Из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни в экстренных ситуациях. Гормона нет почти месяц

В Новосибирске из аптек исчез жизненно важный препарат — дексаметазон. Приобрести его в инъекционной форме сейчас невозможно.



Справочный сайт Lekvapteke также показывает дефицит препарата. В наличии гормон лишь в таблетках.

— Дексаметазон на этапе скорой помощи — этот глюкокортикостероид мы используем при бронхиальной астме, аллергических реакциях, при шоковых состояниях, заболеваниях нервной системы, при вирусных пневмониях с бронхообструктивным компонентом, — объяснил корреспонденту НГС фельдшер скорой помощи Сергей Комлев.