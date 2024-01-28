«Бороться будем, а?»: сотрудники ГБР заявили, что у избитой возле кальянной компании было оружие — оперативное видео

На одной машине компания уехать не могла (в ней было 6 человек), поэтому решили некоторых отправить на такси. Как только приехал автомобиль, мужчины попрощались, пожали друг другу руки. Один из компании уже сел в такси, другой только шел к машине. В этот момент, вспоминает Андрей, подъехал еще один автомобиль ГБР, и один из сотрудников охраны оббежал компанию мужчин и начал распылять перцовый баллончик. Конфликта перед этим никакого не было, уверяет бизнесмен.



— Мы сели в свою машину. Того, кто оставался на улице, сразу сбили с ног, заколотили дубинками. Потом сотрудник открыл дверь такси, забрызгал машину перцовым баллончиком. Водитель выскочил, а товарища дубинками заколотили прям в машине, выкинули из такси, запинали, — рассказывает Андрей. — Салон у таксиста весь в крови, у меня тоже весь салон в крови.

