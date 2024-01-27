«Меня колотили дубинками, таскали как мешок»: бизнесмена и его друзей избили охранники возле кальянной в центре Новосибирска

Избивали дубинками и пинали

20 января около половины второго ночи бизнесмен Андрей с водителем приехал в кальянную «Абдула, поджигай!» на улице Комсомольский проспект, 24. Компания из пяти человек, его друзей, уже отдыхала в заведении. В самой кальянной мужчина находился примерно 30 минут, а когда собирался уходить, двое друзей попросили довезти их до дома. Личный водитель и небольшая компания, в которой был и сам Андрей, сели в автомобиль и уехали. Еще трое остались в заведении.

— Мы разъехались по домам, одного довезли. Тут звонит товарищ, говорит: «По нашу душу ГБР приехали, выгоняют нас, мы сейчас рассчитаемся и выходим. Можешь приехать и меня забрать? Я пацанов на такси отправлю», — вспоминает Андрей.