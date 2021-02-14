Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни в экстренных ситуациях. Гормона нет почти месяц

Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни
В Новосибирске из аптек исчез жизненно важный препарат — дексаметазон. Приобрести его в инъекционной форме сейчас невозможно.
Справочный сайт Lekvapteke также показывает дефицит препарата. В наличии гормон лишь в таблетках.
— Дексаметазон на этапе скорой помощи — этот глюкокортикостероид мы используем при бронхиальной астме, аллергических реакциях, при шоковых состояниях, заболеваниях нервной системы, при вирусных пневмониях с бронхообструктивным компонентом, — объяснил корреспонденту НГС фельдшер скорой помощи Сергей Комлев.
На скорой помощи препарат имеется. Но гормон часто выписывают врачи и для использования пациентами в экстренных ситуациях.
Корреспондент НГС обзвонила большое количество аптек. Инъекции гормона не оказалось ни в «Муниципальной аптечной сети», ни в «Фармакопейке», ни в «Озерках».
В одной из аптек предположили, что препарат на перерегистрации, но во всех ответили одно: «Дексаметазона в инъекционной форме нет даже на складах». Когда именно появится гормон, на горячих линиях также уточнить не смогли и добавили, что перебои с поставками длятся уже больше месяца.
Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Применяется при лечении различных заболеваний. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава РФ.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда препарат появится в «Муниципальной аптечной сети» и что ведомство делает для того, чтобы уладить ситуацию.
В конце января из новосибирских аптек исчез жизненно важный и дешевый препарат «Эуфиллин», который помогает снять спазм бронхов.