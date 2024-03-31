Шанхай, Дели и Пхукет: куда смогут улететь новосибирцы этим летом из аэропорта Толмачево

Новосибирский аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября. Таким образом, увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.
Летом 2024 года из Новосибирска продолжат выполняться регулярные рейсы Дубай, Анталью, Стамбул и Пекин. Также со 2 мая S7 Airlines начнет 2 раза в неделю выполнять рейсы в китайский город Шанхай. А с сентября S7 планирует запустить рейсы в Дели.
— Авиакомпания «Аэрофлот» продолжит полетную программу в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Анталью. Также в Анталью возобновит выполнение чартерных рейсов на регулярной основе турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines. Авиакомпания Мьянмы будет выполнять рейсы в Янгон и Мандалай до середины апреля, — пояснили в Толмачево.
Также в апреле планируется программа чартерных рейсов авиакомпаний AZUR air, Nordwind Airlines по направлениям Анталья, Хургада, Пхукет и Утапао.
По направлениям ближнего зарубежья S7 Airlines увеличит частоту полетов в Ереван и продолжит выполнять регулярные рейсы в Баку и Усть-Каменогорск. Авиакомпания AZAL Azerbaijan Airways продолжит летать в Баку, а «Сомон Эйр» в Душанбе.
— Авиакомпании Uzbekistan Airways и «АвиаТраффик» продолжат выполнение регулярных рейсов в Ташкент, Фергану, Наманган, Ош и Бишкек, соответственно. Авиакомпания Qazaq air будет продолжать выполнение рейсов в Астану и Усть-Каменогорск, а авиакомпания SCAT в Алматы, — отметили в пресс-службе аэропорта.
По России из Новосибирска по субсидированному тарифу можно улететь по 33 направлениям: Барнаул, Горно-Алтайск, Ижевск, Калининград, Кемерово, Кызыл, Магнитогорск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Певек, Пермь, Салехард, Саратов, Талакан, Тобольск, Томск, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск.
Ранее мы рассказывали, почему авиакомпания S7 переводит из Москвы в Новосибирск самолеты, рейсы и экипажи.