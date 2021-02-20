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В Новосибирск привезли важный гормон дексаметазон, но получить его пока нельзя. Разбираемся, почему

В мэрии пояснили, что препарат пропадал из-за ограничения поставщиков и производителей

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Сейчас препарат проходит предпродажную подготовку

Сейчас препарат проходит предпродажную подготовку

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В Новосибирск привезли 25 тысяч ампул важного гормона дексаметазона

Жизненно необходимый гормон дексаметазон в инъекциях поступил в «Новосибирскую аптечную сеть». Тем не менее пока его нельзя купить. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

— В МП «Новосибирская аптечная сеть» поставили 25 000 ампул инъекционной формы лекарственного препарата «Дексаметазон» 4 мг/мл по прямому договору поставки с ООО «Вектор-Медика», оформленному по индивидуальной заявке. После проведения предпродажной подготовки лекарственный препарат поступит в филиалы МП «НАС», — пояснили в ведомстве.

Лекарство поступит в филиалы сети только после того, как будет проведена его предпродажная подготовка. На стадии подписания находится договор поставки с ОАО «Дальхимфарм». Примерная дата поставки — начало марта 2021 года.

Департамент объяснил, что лекарство пропало из аптек сети, так как у поставщиков и производителей было его ограниченное предложение в инъекционной форме.

Если в филиале «Новосибирской аптечной сети» не будет необходимых лекарств, новосибирцам рекомендуют обратиться к специалисту аптеки по вопросу отсроченного обслуживания. Для этого нужно будет предоставить рецепт. Как только препарат поступит в аптеки, специалисты проинформируют об этом новосибирцев.

Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Применяется при лечении различных заболеваний. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава РФ.

Ампульная форма гормона исчезла из новосибирских аптек уже больше месяца назад. Справочный сайт Lekvapteke показал, что препарат в дефиците. В наличии гормон был лишь в таблетках.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с дефицитом дексаметазона в аптеках. Потом министерство направило запросы производителям и дистрибьюторам о наличии лекарства и возможности увеличения поставок в регион.

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аптекипоставка лекарствдексаметазон
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