Понастроили: 5 ярких сибиряков, которые шли на «Дом-2» за любовью — удалось ли им найти половинку?

5 новосибирцев на знаменитой телестройке Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











11 мая 2004 года в эфир вышла первая серия реалити-шоу «Дом-2». Интерес к легендарному проекту длинною в 20 лет сохраняется по сей день: эфиры телестройки переносились с одного канала на другой, менялись ведущие, герои приходили, уходили, возвращались, заводили семьи, рожали детей, умирали — жизнь идет своим чередом, правда под прицелами камер. Все настолько привыкли к такому положению вещей, что уже считают это нормой. В честь двадцатилетнего юбилея реалити проекта мы решили вспомнить, кто из новосибирцев засветился на шоу — вспоминаем самых ярких участников.



Александр Караваев

Александр успел передать привет всем новосибирцам до ухода из проекта Источник: Эфир телеканала ТНТ











Новосибирец попал на площадку реалити-проекта в 2018 году, но пробыл там совсем недолго. В эфире он признался в любви Оксане Ряске, но участники проголосовали против.

— Там нужны мягкотелые, как пластилин, а я с характером. Там кому сказали проголосовать против меня, проголосовали против меня. Им команду в наушник дали: кого оставить, а кого убрать. Но я понравился всем, я это видел. Они меня использовали, как шоу, чтобы какой-то лучик солнца был в «Доме-2», а я благодарен им, что светанулся, как мне надо, — сообщил корреспонденту НГС Александр Караваев и добавил, что эфир «Дома-2» был для него ступенькой к дальнейшему продвижению в Москве.

Александр в метро, конец 2018 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Александр Караваев одно время был известен в Новосибирске как парень, танцующий в вагонах метро и электричек хип-хоп и брейк-данс за 100 рублей. Своим примером он решил доказать, что не все попрошайки думают лишь о себе: часть собранных средств он направил на благотворительность, другую — на аренду спортивных залов и бассейна, где дети могут бесплатно заниматься спортом. Туда Караваев приглашал всех желающих, тренировки проводил сам. Подробнее историю новосибирского танцора можно почитать здесь.



Виктория Фомина

Сибирячка прославилась благодаря танцам в TikTok Источник: предоставила Виктория Фомина











В 2020 году яркая сибирячка появилась на лобном месте и сразу же привлекла к себе внимание. В те годы Виктория Фомина активно развивала TikTok и занималась блогерской карьерой. Восемнадцатилетняя сибирячка приехала на проект, чтобы найти любовь. На лобном месте Виктория рассказала, что в родном городе никто из парней не смог привлечь ее внимание, и поэтому она решила попытать счастье на проекте. Вика призналась, что испытывает симпатию сразу к двум участникам: Сергею Захарьяшу и Джордану Хешаму.

Виктория прожила на площадке проекта «Дом-2» почти год Источник: malyshka_fomina / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На лобном месте Виктория кратко рассказала о своей личной жизни и уверенно ответила ведущей Ольге Бузовой, что приехала не ради подписок — она действительно хочет попробовать построить отношения на проекте и при этом стать узнаваемой, как когда-то начинала сама Ольга.



Яркая сибирячка приглянулась обоим парням, к которым приехала: Джордан Хешам пытался впечатлить Викторию спортивным телосложением и оголил торс, а Сергей Захарьяш обещал научить Викторию уму-разуму. По итогам голосования Викторию решили оставить на проекте.

Виктория и ее муж Источник: malyshka_fomina / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Фомина пробыла на проекте почти год. После съемок девушка вернулась в Новосибирск, где все-таки отыскала себе мужа и даже успела родить.

В новогоднюю ночь (с 2023 на 2024 год) Виктория отличилась в одном из баров города, сломав нос девушке. Поводом для драки послужила ревность: ей показалось, что Анастасия (так зовут пострадавшую) флиртует с ее мужем. Видимо, длительное нахождение в декретном отпуске не пошло на пользу тиктокерше. Анастасия написала на Викторию заявление в полицию.



Сергей Тавлинский

Селена Майер старше Сергея Тавлинского почти на 10 лет Источник: dom2life.ru/dom2.ru











В том же 2020 году на стройплощадку отправился еще один новосибирец. Предприниматель Сергей Тавлинский пришел на скандальное телешоу 15 июня, чтобы «усмирить» неоднозначную звезду проекта Селену Майер, которая старше Сергея почти на 10 лет: на тот момент Тавлинскому было 23 года, а Майер — 32.



О Селене известно, что она скрывает свое настоящее имя и фамилию и имеет неоднозначную репутацию среди участников и поклонников телешоу. В СМИ даже появилась информация о том, что до прихода на «Дом-2» Майер режиссировала откровенные ролики, но сама участия в эротических видео не принимала.

Встретить любовь на проекте у Сергея не получилось Источник: palata2_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сибиряк рассказал участникам бесконечного реалити-шоу, что у него есть совместный с отцом бизнес по обслуживанию автомобилей. Также Сергей Тавлинский — выступающий боксер и тренер. Но он оставил всё, чтобы защищать Селену от недоброжелателей в коллективе и строить с ней отношения.



Тавлинский продержался на площадке несколько месяцев, но усмирить Селену ему так и не удалось. Впрочем, Сергей пришелся по вкусу многим другим участницам, но встретить любовь у него не получилось. Зато увеличилось количество подписчиков в его соцсетях, и Сергей начал сниматься для рекламы новосибирских брендов.



Владислав Дубровский

На проекте Дубровский перебегал от одной девушки к другой, но в итоге ушел ни с чем Источник: Дом-2 / youtube.com











Бердский чиновник Владислав Дубровский уволился из администрации, где занимал должность директора отдела по делам молодежи. Мужчина пришел искать свою любовь на «Дом-2» зимой 2022 года — впервые он появился в выпуске «Новая любовь» 14 февраля. Он рассказал, что ему 26 лет, 10 лет из них он работал ведущим мероприятий. На проект Владислав приехал ради одной участницы — Яны Захаровой.

— Яна — именно та девушка. Многие говорят, что мужчины от нее сбегают, но ее надо просто уметь удержать. И быть с ней рядом, — уверял сибиряк.



На проекте Дубровский пробыл меньше года, построить отношения с Яной Захаровой у него не вышло. В октябре его с позором выгнали из-за того, что он позволил себе много лишних слов в адрес других участников в эфире.

Та самая Яна, ради которой Владислав Дубровский пришел на проект Источник: Дом-2 / youtube.com











Владислав дважды был в браке. В одном из них, по словам самого бывшего чиновника, ему изменяла его жена. После двух разводов Владислав вступил в новые отношения, которые тоже оказались несчастливыми — девушка обманывала Владислава, что она в разводе. Как утверждает мужчина, она даже подделывала документы, чтобы скрыть свои отношения с ним. Обман вскрылся в новогодние праздники, а через месяц Владислав отправил заявку на участие в «Дом-2».



Игорь Григорьев

Игорь Григорьев пришел на проект к Элине Рахимовой, но их отношения не сложились Источник: Игорь Григорьев / vk.com











Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев пришел на «Дом-2» к казанской участнице проекта Элине Рахимовой с букетом цветов. Выпуск с его участием вышел в эфир в ноябре 2023 года. После их первой встречи на проекте мужчина уехал в Новосибирск, ссылаясь на то, что ему необходимо закончить свои дела. В выпуске ведущие решили разыграть Элину, уверя, что мужчина больше не придет, но новосибирец эффектно подошел, подарил цветы и поцеловал.

Игорь Григорьев, согласно его социальным сетям, играет в новосибирском клубе «Спартак». Мужчина уже приходил на проект несколько лет назад, нашел любовь и покинул шоу вместе с Юлией Жуковой. Через некоторое время пара рассталась, а Григорьев решил снова попытать удачу в «Доме-2». Отношения с Элиной построить не получилось, но это не послужило поводом для грусти — Игорь переключил свое внимание на Клаву Безверхову — в марте он публиковал фотографии с Клавой у себя в соцсетях.

Также известно, что Григорьев претендовал на отношения с Катей Скалон, но добиться ее расположения не вышло. Кроме того, футболист некоторое время встречался с участницей Селеной Майер, да-да, той самой режиссёрски откровенных фильмов, к которой приходил новосибирец Сергей Тавлинский. Сложно понять природу взаимоотношений Игоря Григорьева, связи слишком быстро меняются, воистину — «Дом-2», не разберешь кто с кем.

Что еще почитать

Роман с Бузовой, ссоры с Солнцем и счастье Пынзарей: вспоминаем три яркие пары проекта «Дом-2».

Где вы были 20 лет? Что стало с самыми первыми участниками «Дома-2».

В Новосибирск приехал первый признанный Кен в России — скандальный участник «Дом-2» рассказал о 29 операциях.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

