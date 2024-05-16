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Стиль и красота эксклюзив «Любые проверки на оригинальность»: новосибирцы продают дизайнерские туфли по цене дачного участка

«Любые проверки на оригинальность»: новосибирцы продают дизайнерские туфли по цене дачного участка

Самую дорогую пару предприимчивая модница оценила в 150 тысяч рублей

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Самую дорогую пару оценили в 150 тысяч

Жители Новосибирска продают туфли от дизайнеров за десятки тысяч рублей. Среди предлагаемых к продаже моделей есть босоножки с каблуками необычной формы, есть туфли, которые выбирал байер в Италии. Объявления сибиряки разместили на сайте Avito.

От Chanel

— Новые Chanel mary jane SS24. Новые с биркой. Размер: 38,5. Материал основной части: натуральная кожа. Бренд: Chanel. Цвет: черный. Продам новые туфли-балетки. Пре-коллекция весна-лето 2024. Коробка, пыльники, — указала продавец Алена.

Балетки, по словам продавца, совершенно новые

От Valentino

Свои туфли сибирячка оценила в 150 тысяч рублей. Балетки выглядят оригинально и мило.

С большим отрывом, за почти 90 тысяч, продаются на сайте объявлений черные кожаные лодочки Valentino 39 размера. Продавец Марина сообщает, что эта дизайнерская пара была куплена в Италии.

— Куплены через байера в Италии (байер — агент, занимающийся заказами и оптовыми закупками обычно модной одежды для торговых предприятий в официальном бутике — прим. ред.). Не носила ни разу, примеряла только один раз, мне оказались велики, — пишет продавец Марина.

Эти туфли от Valentino внутри оторочены красной кожей

Это туфли на высоком тонком каблуке-шпильке, с острыми носами и яркими пряжками с логотипом бренда. Внутри оторочены красным. Цена за пару — 89 250 тысяч рублей.

От Prada

За 80 тысяч рублей на сайте объявлений продает черные туфли от Prada Андрей. Мужчина сообщил, что туфли выполнены из замши.

— Новые замшевые туфли Prada. Коробка + пыльник. Оригинальные. Шикарные, — указал продавец в объявлении.

Туфли смотрятся интересно и выглядят удобными

Эти туфли с небольшим, но внешне устойчивым и удобным каблуком, закрытым и круглым носом. Напоминают по внешнему виду обувь для занятий бальными танцами.

От Saint Laurent

Замыкают рейтинг самых дорогих на сегодняшний день женских туфель, продающихся на Avito в Новосибирске, туфли от Saint Laurent 37 размера. Правда, их обували один раз.

У этой пары очень необычные каблуки

— Оригинал, в идеальном состоянии, были обуты лишь один раз. Любые проверки на оригинальность с вашей стороны приветствуются, чек покупки с сайта имеется. Saint Laurent, — указала продавец Светлана.

Светлана продает дизайнерскую пару за 74 тысячи рублей. Босоножки выглядят оригинально — они также выполнены в черном цвете. Каблуки у них — в виде логотипа бренда.

Какие туфли вам понравились?

Первые, от Chanel
Вторые, от Valentino
Третьи, от Prada
Четвертые, от Saint Laurent
Все классные
Никакие, они ужасны

Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают часы-хронограф за 12 миллионов. Их вручали на 160 лет железным дорогам России.

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