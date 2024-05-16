«Любые проверки на оригинальность»: новосибирцы продают дизайнерские туфли по цене дачного участка

Жители Новосибирска продают туфли от дизайнеров за десятки тысяч рублей. Среди предлагаемых к продаже моделей есть босоножки с каблуками необычной формы, есть туфли, которые выбирал байер в Италии. Объявления сибиряки разместили на сайте Avito.
От Chanel
— Новые Chanel mary jane SS24. Новые с биркой. Размер: 38,5. Материал основной части: натуральная кожа. Бренд: Chanel. Цвет: черный. Продам новые туфли-балетки. Пре-коллекция весна-лето 2024. Коробка, пыльники, — указала продавец Алена.
От Valentino
Свои туфли сибирячка оценила в 150 тысяч рублей. Балетки выглядят оригинально и мило.
С большим отрывом, за почти 90 тысяч, продаются на сайте объявлений черные кожаные лодочки Valentino 39 размера. Продавец Марина сообщает, что эта дизайнерская пара была куплена в Италии.
— Куплены через байера в Италии (байер — агент, занимающийся заказами и оптовыми закупками обычно модной одежды для торговых предприятий в официальном бутике — прим. ред.). Не носила ни разу, примеряла только один раз, мне оказались велики, — пишет продавец Марина.
Это туфли на высоком тонком каблуке-шпильке, с острыми носами и яркими пряжками с логотипом бренда. Внутри оторочены красным. Цена за пару — 89 250 тысяч рублей.
От Prada
За 80 тысяч рублей на сайте объявлений продает черные туфли от Prada Андрей. Мужчина сообщил, что туфли выполнены из замши.
— Новые замшевые туфли Prada. Коробка + пыльник. Оригинальные. Шикарные, — указал продавец в объявлении.
Эти туфли с небольшим, но внешне устойчивым и удобным каблуком, закрытым и круглым носом. Напоминают по внешнему виду обувь для занятий бальными танцами.
От Saint Laurent
Замыкают рейтинг самых дорогих на сегодняшний день женских туфель, продающихся на Avito в Новосибирске, туфли от Saint Laurent 37 размера. Правда, их обували один раз.
— Оригинал, в идеальном состоянии, были обуты лишь один раз. Любые проверки на оригинальность с вашей стороны приветствуются, чек покупки с сайта имеется. Saint Laurent, — указала продавец Светлана.
Светлана продает дизайнерскую пару за 74 тысячи рублей. Босоножки выглядят оригинально — они также выполнены в черном цвете. Каблуки у них — в виде логотипа бренда.
Какие туфли вам понравились?
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