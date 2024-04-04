Новосибирский металлургический гигант увеличил чистую прибыль в 6,5 раза

Рабочие на заводе изготавливают трубы разного диаметра Источник: Стас Соколов











Новосибирское металлургическое предприятие «Завод имени Кузьмина» смог увеличить в прошлом году выручку в два с лишним раза, а чистую прибыль и вовсе в 6,5 раза.

По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в 2023 году превысила 45 млрд рублей. Это самый высокий показатель за последние годы. Так, в 2020 году предприятие продало продукции на 13,6 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах этот показатель колебался в промежутке между 22,4–23,5 млрд рублей.



Еще более впечатляющие результаты предприятие показало в части чистой прибыли — она превысила 6,5 млрд рублей. Последние годы этот показатель не превышал 1,9 млрд рублей, а в 2022 году составил чуть более 1 млрд рублей.



На сайте самого завода имеется информация о резком росте производства. Если в 2022 году объем производства составил около 350 тыс. тонн труб, то в прошлом году он вырос до 656 тыс. тонн.



Основная продукция НМЗ — трубы разного диаметра. Предприятие выпускает также разные виды проката и сварную сетку.



НМЗ не раскрывает состава акционеров. По данным «Контур.Фокуса» на март 2023 года, владельцами акций предприятия были пять кипрских компаний. Последняя по времени публикация списка аффилированных лиц также не содержит данных об акционерах. Ранее владельцем предприятия называлась группа «Металлсервис», купившая этот актив еще в 2010 году.

Завод имени Кузьмина прошел непростой путь. В 2000-х предприятие стало частью группы «Эстар», которая к началу 2010-х обанкротилась, что чуть не привело к закрытию НМЗ. Так, в 2009 году выручка предприятия за 9 месяцев не превышала 600 млн рублей.