«За неделю был раскуплен 2-месячный запас»: из аптек Новосибирска исчезли важные препараты для щитовидной железы

В Новосибирске пациенты, у которых есть проблемы с щитовидной железой, не могут приобрести необходимые препараты. Из аптек исчезли лекарства с действующим веществом «левотироксин натрия».



Согласно справочнику Vidal, левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина, гормона, который у здорового человека синтезируется щитовидной железой. Он отвечает за развитие и рост тканей человека, регулирует обмен веществ, повышает функциональную активность сердечно-сосудистой системы и ЦНС.

По данным сервиса Lekvapteke, не купить сейчас ни «Эутирокс», ни «Л-Тироксин».