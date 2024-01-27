«Меня колотили дубинками, таскали как мешок»: бизнесмена и его друзей избили охранники возле кальянной в центре Новосибирска

20 января компания мужчин отдыхала в вип-комнате кальянной в центре Новосибирска. По воспоминаниям одного из них, в какой-то момент его друг закурил сигарету, и мужчин попросили выйти. Оказалось, что на улице их уже поджидали сотрудники ГБР. Сначала все было спокойно, но потом приехала подмога, и тогда, говорит Андрей (имя изменено по его просьбе), чоповцы накинулись на них, били дубинками, пинали, избивали так, что некоторые теряли сознание. Редакции НГС предоставили видео с камер, на которых видно, как били мужчин. Впрочем, у «Гвардии» и кальянной другое мнение о случившемся, а дело все еще не возбуждено. Подробности случившегося выяснила корреспондент НГС.
Избивали дубинками и пинали
20 января около половины второго ночи бизнесмен Андрей с водителем приехал в кальянную «Абдула, поджигай!» на улице Комсомольский проспект, 24. Компания из пяти человек, его друзей, уже отдыхала в заведении. В самой кальянной мужчина находился примерно 30 минут, а когда собирался уходить, двое друзей попросили довезти их до дома. Личный водитель и небольшая компания, в которой был и сам Андрей, сели в автомобиль и уехали. Еще трое остались в заведении.
— Мы разъехались по домам, одного довезли. Тут звонит товарищ, говорит: «По нашу душу ГБР приехали, выгоняют нас, мы сейчас рассчитаемся и выходим. Можешь приехать и меня забрать? Я пацанов на такси отправлю», — вспоминает Андрей.
Мужчина вместе с водителем и одним из друзей вернулись к кальянной. На улице возле нее стояли уже рассчитавшиеся в заведении друзья бизнесмена, рядом — сотрудники ГБР, примерно 10–15 человек, по воспоминаниям Андрея. Он уверяет, что вопросов к нему и его друзьям у охранников не было. Все было дружелюбно и добродушно, никто никого не оскорблял. Сами друзья, отметил мужчина, тоже вели себя вежливо по отношению к охранникам.
На одной машине компания уехать не могла (в ней было 6 человек), поэтому решили некоторых отправить на такси. Как только приехал автомобиль, мужчины попрощались, пожали друг другу руки. Один из компании уже сел в такси, другой только шел к машине. В этот момент, вспоминает Андрей, подъехал еще один автомобиль ГБР, и один из сотрудников охраны оббежал компанию мужчин и начал распылять перцовый баллончик. Конфликта перед этим никакого не было, уверяет бизнесмен.
— Мы сели в свою машину. Того, кто оставался на улице, сразу сбили с ног, заколотили дубинками. Потом сотрудник открыл дверь такси, забрызгал машину перцовым баллончиком. Водитель выскочил, а товарища дубинками заколотили прям в машине, выкинули из такси, запинали, — рассказывает Андрей. — Салон у таксиста весь в крови, у меня тоже весь салон в крови.
Как говорит Андрей, в момент, когда он и его друзья садились в его машину, в ее салон также распылили перцовый баллончик. Мужчины открыли люк, чтобы поступал свежий воздух, потому что внутри было нечем дышать, но один из охранников засунул в него руку и снова брызнул в салон. В этот момент кто-то из компании открыл дверь, замки разблокировались.
— Они достали нас из машины. Меня двое за ноги вытянули, забили дубинками и ногами, оттащили через дорогу, побили еще раз. Потом оттащили обратно, бросили в общую толпу и там еще раз побили, — рассказывает Андрей. — Меня били четыре раза, таскали как мешок. Я закрывал голову руками, они пинали по голове, сломали мне руку. Потом надели наручники, защищаться стало невозможно.
Личного водителя Андрея ударили только дубинкой по бедрам, когда мужчина садился в машину, говорит пострадавший. Пока компанию избивали, в полицию обращались сразу несколько человек. По словам Андрея, поступило три звонка: от его водителя, очевидцев и таксиста. Через какое-то время приехали сотрудники полиции — только тогда, говорит бизнесмен, мужчин перестали бить. С его слов, следователь, ссылаясь на нагрудные камеры сотрудников, рассказал, как полицейские собирали полуживых мужчин: кто-то потерял сознание, у других все лицо было крови.
Пострадавшие написали заявление в полицию. По словам Андрея, следователь Железнодорожного района в его присутствии звонил кому-то из охранников, и тот ответил, что мужчины сами чуть ли не убили чоповцев. Бизнесмен переживает, что с момента драки прошла уже неделя, а дело все еще не возбудили.
Версия «Гвардии»
Журналист НГС связалась с представителями кальянной «Абдула, поджигай!» по номеру, указанному в 2ГИС. Там сообщили, что гости нарушили правила заведения, поэтому им сделали несколько замечаний, потом вызвали охрану.
— Компания боролась в вип-комнате, в которой они отдыхали, проломили стену, вырвали усилитель для музыки. Им были сделаны замечания, на них они не отреагировали. Тогда сотрудники заведения вызвали охранное предприятие, гости рассчитались, их вывели, — сообщили в кальянной (сотрудник отказался называть свои имя, фамилию и должность).
Сам Андрей уверяет, что внутри заведения они ничего не разрушали, а замечания было только из-за курения сигареты.
В пресс-службе «Гвардии» сообщили, что ночью 20 января в 03:39 сигнал тревоги поступил из кальянной в Железнодорожном районе Новосибирска из-за массовой драки. По версии ГБР, прибывших бойцов окружили около 10 агрессивно настроенных человек, на помощь гвардейцам направили еще четыре группы быстрого реагирования «Гвардии».
— Применив физическую силу, гвардейцы задержали шестерых нарушителей и вызвали в кальянную полицейских — для передачи им задержанных, — говорят в пресс-службе.
Также НГС сообщили, что в «Гвардии» начали проверку, чтобы уточнить детали происшествия. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД, в ведомстве объяснили, что по факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
В прошлом году в баре «Руки Вверх!» между охраной и посетителями произошла потасовка. Один из пострадавших заявил, что из-за недопонимания в зале караоке на него напал охранник, повалил на пол и чуть не задушил. По его словам, досталось и его жене: женщина получила сильный удар по лицу. Спустя время НГС удалось получить запись с камер, на них видно, что посетитель вел себя агрессивно.