина» поступает в Россию из стран дальнего (Германия, Норвегия, Швейцария, Аргентина) и ближнего зарубежья (Украина). Наиболее известными отечественными производителями препаратов «L-Тироксина» являются ОАО «Акрихин» (Старая Купавна, Московская область), ООО «Озон» (Жигулевск, Самарская область).
— В сегодняшней ситуации эндокринологам придется снова подбирать дозы для пациентов с гипотиреозом, — объяснила корреспонденту НГС главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова. — Данные препараты многие принимают пожизненно. Отмена препаратов приведет к ухудшению состояния и прогрессированию гипотиреоза.
В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ранее ответили, что препараты появятся в начале недели. За неделю в аптеках города был раскуплен 2-месячный запас.
В феврале прошлого года ампульная форма важного гормона дексаметазона исчезла из новосибирских аптек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с его дефицитом. В итоге препарат привезли.