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Бизнес Аэропорт Толмачево получил рекордную прибыль — сколько компания заработала в 2023 году

Аэропорт Толмачево получил рекордную прибыль — сколько компания заработала в 2023 году

Новосибирский авиаузел обслужил в прошлом году больше 9 млн пассажиров

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В новом терминале аэропорта Толмачево

Аэропорт Толмачево в прошлом году увеличил выручку на треть, а чистую прибыль — на 18%. Это рекордные показатели в истории предприятия.

По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Аэропорт Толмачево» в 2023 году достигла 9,8 млрд рублей, это больше аналогичного показателя 2022 года на 32%. Выросла и чистая прибыль, которая в прошлом году составила 3,6 млрд рублей (рост 18%). Оба показателя рекордные в истории компании.

Рост выручки и прибыли последовали за рекордными же результатами пассажиропотока.

В прошлом году Толмачево принял или отправил более 9 миллионов пассажиров (рост почти 20%). Одной из причин роста стало расширение аэропортового комплекса и запуск нового терминала С, отмечают в компании в начале 2024 года. Расширилась и география полетов.

По итогам 2023 года Новосибирск занимает четвертое место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга и Сочи.

Владелец аэропорта Толмачево — холдинг «Новопорт». По данным «Контур.Фокуса», в марте 2023 года 100% долей ООО «Холдинг Новопорт» принадлежали кипрской компании «Международная Компания ООО Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко».

О том, куда можно будет улететь из Новосибирска в этом году, можно узнать из материала корреспондента НГС Павла Пешкова.

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