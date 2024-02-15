«Я просто просила его пересесть»: ревнивая блогерша сломала нос сибирячке в BlaBlaBar из-за разговора с ее мужем

Сибирячка Анастасия заявила, что в новогоднюю ночь в баре BlaBlaBar местная блогерша Виктория Фомина сломала ей нос. По словам пострадавшей, Виктория посчитала, что Анастасия хочет пообщаться с ее мужем — это привело к конфликту. Пострадавшая подала заявление в полицию, врачи провели ей операцию на носу.
Ссора из-за мужчины
В новогоднюю ночь Анастасия сидела за барной стойкой, в этот момент к ней подошла подруга, но стула для нее не оказалось: слева и справа было занято. Справа от пострадавшей, вспоминает она, сидел мужчина, рядом с ним как раз были свободные места. Анастасия повернулась к нему, чтобы попросить пересесть.
— Я начинаю говорить: «Можешь, пожалуйста, пересесть». Не успеваю закончить фразу, как мне прилетает удар сзади по голове. Поворачиваюсь, оказалось, там стоит его жена, кричит: «Не надо подкатывать к моему мужу», — рассказывает Анастасия.
Пострадавшая рассказала, что пыталась объяснить нападавшей (потом стало известно, что это блогерша Виктория Фомина), что не хотела общаться с ее мужем и просила только пересесть. По словам Анастасии, блогерша продолжала бросаться в драку. При этом муж и друзья из компании нападавшей пытались ее удержать, вспоминает пострадавшая.
Один из ударов от Виктории попал Анастасии по носу, после потасовки подошла охрана, блогершу вывели из бара.
«Тише, тише, у тебя кровь»
Пострадавшая сначала растерялась, расплакалась, а потом решила пойти за обидчицей, чтобы в будущем ее можно было найти, если будут последствия от ударов.
— Направилась на выход, она стояла уже на лестнице с мужем. Я у нее спросила, как ее зовут, она снова начала кидаться, вцепляться мне в волосы, бить по лицу. Когда у меня пошла кровь, они напугались, — говорит Анастасия. — Ее друзья говорили: «Тише, тише, у тебя кровь».
Пострадавшая тут же начала звонить в полицию, в этот момент блогерша с мужем ушли. К Анастасии подошла подруга Виктории, извинилась за нее, рассказала, как зовут блогершу, и взяла номер пострадавшей. Девушка не дождалась полиции в баре и написала заявление на следующий день.
Виктория, по словам девушки, связалась с ней в ночь со 2 на 3 января — записала голосовое сообщение в мессенджере. Анастасия считает, что случилось это после того, как она попросила запись с камер в баре. Блогер написала и предложила пообщаться сообщениями, потому что болеет. Но пострадавшая ничего не ответила, уверена, что человек, который хочет извиниться, ведет себя по-другому.
Именно сейчас пострадавшая решила рассказать о ситуации, потому что первую неделю занималась обследованием, потом ей сделали операцию, после девушка была в больнице на восстановлении, которое до сих пор продолжается.
НГС обратился к Виктории Фоминой, чтобы узнать о ситуации с ее стороны, блогер не прокомментировала случившееся. В пресс-службе МВД рассказали, что по факту конфликта в баре Центрального района города проводится проверка, участники установлены, заявление от пострадавшей принято. Журналист также обратилась за комментарием в бар.
Недавно НГС рассказывал, как компания мужчин отдыхала в ВИП-комнате кальянной «Абдула, поджигай!» в центре Новосибирска. По воспоминаниям одного из них, в какой-то момент его друг закурил сигарету, и мужчин попросили выйти. Оказалось, что на улице их уже поджидали сотрудники ГБР, которые, по словам пострадавших, избили их. Пострадавшие уверяли, что на улице всё было дружелюбно и добродушно, никто никого не оскорблял. Сами друзья, отметил мужчина, тоже вели себя вежливо по отношению к охранникам.
После случившегося агентство безопасности «Гвардия» прислало почти