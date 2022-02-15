«Почему ты меня выбрала, если я какой-то не такой?» Как сибирячка усыновила сразу трех подростков — братьев и их друга

У Любови Прошиной была необычная мечта — стать приемной мамой. У женщины уже есть шестеро кровных детей, а недавно к их большой дружной семье присоединились еще трое мальчиков-подростков. У каждого из них за плечами непростая история, была попытка прижиться в приемной семье, которая закончилась неудачно. Каждый из них пережил предательство, боль, потерю близких. Любовь пообещала себе стать для ребят тем родителем, которого им так не хватало. О любви к детям, сложностях приемного материнства и адаптации подростков в новой семье Любовь Прошкина рассказала нашему корреспонденту Алёне Золотухиной.
Любовь и три приёмных сына
История Любови началась не с наставничества. Она сразу пошла в школу приёмных родителей, которая существует на базе благотворительного фонда «Солнечный город». Взять ребёнка из детского дома — такой была её мечта на протяжении многих лет, осуществить которую получилось только сейчас. Лето и осень 2021 года ушли на обучение.
— Принять ребенка в семью — это большая ответственность, как перед приемным ребенком, так и перед членами своей семьи. Это решение должно быть поддержано мужем, кровными детьми, только тогда в трудную ситуацию можно рассчитывать на помощь близких, — говорит Любовь.
Знакомство с ребятами долгое время было односторонним. Мальчики уже взрослые — двоим по 14 лет и одному 15. Чтобы не травмировать их, Любовь не сразу вышла на знакомство с ними, решив сначала узнать всю необходимую информацию о них для принятия решения. Только спустя 3,5 месяца она увидела ребят на сайте, где были размещены анкеты детей, оставшихся без родителей, а после встретилась с ними вживую. Несколько раз Любовь приезжала в детский дом, брала мальчиков в гости, где они общались с родными детьми женщины. Спустя еще 1,5 месяца мальчики навсегда покинули детский дом и присоединились к семье Прошкиных. Любовь говорит, что для ее родных детей непросто было принять их, но они поддержали решение матери и быстро стали друзьями для приемных братьев.
Процедура сбора документов для оформления опеки над детьми — сложная. Органы опеки не особенно дают консультации, поэтому действовала Любовь, опираясь на рекомендации от сотрудников фонда «Солнечный город». Отказа быть не могло, так как на то не было причин.
— Перед тем, как принять решение даже знакомиться с детьми, выдается соответствующее заключение из органов опеки и от всех, кто проживает в доме, берется согласие на прием в семью детей. Более того, от Фонда «Солнечный город» с нами очень долго работал психолог — исследовал достаточную ресурсность семьи. Ребят трое и все подростки, важно понимать, что семья справится с разного рода ситуациями, характерными для детей этого возраста. В целом все отреагировали положительно, у нас семья большая и дружная, — объясняет Любовь.
Как мальчиков бросила приёмная семья и не смогла поднять бабушка
У каждого из ребят своя история. Есть в этих историях люди, близкие для них, с которыми необходимо выстроить новые отношения уже с учетом того, что мальчики будут жить в приемной семье. Двух братьев забрали от кровной матери в 2012 году, их отец умер в 2007 за месяц до рождения второго из братьев. Мальчики попали в приемную семью, где воспитывались 8 лет. Когда в 2020 году одному брату исполнилось 14 лет, а второму 13, они снова попали в детский дом.
— Нет ничего страшнее вторичного сиротства. Доверие к людям падает до нуля. Приемная мама для одного из братьев стала родной. Он не мог смириться с тем, что он должен жить без нее. Страшно, когда ребенку нужно привыкать второй раз жить без мамы, папы в таком уязвивом возрасте, — говорит Любовь Прошкина. — Приемная мать наотрез отказалась общаться с одним из них, который сильно скучал по ней. Второй с ней давно прекратил отношения.
Третьего мальчика забрали от родителей в 6-летнем возрасте в 2013 году. Спустя 2 года нахождения в детском доме, его забрала к себе родная бабушка, у которой уже жил старший брат мальчика. С воспитанием двоих внуков бабушка не справилась, и спустя 4 года ребята отправились в детский дом — в 2019 году, а в 2021 году умерла их родная мама.
— Папа все это время жил рядом с детским домом. С ребятами общается, но попыток забрать их за это время не предпринимал. При этом осудил ребенка за то, что тот решил идти в приемную семью, к нам. И только бабушка вступилась за внука и поддержала его. Сейчас мы очень хорошо общаемся с бабушкой. Она уже была у нас в гостях, — рассказывает Любовь.
Старший ребенок остался в детском доме, потому что не захотел огорчать папу.
Неудобные вопросы
После того, как ребята пришли в семью, вопросы о прошлом приходилось решать. И решать нужно было исключительно в интересах детей, а это не всегда удобно и комфортно. Много нужно общаться на тему прошлого — что было хорошего, что плохого и из всего нужно вынести полезное. Истории жизни у мальчиков разные, нужен разный подход.
— С одним нужно вместе строить отношения с кровными родными, с двумя — простить приемную и найти силы для встречи с кровной матерью спустя почти 10 лет, готовимся посетить могилку отца. Эмоции часто мешают, но пусть не с первого, со второго, третьего раза, но мы решаем старые проблемы, которые мешают полноценно жить и развиваться ребенку в семье. Немного легче было от того, что двое из них кровные братья, а третий — близкий друг одного из них. Соответственно им было легче идти в семью, имея внутри уже устойчивые связи, — продолжает рассказ женщина.
Поскольку мальчики уже подростки, на контакт пошли быстро. Начали доверять в общих вопросах сразу, но позже, в период адаптации все равно задавали Любови вопросы, которые, как она думает, стоило бы адресовать не ей, а тем, с кем они раньше жили.
— Но дети видели меня, и, конечно, задавали неудобные вопросы мне: «Почему нас бросили родители?», «Почему приемная мать отказалась со мной общаться?», «Я какой-то не такой?», «Почему тогда ты меня выбрала, если я какой-то не такой?» На них нужно было честно отвечать и порой не только за себя. Были срывы и с моей стороны, и с их. Но главное — нужно находить силы просить прощения — это сильно сближает людей. В таких случаях помогали мои близкие — муж, дети. Они поясняли ребятам, почему я так реагирую или почему я так себя веду. И пока я находилась в перезагрузке, с ребятами работали мои родные. А затем и у меня появлялись слова, которые нужны были и им, и мне, отношения налаживались. Все это нелегко. Но то, что в итоге получает каждый из нас — это бесценно, — объясняет Любовь Прошкина. — Как только я пригласила ребят в свою семью, они спросили, как меня называть. Я ответила, как будет комфортно им. И они ответили: «Тогда мама». Так с первых дней и зовут меня.
Характеры у мальчиков абсолютно разные. Двоих кровных братьев Любовь описывает, как очень амбициозных ребят, с большими планами. Оба занимаются спортом и не сидят на месте.
— Муж открыл спортивный клуб, и они там пропадают с моим старшим сыном, который является мастером спорта по пауэрлифтингу. Третий мальчик — домосед. Любит быть дома и повторяет часто: «Мне все нравится», редко ходит вместе с другими в спортклуб, но любит гулять, общаться со сверстниками. Часто гуляет с моим младшим сыном — младше их на год. Они дружат с первых дней. Получается, теперь у нас 5 сыновей — старшему 29 лет, еще одному 15 лет, двоим по 14 и 13 лет. Они очень привязаны друг к другу, очень близки. Много проводят времени вместе. К девочкам, моим дочерям, их у нас четверо, относятся с уважением. Очень хорошо относятся к мужу. К нему ходят в спортклуб заниматься школьники, и для ребят приятно, что они имеют к этому отношение, — рассказывает Любовь.
Сложности, которые ждали маму
Погружаясь в воспоминания, Любовь Прошкина говорит, что поначалу было тяжело и морально, и физически, будто расплата за всех, кто когда-либо причинил боль ее приемным детям, свалилась на нее. Два месяца женщина рыдала, но время и установившиеся в семье любовь и доверие сделали свое дело. Ребята стали бережнее относиться к приемной матери, начали быстрее выходить из конфликтов, более чутко относиться к просьбам Любови, выстроили отношения с другими членами семьи.
— Конечно, у нас есть правила, и не сразу они были приняты. У нас большой дом, нужно было распределить уборку, но произошло это достаточно быстро. Конфликты вначале были из-за телефонов, упускали учебу. Ввели правило — сдавать телефоны в 20 часов. Не всем это нравилось, но привыкли. Есть правило — не слушать громко сообщения по телефону, поскольку телефонов много, рекомендовали это делать в наушниках. Тоже вначале было не очень принято это требование. Самой большой проблемой была правильная речь, ну или хотя бы без матов. Много нужно было приложить усилий, чтобы исключить у ребят маты из речи, но все же получилось. Они уважительно относятся к нам и очень стараются, — объясняет женщина.
Любовь говорит, что период адаптации уже пройден, но мальчикам все равно еще тяжело, слишком много они пережили. С каждым ребенком были свои сложности, с которыми справлялись личными разговорами, общением на тему, что беспокоит больше всего, совместным времяпрепровождением.
— Я старалась не нарушать личное пространство ребят, и все сближения шли только от них. Ровно насколько они меня пускали к себе, столько пространства я и использовала, чтобы развивать с ними отношения. В итоге с каждым днем мы становились ближе, пока доверие не стало максимальным, — говорит Любовь.
Безусловно, женщина сталкивалась с мнением окружающих о плохой генетике ее приемных детей, но чужие предположения не имеют для нее значения. Имея свое мнение, которое сложилось из общения с профессионалами в области приемных семей, а также за счет знаний, полученных в школе приемных родителей, Любовь выбрала позицию не спорить с такими людьми.
— Несмотря на все трудности, которые могут прийти в семью с приходом в нее троих подростков, положительного гораздо больше. То, что переживаю я, когда размышляю о ребятах, о их жизни, нельзя просто описать словами. Любовь к кровным детям заложена изначально с их зачатием, появлением на свет. А вот любовь к приемным детям приходит неожиданно. Это ни с чем не сравнимое чувство — любовь к детям, которых ты не рожала. Это не больше любовь и не меньше, это нечто другое. Твое сердце становится больше и способно принять ребят со всем «багажом», чего возможно нет у кровных детей. Приходит любовь, способная покрыть все недостатки, непохожесть этих детей на привычных для тебя кровных детей. Как верующий человек, я точно знаю, что это чувство приходит свыше, — не сомневается Любовь Прошкина.
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