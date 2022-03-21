«У дистрибьюторов и производителей "L-тироксин" есть»: Росздравнадзор — о ситуации с пропавшими лекарствами для щитовидки

Жизненно важные лекарства для пациентов с гипотиреозом есть в наличии у дистрибьюторов и производителей. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Сейчас в Новосибирске не купить препараты с левотироксином натрия, но на этой неделе его должны поставить в регион. Гормон жизненно важный, и многие должны принимать его пожизненно.

— Мы видим, что количество обращений по« L-тироксину» значительно увеличилось в последние дни. Мы провели мониторинг, и количество «L-тироксина», которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта, увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта — в 5 раз. То есть это говорит о некотором ажиотажном спросе, — отметила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на портале «Объясняем. РФ», который был запущен Правительством России. — То есть пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе его запасы. Но у дистрибьюторов и у производителей проблем с производством и запасами нет, более того, есть российский производитель «L-тироксина». И в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены.