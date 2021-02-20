В Новосибирск привезли важный гормон дексаметазон, но получить его пока нельзя. Разбираемся, почему

Жизненно необходимый гормон дексаметазон в инъекциях поступил в «Новосибирскую аптечную сеть». Тем не менее пока его нельзя купить. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

— В МП «Новосибирская аптечная сеть» поставили 25 000 ампул инъекционной формы лекарственного препарата «Дексаметазон» 4 мг/мл по прямому договору поставки с ООО «Вектор-Медика», оформленному по индивидуальной заявке. После проведения предпродажной подготовки лекарственный препарат поступит в филиалы МП «НАС», — пояснили в ведомстве.