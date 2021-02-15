Из новосибирских аптек исчез важный гормон дексаметазон. Что об этом говорят в правительстве

Минпромторгу НСО поручили решить проблему с дефицитом дексаметазона в аптеках
Сегодня,
— На данный момент в оптовом звене почти 8000 упаковок имеются в оптовой и розничной сети, ежедневный расход — 269 упаковок. На данный момент связываемся оперативно с производителями. Отработаем, насколько спрос на это лекарство повышенный. По информации муниципальной сети, у них спрос — 302 упаковки в месяц, — заявил глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров во время совещания в правительстве.
По словам министра, в аптеках чаще можно встретить препарат в таблетках, а ампульная форма сейчас действительно в дефиците.
— Свяжитесь с производителями и аптечными сетями, чтобы оперативно перераспределить ампульную форму и снять этот ажиотаж, — поручил губернатор.
Уровень запасов препарата в аптеках региона в таблетированной форме находится на стабильном уровне. Инъекционной формы недостаточно, так как нет необходимого объема производства и поставок от производителей. По имеющейся информации, пониженные поставки препарата в инъекционной форме сохранятся до конца февраля, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Министерство
В январе стало известно, что из аптек пропал дешевый препарат для бронхов. В «Новосибирской аптечной сети» НГС объяснили, что произошло.