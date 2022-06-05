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Новосибирский танцор из «Дома-2» собрал деньги на спортзалы для детей — он мечтает построить новую станцию метро и метит в мэры

В метро Александр Караваев собрал 240 тысяч для больной раком подруги — он считает, что сможет изменить Новосибирск

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Из танцоров Александр Караваев переквалифицировался в мецената и тренера

Из танцоров Александр Караваев переквалифицировался в мецената и тренера

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Новосибирец Александр Караваев полжизни провел в метро, электричках и на улицах Новосибирска, танцуя под попсу и хип-хоп. Он решил доказать своим примером, что не все попрошайки думают лишь о себе: часть собранных средств направил на благотворительность, другую — на аренду спортивных залов и бассейна, где дети могут бесплатно заниматься спортом. Туда он приглашает всех желающих, тренировки проводит сам. У побывавшей в шоу «Дом-2» живой новосибирской достопримечательности далеко идущие планы. О них и о своей жизни Александр рассказал журналисту НГС.

Танец в помощь


О необычном танцоре НГС рассказал осенью 2015 года, когда молодой человек впервые появился со своими танцами в поездах метро. По собственному же признанию, Александр запустил свою деятельность в пригородных электричках еще в 1998 году.

— Продавал пассажирам пиво, газеты, парфюмерию, CD-диски, всякие безделушки. Торговал до того времени, пока жена не заболела раком. Понадобились деньги, которых я заработать не мог. Но и просить их было совестно. Тогда я и принял решение танцевать за пожертвования, — вспоминает Караваев.

Александр в метро, конец 2018 года

Александр в метро, конец 2018 года

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Собранные деньги ушли на уход для жены, но рак оказался сильнее. Вскоре подруга танцора Ольга тоже столкнулась с онкологией, и Александр стал танцевать уже ради ее спасения.

— За восемь месяцев собрал 240 тысяч рублей, ну и себе на текущие расходы тоже отложил. Ольге повезло больше, чем моей супруге: девушка справилась с болезнью и встала на ноги. Сейчас пребывает в добром здравии. Также я помогал контактному зоопарку на «Березовой роще», — гордо рассказывает Караваев.

Танцы как средство самовыражения и заработка Александр выбрал неслучайно: интерес к этому он испытывал с детства

Танцы как средство самовыражения и заработка Александр выбрал неслучайно: интерес к этому он испытывал с детства

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— Занимался раньше бальными танцами, да и сейчас для меня и моей второй супруги это — главный способ развлечения. Каждый выходные выходим куда-нибудь на вечеринки типа «танцы за 30» или же в бары, где играет музыка. Я не пью и не курю, энергию выплескиваю в танцах и на тренировках, — говорит Караваев.

«Дом-2»


Получив известность в Новосибирске и за его пределами, Александр по-настоящему поверил в себя и захотел чего-то большего. Друзья посоветовали ему попробовать свои силы в шоу «Дом-2». Караваев успешно прошел кастинг и направился в столицу.

Танцор появился в эфире ТНТ в конце октября 2018 года, признался в любви участнице шоу Оксане Ряске, но его не поддержали на голосовании и не оставили в проекте.

— Я не заселился [в дом на реалити-шоу], так как там проголосовали против меня. Там нужны мягкотелые, как пластилин, а я с характером. Кому сказали проголосовать против меня, проголосовали против меня. <…> Им команду в наушник дали: кого оставить, а кого убрать. <…> Но я понравился всем, я это видел. <…> Они меня использовали, как шоу, чтобы какой-то лучик солнца был в «Доме-2», а я благодарен им, что светанулся, как мне надо, — рассказал Караваев.

Александр успел передать привет всем новосибирцам до ухода из проекта

Александр успел передать привет всем новосибирцам до ухода из проекта

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Родители танцора не одобряли то, чем занимается сын. Но, как говорит он сам, его появление на федеральном телевидении переломило ситуацию.

— Говорили мне: «Учись на пятерки, закончишь в институт, пойдешь в спецназ»... Представляете их шок, когда вместо этого я пошел по электричкам! Но после «Дома-2» они поняли, что я чего-то стою, ведь обо мне узнала вся страна, — хорохорится Александр.

По мнению Караваева, «бесконечность слов не стоит и одного поступка». Сейчас его цель звучит глобально: преобразить Новосибирск. Начать он решил с детского спорта.

Спорт для всех


Мы назначили встречу с Александром в метро. Хотели для публикации снять на видео его танцы в вагоне, но не увидели при нём уже привычной колонки. Караваев пришел с монитором, на котором проигрывается видеозапись с тренировок в его спортзале.

Интерес к инициативе Александра проявляют немногие, но те, кто подходят и задают вопросы, как правило, жертвуют

Интерес к инициативе Александра проявляют немногие, но те, кто подходят и задают вопросы, как правило, жертвуют

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С этим экраном Александр путешествует по Новосибирску ежедневно с 13:00 до 14:00 и с 19:00 и до 22:00. Один день в неделю — выходной. Теперь Караваев собирает деньги на спорт: любую сумму от рубля. За танцы он просил фиксированную оплату: 100 рублей с желающих пожертвовать.

— Я уже три года как не танцую в вагонах. Вы что, не следите за моим YouTube-каналом? — улыбаясь, спрашивает Караваев. — Пойдемте, лучше я вам покажу спортзал, где через час начинается моя тренировка.

Деньги на аренду Караваев отложил из пожертвований

Деньги на аренду Караваев отложил из пожертвований

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Отправляемся в бизнес-центр на Кирова, 113, где Александр арендовал помещение со спортивными снарядами. В подростковом возрасте он начал заниматься кэмпо с тренером, который четко понимал, как правильно преподавать эту дисциплину.

Кэмпо — вид древнего боевого единоборства, зародившегося в Китае, представляющий собой сочетание множества техник единоборств. Активное распространение кэмпо по всему миру дало начало возникновению многих боевых искусств, таких как каратэ, дзюдо, джиу-джитсу и пр. В настоящее время название «кэмпо» часто используют как термин, обозначающий боевые искусства в целом. Термин появился как результат японского прочтения китайских иероглифов цюань-фа («метод, закон кулака»). Считается, что кэмпо как система духовного и физического воспитания появилась приблизительно 1500 лет назад.

— Меня, как и других, долгое время не подпускали к груше, даже для этого необходимо было научиться владеть своим телом. Занимался долго, а когда начал ходить по поездам, понял, что нужно уметь постоять за себя, особенно это актуально для вечерних электричек: некоторые пассажиры хамят и даже пытаются отобрать товар, — рассказывает Караваев.

Парня справа Александр вдохновил выступать в метро. У Павла Смирнова прекрасно поставлен голос — он нам это продемонстрировал. Теперь друзья занимаются спортом вместе

Парня справа Александр вдохновил выступать в метро. У Павла Смирнова прекрасно поставлен голос — он нам это продемонстрировал. Теперь друзья занимаются спортом вместе

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В электричках не раз возникали ситуации, когда Александру пришлось вспоминать советы тренера: «нужно держать дистанцию», «правильно ставить руки». Постоять за себя получалось не сразу и не всегда.

— Не падали только сказочники! Но выводы делал, продолжал заниматься потом уже сам, дома, «падений» случалось всё меньше. Полученных знаний и опыта хватает, чтобы на любительском уровне вести тренировки теперь, — говорит Александр.

Тренировки в большей степени включают в себя общефизическую подготовку и элементы кэмпо. Здесь они происходят по нескольку раз в неделю, Караваев приглашает на них всех желающих. За время подготовки материала он арендовал еще одно помещение на улице Дачной. По выходным Александр зовет своих воспитанников в бассейн.

— Всё это бесплатно, звоните мне напрямую и записывайтесь, — говорит Караваев. — Я постоянно публикую видеоотчеты на своем YouTube-канале «Спорт для всех».

Этой инициативой танцор преследует две цели: доказать, что не все попрошайки заботятся лишь о себе, и преобразить город в лучшую сторону. Пара небольших спортзалов, по его задумке, — только начало.

— Мне сейчас по рублю, а кто чуть больше, жертвует меньше процента жителей Новосибирска, но уже хватает и на это. Представьте, что будет, если жертвовать по рублю в сутки будет половина города или весь. Поверьте, хватит на всё — не только на спорт, но и на многое другое! Например, станцию метро еще бы построил, — мечтает вслух Александр.

Идея арендовать спортзал у Караваева возникла после того, как он узнал, что заниматься в школе ММА имени Шлеменко стоит 3000 рублей в месяц

Идея арендовать спортзал у Караваева возникла после того, как он узнал, что заниматься в школе ММА имени Шлеменко стоит 3000 рублей в месяц

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Пока арендованные Караваевым залы популярностью не пользуются: во время нашей встречи там занималось трое. Караваев хотел бы, чтобы ребят приходило больше, чтобы места свободного не было.

— Такие попрошайки, как я, делают для города больше, чем большинство депутатов. Представьте, что было бы, если бы меня избрали мэром! — улыбается Караваев.

Ранее НГС рассказал, как успешные женщины помогают сиротам стать обычными детьми. Кто такие наставники и зачем они нужны ребенку без семьи — в нашем материале.

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