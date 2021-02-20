В Новосибирск привезли важный гормон дексаметазон, но получить его пока нельзя. Разбираемся, почему

В Новосибирск привезли 25 тысяч ампул важного гормона дексаметазона
Жизненно необходимый гормон дексаметазон в инъекциях поступил в «Новосибирскую аптечную сеть». Тем не менее пока его нельзя купить. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.
— В МП «Новосибирская аптечная сеть» поставили
Лекарство поступит в филиалы сети только после того, как будет проведена его предпродажная подготовка. На стадии подписания находится договор поставки с ОАО «Дальхимфарм». Примерная дата поставки — начало марта 2021 года.
Департамент объяснил, что лекарство пропало из аптек сети, так как у поставщиков и производителей было его ограниченное предложение в инъекционной форме.
Если в филиале «Новосибирской аптечной сети» не будет необходимых лекарств, новосибирцам рекомендуют обратиться к специалисту аптеки по вопросу отсроченного обслуживания. Для этого нужно будет предоставить рецепт. Как только препарат поступит в аптеки, специалисты проинформируют об этом новосибирцев.
Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Применяется при лечении различных заболеваний. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава РФ.
Ампульная форма гормона исчезла из новосибирских аптек уже больше месяца назад. Справочный сайт Lekvapteke показал, что препарат в дефиците. В наличии гормон был лишь в таблетках.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с дефицитом дексаметазона в аптеках. Потом министерство направило запросы производителям и дистрибьюторам о наличии лекарства и возможности увеличения поставок в регион.