«За неделю был раскуплен 2-месячный запас»: из аптек Новосибирска исчезли важные препараты для щитовидной железы

В Новосибирске пациенты, у которых есть проблемы с щитовидной железой, не могут приобрести необходимые препараты. Из аптек исчезли лекарства с действующим веществом «левотироксин натрия».
Согласно справочнику Vidal, левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина, гормона, который у здорового человека синтезируется щитовидной железой. Он отвечает за развитие и рост тканей человека, регулирует обмен веществ, повышает функциональную активность сердечно-сосудистой системы и ЦНС.
По данным сервиса Lekvapteke, не купить сейчас ни «Эутирокс», ни «Л-Тироксин».
— На прошлой неделе уже их было не купить, — рассказала читательница НГС Ирина. — У меня еще три знакомых с подобными проблемами сказали, что не могут купить. А что врачи скажут? Нет и всё. У нас же не смертельное заболевание. Поэтому говорят: «Ждите».
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что на подготовку ответа требуется время, и он будет предоставлен редакции в установленный законом срок. При этом в ведомстве добавили, что не контролируют розничные аптечные сети и что аптеки им не подведомственны.
В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что действительно в Новосибирской муниципальной аптечной сети сейчас препараты не приобрести.
— Действительно наблюдаем ажиотажный спрос на эти препараты. За неделю был раскуплен 2-месячный запас. Новосибирская аптечная сеть обратилась к поставщикам, уже достигнуты договоренности. В начале следующей недели препараты поступят. Держим ситуацию на контроле, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
На платформе Сhange.org появилась общероссийская петиция, адресованная министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Пациенты просят разобраться с поставками «Эутирокса» и «Л-Тироксина». Ее подписали уже более 54 тысяч человек.
— Что делать людям с заболеваниями щитовидной железы, которые не успели запастись? Препарат должен употребляться ежедневно для обеспечения жизнедеятельности людей с заболеваниями щитовидной железы. Просим урегулировать вопрос на законодательном уровне, — говорится в петиции.
В феврале прошлого года ампульная форма важного гормона дексаметазона исчезла из новосибирских аптек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с его дефицитом. В итоге препарат привезли.