Шанхай, Дели и Пхукет: куда смогут улететь новосибирцы этим летом из аэропорта Толмачево

Новосибирский аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября. Таким образом, увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.

Летом 2024 года из Новосибирска продолжат выполняться регулярные рейсы Дубай, Анталью, Стамбул и Пекин. Также со 2 мая S7 Airlines начнет 2 раза в неделю выполнять рейсы в китайский город Шанхай. А с сентября S7 планирует запустить рейсы в Дели.

— Авиакомпания «Аэрофлот» продолжит полетную программу в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Анталью. Также в Анталью возобновит выполнение чартерных рейсов на регулярной основе турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines. Авиакомпания Мьянмы будет выполнять рейсы в Янгон и Мандалай до середины апреля, — пояснили в Толмачево.

