«Бороться будем, а?»: сотрудники ГБР заявили, что у избитой возле кальянной компании было оружие — оперативное видео

Агентство безопасности «Гвардия» прислало почти
Что произошло в кальянной по версии гостей
20 января компания мужчин отдыхала в ВИП-комнате кальянной «Абдула, поджигай!» в центре Новосибирска. По воспоминаниям одного из них, в какой-то момент его друг закурил сигарету, и мужчин попросили выйти. Оказалось, что на улице их уже поджидали сотрудники ГБР.
Сначала всё было спокойно, но потом приехала подмога, и тогда, говорит Андрей (имя изменено по его просьбе), чоповцы накинулись на них, били дубинками, пинали, избивали так, что некоторые теряли сознание.
Редакции НГС предоставили видео с камер, на которых видно, как били мужчин.
Перед этим Андрей заверяет, что вопросов к нему и его друзьям у охранников не было. На улице все было дружелюбно и добродушно, никто никого не оскорблял. Сами друзья, отметил мужчина, тоже вели себя вежливо по отношению к охранникам.
На одной машине компания уехать не могла (в ней было 6 человек), поэтому решили некоторых отправить на такси. Как только приехал автомобиль, мужчины попрощались, пожали друг другу руки. Один из компании уже сел в такси, другой только шел к машине. В этот момент, вспоминает Андрей, подъехал еще один автомобиль ГБР, и один из сотрудников охраны оббежал компанию мужчин и начал распылять перцовый баллончик. Конфликта перед этим никакого не было, уверяет бизнесмен.
— Мы сели в свою машину. Того, кто оставался на улице, сразу сбили с ног, заколотили дубинками. Потом сотрудник открыл дверь такси, забрызгал машину перцовым баллончиком. Водитель выскочил, а товарища дубинками заколотили прям в машине, выкинули из такси, запинали, — рассказывает Андрей. — Салон у таксиста весь в крови, у меня тоже весь салон в крови.
Более подробно о произошедшем он рассказывал вчера.
Что произошло в кальянной по версии ГБР
В агентстве безопасности «Гвардия» представили свою картину произошедшего. Сигнал тревоги поступил
— Администратор пояснил, что в отдельной комнате находится большая компания гостей, которым сделано уже несколько замечаний по причине их неадекватного и крайне агрессивного поведения. С его слов, гости разнесли комнату, устроив там то ли драку, то ли соревнования по борьбе. Также он предупредил, что из разговоров гостей понял, что у них имеется огнестрельное оружие. Парень был настолько напуган, что даже попросил не заходить гвардейцев вдвоем, а сразу вызвать подкрепление, потому что, как он выразился, их сломают, — утверждают в компании.
На просьбу покинуть кальянную гости ответили угрозами и предложили померяться силами. Это подтверждается на видео. Агентство предоставило видеозапись, которую вели сотрудники по ходу конфликта, но из-за обилия мата ее публикация без серьезной обработки была невозможна. Часть диалогов пришлось вырезать.
— Бороться будем, а? Давайте, короче, если вы проигрываете [мат] два на один. Короче, я сейчас, смотри, снимаю куртку, два на один, — кричит один из гостей.
После предложений побороться сотрудники вызвали подкрепление, которое и прибыло на место. Один из гостей пообещал утихомирить друзей. Диалог также попал на видео:
— У меня там два пацана — чемпионы мира. Один освободился недавно. Они отмороженные, без башки вообще конкретно. Я их торможу. Мы их тормозим, я лично их торможу. Ты за своих отвечаешь, я за своих. Никто никого не трогает. Без кипежа. Согласен?
— Мы не тронем никого, если вы спокойно уходите, — ответил сотрудник ГБР.
— Мы уходим без кипежа спокойно, — заверил один из гостей.
В итоге компания покинула кальянную, но конфликт получил новый виток.
«Один из находящихся в "Мерседесе" передёрнул затвор пистолета»
Посетители у входа начали перепираться с ГБР. Один из гостей попросил друзей подъехать к кальянной. Такое развитие событий ГБР не устроило.
Еще один человек из компании начал вести себя агрессивно. И пообещал сотруднику ГБР «засунуть в очко дубинку» и предложил «выскочить раз на раз» — это также попало на видео, но словесную перепалку опубликовать мы не можем из-за обилия матов.
— С прибытием «группы поддержки» в количестве трех человек на автомобиле «Мерседес» ситуация окончательно вышла из-под контроля. Гости свернули зеркало у машины «Гвардии», один из находящихся в «Мерседесе» передёрнул затвор пистолета, и вся группа попыталась напасть на гвардейцев, — заверили в АБ «Гвардия».
Они сообщили о происшествии в полицию. По их данным, двое из десяти человек были вооружены. В итоге шесть человек задержали и отдали в руки полицейских.
— Сотрудники применяют силу только для самообороны и отражения нападений на своих клиентов, при этом всегда используют все возможности уладить миром любые ситуации. В настоящее время правоохранительным органам переданы данные с личных видеорегистраторов гвардейцев и другая запрошенная информация, оказывается вся необходимая помощь в восстановлении картины происшествия, — подчеркнули в АБ «Гвардия».
В прошлом году в баре «Руки Вверх!» между охраной и посетителями произошла потасовка. Один из пострадавших заявил, что из-за недопонимания в зале караоке на него напал охранник, повалил на пол и чуть не задушил. По его словам, досталось и его жене: женщина получила сильный удар по лицу. Спустя время НГС удалось получить запись с камер, на них видно, что посетитель вел себя агрессивно.