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Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни в экстренных ситуациях. Гормона нет почти месяц

Дексаметазон можно купить сейчас только в таблетках

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В аптеках не могут сказать, когда именно препарат вновь появится на полках

В аптеках не могут сказать, когда именно препарат вновь появится на полках

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Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни

В Новосибирске из аптек исчез жизненно важный препарат — дексаметазон. Приобрести его в инъекционной форме сейчас невозможно.

Справочный сайт Lekvapteke также показывает дефицит препарата. В наличии гормон лишь в таблетках.

— Дексаметазон на этапе скорой помощи — этот глюкокортикостероид мы используем при бронхиальной астме, аллергических реакциях, при шоковых состояниях, заболеваниях нервной системы, при вирусных пневмониях с бронхообструктивным компонентом, — объяснил корреспонденту НГС фельдшер скорой помощи Сергей Комлев.

На скорой помощи препарат имеется. Но гормон часто выписывают врачи и для использования пациентами в экстренных ситуациях.

Корреспондент НГС обзвонила большое количество аптек. Инъекции гормона не оказалось ни в «Муниципальной аптечной сети», ни в «Фармакопейке», ни в «Озерках».

В одной из аптек предположили, что препарат на перерегистрации, но во всех ответили одно: «Дексаметазона в инъекционной форме нет даже на складах». Когда именно появится гормон, на горячих линиях также уточнить не смогли и добавили, что перебои с поставками длятся уже больше месяца.

Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Применяется при лечении различных заболеваний. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава РФ.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда препарат появится в «Муниципальной аптечной сети» и что ведомство делает для того, чтобы уладить ситуацию.

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дефицит лекарств
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