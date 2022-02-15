«Почему ты меня выбрала, если я какой-то не такой?» Как сибирячка усыновила сразу трех подростков — братьев и их друга

Сложности, которые ждали маму

Погружаясь в воспоминания, Любовь Прошкина говорит, что поначалу было тяжело и морально, и физически, будто расплата за всех, кто когда-либо причинил боль ее приемным детям, свалилась на нее. Два месяца женщина рыдала, но время и установившиеся в семье любовь и доверие сделали свое дело. Ребята стали бережнее относиться к приемной матери, начали быстрее выходить из конфликтов, более чутко относиться к просьбам Любови, выстроили отношения с другими членами семьи.



— Конечно, у нас есть правила, и не сразу они были приняты. У нас большой дом, нужно было распределить уборку, но произошло это достаточно быстро. Конфликты вначале были из-за телефонов, упускали учебу. Ввели правило — сдавать телефоны в 20 часов. Не всем это нравилось, но привыкли. Есть правило — не слушать громко сообщения по телефону, поскольку телефонов много, рекомендовали это делать в наушниках. Тоже вначале было не очень принято это требование. Самой большой проблемой была правильная речь, ну или хотя бы без матов. Много нужно было приложить усилий, чтобы исключить у ребят маты из речи, но все же получилось. Они уважительно относятся к нам и очень стараются, — объясняет женщина.

Любовь говорит, что период адаптации уже пройден, но мальчикам все равно еще тяжело, слишком много они пережили. С каждым ребенком были свои сложности, с которыми справлялись личными разговорами, общением на тему, что беспокоит больше всего, совместным времяпрепровождением.

— Я старалась не нарушать личное пространство ребят, и все сближения шли только от них. Ровно насколько они меня пускали к себе, столько пространства я и использовала, чтобы развивать с ними отношения. В итоге с каждым днем мы становились ближе, пока доверие не стало максимальным, — говорит Любовь.

Безусловно, женщина сталкивалась с мнением окружающих о плохой генетике ее приемных детей, но чужие предположения не имеют для нее значения. Имея свое мнение, которое сложилось из общения с профессионалами в области приемных семей, а также за счет знаний, полученных в школе приемных родителей, Любовь выбрала позицию не спорить с такими людьми.

— Несмотря на все трудности, которые могут прийти в семью с приходом в нее троих подростков, положительного гораздо больше. То, что переживаю я, когда размышляю о ребятах, о их жизни, нельзя просто описать словами. Любовь к кровным детям заложена изначально с их зачатием, появлением на свет. А вот любовь к приемным детям приходит неожиданно. Это ни с чем не сравнимое чувство — любовь к детям, которых ты не рожала. Это не больше любовь и не меньше, это нечто другое. Твое сердце становится больше и способно принять ребят со всем «багажом», чего возможно нет у кровных детей. Приходит любовь, способная покрыть все недостатки, непохожесть этих детей на привычных для тебя кровных детей. Как верующий человек, я точно знаю, что это чувство приходит свыше, — не сомневается Любовь Прошкина.



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