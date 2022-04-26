«Главное — показать жизнь вне детдома»: как успешные женщины помогают сиротам стать обычными детьми

С Антоном мы дружим уже 1,5 года. Один раз была ссора, но я ей даже была рада. К сожалению, в детдомах система подминает под себя ребят. Всё выстроено так, что ребенок ничего сам не решает, ничего не организовывает, это многих подавляет. Наша ссора была как раз связана с тем, что мы собирались сходить с ним на мероприятие от СГ, но в этот же день у них была дискотека в детдоме, где ему, конечно, хотелось быть. Воспитатели преподнесли ему, что поход со мной обязателен, а веселье с друзьями отменяется. Вот Антон и вспыхнул. Мы смогли поговорить и договорились выяснять друг у друга, а не верить словам других, и заодно смогли организовать и нашу встречу, и его поход на дискотеку так, что в итоге всё успели сделать, выбирать не пришлось.

Время проводим просто: Антон любит машины, в основном катаемся с ним на моей (я за рулем, он мне помогает смотреть дорожные знаки), ходим в кафе, просто прогуливаемся. Во время прогулок болтаем обо всем: что у меня, что у него. Мне приятно, что Антон делится со мной. Я его не заставляю, даже если мне сообщают какую-нибудь историю с ним, в любом случае я на его стороне. От себя я только аккуратно добавляю, вывожу на то, почему другие люди так поступают (переживают за нас, чувствуют себя беспомощными) и как можно поступать, чтобы было всем нормально, без ссор.

Считаю такие разговоры самым главным в наставничестве. Я не поучаю, не ругаю. Просто выслушиваю, рассказываю свои истории и подкидываю ему идеи другого общения, поведения. Вижу, что он это принимает, меняется его поведение. Стал спокойнее, меньше всяких проделок, с братом возобновил отношения. При нашей встрече они практически не общались, Антон не хотел даже говорить о нем, злился на него. Сейчас нормально общаются, познакомил меня с ним.



Сложностей нет, я и не жду от этих отношений многого. Я понимаю, почему он так себя ведет, говорит. Многие вещи в поведении подростка провоцируются взрослыми (я сейчас не только про сотрудников детдома, у них действительно тяжелая работа). Суть наставничества — просто показать Антону, какая может быть другая жизнь, вне детдома. Со временем, может быть, добавится еще что-то.

Я не считала, сколько времени у меня отнимает наставничество. С Антоном мы встречаемся раз в неделю, как правило, раза 3 за месяц. Первые встречи были короткие, сейчас в основном часа по 2–3. Я совмещаю наставничество и с работой, и с семьей, и с личным развитием. Я взрослый человек, учу планированию своих сотрудников, поэтому умею организовать свое время на всё важное для меня и моих близких, моей команды и клиентов без ущерба для кого-нибудь.

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