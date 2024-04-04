НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 756мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

ТЕМА ДНЯ

У кандидатов на пост мэра забрали телефоны

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Бизнес Новосибирский металлургический гигант увеличил чистую прибыль в 6,5 раза

Новосибирский металлургический гигант увеличил чистую прибыль в 6,5 раза

Завод имени Кузьмина произвел в 2023 году вдвое больше труб

919
16 комментариев
Рабочие на заводе изготавливают трубы разного диаметра

Новосибирское металлургическое предприятие «Завод имени Кузьмина» смог увеличить в прошлом году выручку в два с лишним раза, а чистую прибыль и вовсе в 6,5 раза.

По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в 2023 году превысила 45 млрд рублей. Это самый высокий показатель за последние годы. Так, в 2020 году предприятие продало продукции на 13,6 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах этот показатель колебался в промежутке между 22,4–23,5 млрд рублей.

Еще более впечатляющие результаты предприятие показало в части чистой прибыли — она превысила 6,5 млрд рублей. Последние годы этот показатель не превышал 1,9 млрд рублей, а в 2022 году составил чуть более 1 млрд рублей.

На сайте самого завода имеется информация о резком росте производства. Если в 2022 году объем производства составил около 350 тыс. тонн труб, то в прошлом году он вырос до 656 тыс. тонн.

Основная продукция НМЗ — трубы разного диаметра. Предприятие выпускает также разные виды проката и сварную сетку.

НМЗ не раскрывает состава акционеров. По данным «Контур.Фокуса» на март 2023 года, владельцами акций предприятия были пять кипрских компаний. Последняя по времени публикация списка аффилированных лиц также не содержит данных об акционерах. Ранее владельцем предприятия называлась группа «Металлсервис», купившая этот актив еще в 2010 году.

Завод имени Кузьмина прошел непростой путь. В 2000-х предприятие стало частью группы «Эстар», которая к началу 2010-х обанкротилась, что чуть не привело к закрытию НМЗ. Так, в 2009 году выручка предприятия за 9 месяцев не превышала 600 млн рублей.

Самую большую чистую прибыль из предприятий, зарегистрированных в Новосибирской области, в прошлом и позапрошлом годах получило ЗАО «Группа компаний С7».

ПО ТЕМЕ
Металлургический завод Чистая прибыль Финансовые результаты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Добавить объявление