Где вы были 20 лет? Что стало с самыми первыми участниками «Дома-2»

Братья Каримовы

За близнецами Каримовыми закрепилось звание главных красавчиков проекта. Стас ухаживал за Ольгой Бузовой, а Оскар, недолго думая, решил закрутить роман сразу с ведущей Ксенией Бородиной. Настрадавшись от брюнетки, Оскар покинул «Дом-2» спустя 218 дней, его брат продержался на полгода дольше.

Воссоединившись за периметром, близнецы всерьез взялись за музыкальную карьеру.

— Мы живем в Москве и до сих пор всё делаем вместе. Вместе мы преодолевали трудности и делали первые шаги в музыке. Сейчас с братом работаем как диджеи. Это наша стихия, — рассказывал Стас в интервью «СтарХиту». — Можно сказать, что мы прошли огромный путь от начинающих диджеев до гастролирующих продюсеров собственных проектов.