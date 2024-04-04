«Молиться за свое здоровье просила чужих людей». Как жила и умирала в одиночестве звезда «Дома-2» Либерж Кпадону

Рассказываем, как жила и умирала в одиночестве Либерж Кпадону Источник: «Ю» ТВ / YouTube.com











3 апреля в подмосковном Королеве простились со звездой «Дома-2» Либерж Кпадону. Траурная панихида прошла в Часовне Александра Невского, куда пришли родители и самые близкие друзья. Среди них Алиана Устиненко, Мария Кохно, Джозеф Мунголле, Надежда Ермакова, Элина Камирен, Егор Холявин и Дмитрий Дмитренко.



Мать и отец Либерж, узнавшие о смерти дочери из соцсетей, плакали, стоя у белого закрытого гроба. После церемонии прощания ее кремировали.



— К сожалению, я уже не помню, когда мы разговаривали, всё смешалось. Ее папа как раз лежал в больнице, попал на операцию, и дочке должны были делать операцию, всё почти одновременно происходило. А когда я ей звонила, телефон был уже отключен, — приводят слова матери Кпадону наши коллеги из StarHit.



Напомним, о смерти 36-летней экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону стало известно 31 марта. В квартире в подмосковном Королёве, ее тело обнаружили соседи. Произошло это только через несколько дней после того, как она умерла.



Новость о гибели яркой участницы скандального телепроекта сразу же вызвала большой резонанс. Многие фанаты Кпадону не понимали, почему о яркой мулатке и дочери ученого из Санкт-Петербурга и юриста не вспоминали столько времени. Как так получилось, что полуразложившееся тело нашли не родные и близкие друзья, а по факту незнакомцы. И что стало причиной смерти Либерж, которая так и не построила женского счастья даже на самом популярном проекте страны.

«Не было каких-то супердрузей»

Одной из первых, кто заявил о смерти звезды «Дома-2», была ее коллега по телепроекту — Алиана Устиненко. Затем друзья погибшей написали в своих соцсетях, что долгое время не могли связаться с Либерж. Несколько недель она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. В мессенджерах была не онлайн и даже перестала выходить в прямые эфиры, где болтала со своими подписчиками.



— Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее, — написала Устиненко в блоге.

Вечером 31 марта Джозеф Мунголле, участник «Дома-2» и друг Кпадону, съездил к ее дому и тоже сообщил о смерти теледивы. Он рассказал своим подписчикам, что «Либерж больше с нами нет». Поклонники Кпадону негодовали: почему к ней не могли приехать раньше, если она не выходила на связь. А может быть, и вовсе ее можно было спасти.

— Вы многого просто не знаете, и, естественно, как близкие люди, мы не будем какие-то вещи афишировать. Возможно, после этого многие скажут: «Ну да, вы не виноваты». Мне это не важно. Поверьте, там не было каких-то много супердрузей, кроме меня, Джозефа и там еще пару человек. Наверное, больше никого не было. Когда мне поступил звонок, у меня сразу слезы... и всю затрясло, — поделилась участница «Дома-2» Анна Якунина.

Источник: Городские порталы

«Не чувствовали никакого запаха»

За день до того, как в СМИ и соцсетях поднялась шумиха, чат жилого квартала, где Либерж жила последние 3,5 года, взорвало сообщение о том, что к одному из домов приехала полиция. А из подъезда выносят что-то похожее на труп в черном пластиковом мешке. Стены в этих небольших таунхаусах настолько тонкие, что слышно буквально всё, даже если кто-то из соседей просто громко говорит по телефону. Но при этом трупный запах, по словам соседей, никто не почувствовал. Даже спустя несколько недель.

— Она умерла, мы жили с ней по соседству, сегодня ее нашли дома, пролежала несколько дней там, — написала Людмила, жительница ЖК «Театральный парк».



По словам Анастасии, которая жила с Либерж на одной лестничной клетке, тело квартирантки хозяин обнаружил днем в субботу, 30 марта. Он приехал к дому, но никто не открывал, дверь была закрыта изнутри. А окна — оставлены на проветривание. Тогда владелец квартиры решил вызывать взломщика. А когда все-таки удалось вскрыть дверь, то увидел Либерж. Она лежала на кровати и не двигалась. Рядом с ней — прикроватный столик, где находилась стопка с медицинскими документами.

— Тело было найдено в идеальном состоянии, не разложилось. Соседи не чувствовали никакого запаха, — рассказала MSK1.RU Анастасия.

Хозяин сказал, что умерла она во сне, в одной руке телефон, под другой — стакан сока. Нашел ее на кровати. соседка Либерж Кпадону

Последний раз Анастасия видела девушку в середине февраля, когда та ехала в больницу. Также она слышала ее голос в квартире после 22 марта. По словам соседей, Кпадону долгое время боролась с туберкулезом, который был на последней стадии. От ее легких практических ничего не осталось.

Увядать теледива начала после того, как в январе 2024 года переболела гриппом, а затем долгое время пыталась справиться с последствиями болезни. Она рассказывала, что за время недомогания ее вес резко уменьшился на семь килограммов. Но несмотря на болезнь, она продолжала показывать свою жизнь: вот она танцует с пожилой соседкой по палате, вот — показывает свой ужин, а затем выкладывает обзор косметики, которую купила недавно.

Источник: Либерж Только МЫ / T.me

Сама Либерж не раз рассказывала своим фанатам, что часто ездит по больницам, где врачи дают ей неутешительные прогнозы. А 14 февраля опубликовала свой последний пост — видео из такси, где говорит, что едет на операцию — удалять опухоль, плачет и просит молиться за нее. И с тех пор подписчики не видели от нее никаких фотографии или сообщений.



— Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад… наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать. Ничего хорошего, — рассказывала Кпадону подписчикам в одном из видео перед смертью.

Источник: libergik / Instagram (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Оказалось, Либерж Кпадону — на вид яркая и амбициозная — была патологически одинока. После участия в «Доме-2» она завоевала звание «Человек года» и вышла замуж за одного из участников «телестройки» — Евгения Руднева. Но брак просуществовал недолго и через полгода пара развелась. Тогда Либерж сильно переживала из-за того, что у нее не складывались отношения.

— Именно вот эта женская ее доля, наверное, не очень хорошо складывалась. Ей было трудно. Последний раз Либерж приходила на наш проект в качестве участницы в 2023-м. Она вновь спустя столько лет попыталась найти свою любовь. Но, к сожалению, у нее это не получилось. Было видно, что она находится в эмоциональном кризисе. Внешне, конечно, она была той же веселой и активной, — рассказал MSK1.RU ведущий «Дома-2» Антон Беккужев, который знал погибшую с 2011 года.

«Дала шанс жить, но она им не воспользовалась»

Из-за одиночества и панических атак звезда телепроекта всегда спала со светом. Соседка, которая с ней ближе всего общалась, понимала, когда она дома, а когда нет. Если свет выключен, значит в квартире никого нет. Но последние несколько недель огонька из окна Либерж Кпадону давно не было видно.

— В этом окне она часто была. Снимала тиктоки или что-то такое, свет горел постоянно, — рассказала MSK1.RU местная жительница. По ее словам, Либерж жила одна, практически ни с кем не общалась, но была дружелюбной. Изредка к ней приходили гости, но вечеринок та не устраивала.

Несколько недель окно квартиры звезды «Дома-2» было открыто, поэтому соседи не сразу почувствовали трупный запах Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











— Она хотела спокойствия. Никогда гостей не было, может, кто-то и приходил, но тихо. У нее постоянно был включен телевизор, — поделилась соседка.



Свое одиночество Либерж пыталась утопить в алкоголе. Дебошей не устраивала, но нередко приставала к соседям, боясь остаться одной.

— Пришла ко мне однажды в дрова пьяная, вообще не соображала. У нее вроде панкреатит обострился, гортань, трахея, что-то такое.

Водку хлебала, я ей запрещала. Говорила: «Насть, дай водки», я отвечала: «Не дам». И подменила водку на воду. Пила как проклятая. Анастасия, соседка Либерж Кпадону

Пьяной ее видели и другие соседи. Например, мужчина, живущий в другом конце аллеи, вспомнил, как она приставала к его собаке.

— Постоянно ее в окне видел, когда с собакой гулял. Помню, как-то пьяная к собаке пристала, снимала ее, смеялась. А это же ночь, не видно ничего. В общем, и всё знакомство, — рассказал MSK1.RU местный. На этом необычное поведение девушки не закончилось.

Полтора года назад Либерж выпала из окна — делала селфи и вывалилась. Анастасия вновь пришла на помощь — говорит, что «дала ей шанс жить, но она им не воспользовалась». Потом девушка сильно потеряла зрение, и соседка водила ее по врачам. При этом личную жизнь они никогда не обсуждали. Близких у нее почти не было. Чтобы не чувствовать себя одинокой — Либерж часто общалась с фанатами, которые остались с ней еще со времен «Дома-2».

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











«Обычная баба»

Летом прошлого года Либерж Кпадону все-таки решила вернуться в «Дом-2». Только произошло это, как пишет «АиФ», не по ее желанию, а по настоянию матери. Она считала, чтобы бороться с фатальным одиночеством, Либи нужно быть на людях. Во второй раз она долго на проекте не продержалась.

— Либерж могла и пошутить, и повеселиться, но чувствовалось, что эмоционально очень надломлена. Она была одинокой, это чувствовалось, чувствовалась ее внутренняя боль из-за этого, — поделился друг Либерж Антон Беккужев.

— У нее подруг не было на проекте «Дом-2». Она говорила, что это всё ради хайпа. Долгов у нее до фига, проблемы с хозяином были. Для меня она обычная баба, как и все остальные. Звездой ее не воспринимала никогда, — добавила соседка.

По его словам, теледива признавалась, что в последнее время мало с кем разговаривает и у нее значительно сузился круг общения. Ведущий «Дома-2» рассказал, что во время последнего пребывания на проекте у Либерж случались эмоциональные срывы. После окончания проекта вернулась и совсем сникла в одиночестве и депрессии.



Несмотря на то, что последние годы жизни Либерж провела в одиночестве, по словам друзей и близких, она прожила яркую жизнь. Либерж росла в семье кандидата геолого-минералогических наук и юриста. В детстве она занималась легкой атлетикой, даже побеждала на городских чемпионатах. Но стать профессиональной спортсменкой не получилось: в 14 лет она переехала вместе с семьей из Питера в Уфу. Спустя два года Либерж познакомилась с арт-директором ночного клуба, который предложил ей поработать танцовщицей. Ее отец был против этой затеи, но, несмотря на это, Кпадону согласилась.

Источник: Либерж Кпадону / Vk.com











После окончания школы Либерж переехала в Москву и поступила в университет на специальность «организатор культурно-массовых мероприятий». Там она продолжала работать танцовщицей, а еще снималась в кино: Кпадону исполнила эпизодическую роль в фильме «Вождь краснокожих» с Дмитрием Дюжевым.

В 2011 году она попала на проект «Дом-2». А после него решила заняться бизнесом. Она открыла ювелирный салон «ЛиберЖе», однако из-за сплошных убытков он довольно быстро закрылся. Сама Кпадону говорила поклонникам, что магазин откроется в другом торговом центре, однако этого так и не произошло.

Затем Либерж основала танцевальную школу и стала совладелицей ресторана правильного питания «Дикое яблоко». Эти проекты тоже не стали финансово успешными. В 2016 году девушка увлеклась музыкой и захотела стать певицей: она брала уроки вокала у участницы телепроекта «Голос» Этери Бериашвили. Спустя несколько лет Кпадону открыла собственную студию звукозаписи, но затем решила выйти на рынок услуг и стала владелицей салона лазерной эпиляции и удаления татуировок. В последнее время она также активно вела личные соцсети и зарабатывала в том числе на рекламе.

Источник: Либерж Кпадону / Vk.com











О смерти дочки узнали из соцсетей

Через несколько дней после проведения судебной медицинской экспертизы стало известно, что Либерж Кпадону могла умереть от остановки сердца. Об этом заявила парапсихолог Джулия Лу.



— Вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается, — рассказала в беседе с KP.RU парапсихолог и знакомая Либерж Кпадону Джулия Лу. Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти звезды реалити-шоу мог стать рак легких. Однако мать Либерж Кпадону опровергла эту информацию.

— Почему так получилось, у природы надо спрашивать. Про рак — ложь. Истинную причину, к сожалению, мы узнаем только завтра, когда будет вскрытие. Но точно не рак, даже намека на рак не было. Это уже люди сами придумали. После этого мать не смогла продолжить разговор. Она разрыдалась от горя.



Близкие скандальной мулатки из «Дома-2» уверены, что Либерж просто устала бороться с болезнью, которая высосала из нее все силы. Приятели искали ее, но за всё это время так и не доехали до дома Кпадону, чтобы проверить: жива хоть их подруга или нет. В итоге она умерла в полном одиночестве с телефоном в руках, где и была вся ее жизнь и, видимо, настоящие друзья.



Ранее MSK1.RU рассказывал, что 39-летний экс-участник шоу «Дом-2» Александр Задойнов из Ярославля ушел на СВО и завел телеграм-канал ZA, в котором рассказывает о своей службе. Он подписал контракт с Минобороны на участие в СВО в декабре 2023 года.