Из новосибирских аптек исчез важный гормон дексаметазон. Что об этом говорят в правительстве

Сегодня, 15 февраля , губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с дефицитом дексаметазона в аптеках. Ранее появилась информация, что его не продают в инъекционной форме.

— На данный момент в оптовом звене почти 8000 упаковок имеются в оптовой и розничной сети, ежедневный расход — 269 упаковок. На данный момент связываемся оперативно с производителями. Отработаем, насколько спрос на это лекарство повышенный. По информации муниципальной сети, у них спрос — 302 упаковки в месяц, — заявил глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров во время совещания в правительстве.

