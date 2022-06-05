Новосибирский танцор из «Дома-2» собрал деньги на спортзалы для детей — он мечтает построить новую станцию метро и метит в мэры

Танец в помощь

О необычном танцоре НГС рассказал осенью 2015 года, когда молодой человек впервые появился со своими танцами в поездах метро. По собственному же признанию, Александр запустил свою деятельность в пригородных электричках еще в 1998 году.



— Продавал пассажирам пиво, газеты, парфюмерию, CD-диски, всякие безделушки. Торговал до того времени, пока жена не заболела раком. Понадобились деньги, которых я заработать не мог. Но и просить их было совестно. Тогда я и принял решение танцевать за пожертвования, — вспоминает Караваев.