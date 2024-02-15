«Я просто просила его пересесть»: ревнивая блогерша сломала нос сибирячке в BlaBlaBar из-за разговора с ее мужем

Пострадавшая рассказала, что пыталась объяснить нападавшей (потом стало известно, что это блогерша Виктория Фомина), что не хотела общаться с ее мужем и просила только пересесть. По словам Анастасии, блогерша продолжала бросаться в драку. При этом муж и друзья из компании нападавшей пытались ее удержать, вспоминает пострадавшая.

Один из ударов от Виктории попал Анастасии по носу, после потасовки подошла охрана, блогершу вывели из бара.

«Тише, тише, у тебя кровь»

Пострадавшая сначала растерялась, расплакалась, а потом решила пойти за обидчицей, чтобы в будущем ее можно было найти, если будут последствия от ударов.